Vừa được 'soái ca' cầu hôn, tình cũ của Tâm bất ngờ xuất hiện

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GĐXH - Bình trở về nhưng không định gặp lại Tâm vì có thể sẽ khiến cô khó xử khi chuẩn bị cưới chồng.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", Minh và Bá chính là hai người đã đuổi theo bắt Bình vì nghĩ Bình vào nhà bà của Tâm ăn trộm đồ. Tuy nhiên, khi ông Khiêm xuất hiện, nhận ra Bình, sự hiểu lầm đã được tháo gỡ. Cả hai vì thế cũng đã nghe được câu chuyện và nỗi lòng của Bình.

Chuyện tình của Bình với Tâm đã thành chủ đề gây tranh cãi trong nhóm bạn. Bá cho rằng Tâm nên gặp Bình trước khi cưới để đưa ra quyết định chính xác nhất. Nhưng Minh và Linh thì phản đối ý kiến này. Minh cho rằng Bá đang bị ám ảnh với chuyện tình đẹp trong quá khứ của cả hai.

Trong khi đó Phú mới là thực tại của Tâm. Minh cũng không muốn làm Phú buồn sau khi cô và mấy chị em trong đội đã làm Phú giận vì màn thử thách trước đó.

Tâm rơi vào tình cảnh khó xử khi cầu hôn và tình cũ xuất hiện trong Đội bóng nữ làng Xuân - Ảnh 1.

Các chị em trong đội bóng mỗi người một quan điểm về chuyện tình cảm của Tâm. Ảnh VTV

Bá vẫn không muốn từ bỏ suy nghĩ của mình dù chính bản thân Bình cũng không hề muốn gặp Tâm. Bình nói: "Lùi lại không phải vì hết yêu, chỉ vì biết đối phương sẽ tốt hơn khi không phải gồng gánh tình cảm của mình".

Nhưng Bá vẫn thấy việc trốn một góc nhìn người mình yêu đi lấy chồng là chuyện không chấp nhận được. Nên cậu đã quyết định giúp Bình mang hộp đồ đến trả hộ cho Tâm, để nói với cô rằng Bình sẽ rời khỏi làng vào tối nay.

Tâm rơi vào tình cảnh khó xử khi cầu hôn và tình cũ xuất hiện trong Đội bóng nữ làng Xuân - Ảnh 2.

Minh và Bá mâu thuẫn trong việc đưa Bình gặp lại Tâm. Ảnh VTV

Minh biết âm mưu của Bá nên đã đến cổng nhà Tâm để chặn cậu lại. Cả hai đã xảy ra giằng co mà hậu quả là không chỉ Tâm, bà Nghĩa biết chuyện Bình mà cả Phú cũng biết khi anh xuất hiện đúng lúc bà Nghĩa đang mắng Bá và Minh.

Phú đã hỏi: "Bình là ai?". Tất cả đều khựng lại khi Phú xuất hiện.

Tâm rơi vào tình cảnh khó xử khi cầu hôn và tình cũ xuất hiện trong Đội bóng nữ làng Xuân - Ảnh 3.

Phú xuất hiện khiến mọi người ngỡ ngàng. Ảnh VTV

Tập 17 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" được phát sóng vào 20h ngày 30/10 trên VTV3.

Tâm rơi vào tình cảnh khó xử khi cầu hôn và tình cũ xuất hiện trong Đội bóng nữ làng Xuân - Ảnh 4.Tin sao 29/10: Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt', nhan sắc Quỳnh Nga gây chú ý

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Tâm rơi vào tình cảnh khó xử khi cầu hôn và tình cũ xuất hiện trong Đội bóng nữ làng Xuân - Ảnh 5.Tâm được 'soái ca' Phú cầu hôn

GĐXH - Phú hẹn Tâm đến bãi biển, anh lấy cặp nhẫn cưới và nói lời cầu hôn.

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