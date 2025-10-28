8 người cùng một gia đình ở Đà Nẵng nghi bị ngạt khí nguy kịch, đã có 1 người tử vong
GĐXH - Lãnh đạo xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ việc 8 người trong gia đình bị ngạt khí, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Chia sẻ trên NLĐO, ông Võ Như Phong (Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) xác nhận, một gia đình có 8 người gồm 4 người lớn, 4 trẻ em bị ngạt khí đang chuyển ra Đà Nẵng cấp cứu.
Theo ông Phong, do cúp điện, gia đình này phát máy phát điện để nằm ngủ trong phòng có bật điều hòa thì bị ngạt khí.
Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, các nạn nhân được người dân sử dụng ghe đưa từ nhà ra đường để đưa đi cấp cứu. Ông Phong cho biết, khi đưa lên phương tiện chuyên dụng để đưa đi cấp cứu thì chỉ số sinh tồn của các nạn nhân vẫn còn.
TTO dẫn báo cáo nhanh của xã Điện Bàn Tây, lúc 10 giờ 45 phút, tại nhà ông Nguyễn Quang Lành (khu phố chợ mới Phong Thử, xã Điện Bàn Tây) xảy ra tình trạng ngạt khí làm 8 người trong gia đình gồm 4 người lớn, 3 trẻ em, 1 thiếu niên bị ngất xỉu do thiếu ô xy.
Các nạn nhân gồm ông Nguyễn Quang Lành (SN 1989), vợ là Nguyễn Thị Tú Trinh (SN 1992) cùng 4 con SN 2011, 2014, 2017, 2020, mẹ anh Lành 75 tuổi và một thiếu niên SN 2006.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng thủ quân sự xã Điện Bàn Tây đã huy động lực lượng phối hợp với người dân đưa người bị nạn tới trạm y tế xã tổ chức sơ cứu ban đầu, sau đó vận chuyển lên nút giao cao tốc để xe cứu thương đưa ra Đà Nẵng cấp cứu.
Hiện tình trạng các nạn nhân nguy kịch đang được các bác sĩ bệnh viện tập trung cứu chữa.
