Hội chợ Mùa Xuân phải làm bùng nổ thị trường tiêu dùng ngay từ đầu năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 GĐXH - Sáng 2/2/2026, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng các đại biểu tới dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Cùng dự buổi lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn – Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; UBND TP. Hà Nội; đại diện một số đại sứ, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; cùng đại diện các địa phương…

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất là 'bước chạy đà' hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ và chào mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng như hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026), hôm nay, chúng ta rất vui mừng cùng hội tụ tại đây để khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 – một 'bước chạy đà' hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước, một 'xung lực' mới khơi dậy khí thế hăng say lao động, sản xuất, kinh doanh, một 'đòn bẩy' chiến lược khởi tạo sự phát triển bứt phá ngay từ đầu năm 2026".

Sáng 2/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Thủ tướng khẳng định: "Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là sự kiện tiếp nối những thành công rực rỡ của Triển lãm thành tựu đất nước '80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc' với quy mô và sức lan tỏa lớn chưa từng có; cùng nhiều sự kiện chính trị – kinh tế – văn hóa đặc sắc được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Trong đó có 'siêu hội chợ quốc gia đầu tiên' – Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 hứa hẹn tiếp tục trở thành 'điểm đến' giao thương, 'không gian' xúc tiến thương mại, đầu tư chuyên nghiệp, quy mô lớn hàng đầu của quốc gia và là 'nền tảng' hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm hội chợ, triển lãm của khu vực và quốc tế".

Mặc dù khối lượng công việc cần chuẩn bị rất lớn trong thời gian rất ngắn, đòi hỏi yêu cầu chất lượng rất cao, nhưng với tinh thần "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành, hưởng ứng tham gia đông đảo, nhiệt tình của các cấp, các ngành, các địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước…, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã khai mạc đúng hẹn. Đây chính là minh chứng sinh động nhất cho tinh thần "Nhà nước kiến tạo – Doanh nghiệp tiên phong – Công tư đồng hành – Đất nước giàu mạnh – Nhân dân hạnh phúc".

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp… đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực hành động, tích cực tham gia và tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Hội chợ Mùa Xuân tiếp tục kiến tạo và định vị những giá trị đặc sắc riêng biệt

Thủ tướng cho biết, với hơn 3.000 gian hàng được chia thành 8 phân khu trên quy mô hoành tráng hơn 100 nghìn m², Hội chợ đem đến "hành trình du xuân xuyên Việt" sống động, đa sắc màu cho người dân và du khách tới tham quan, mua sắm. Kế thừa và phát huy "6 điểm nhất" của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, Thủ tướng khẳng định Hội chợ Mùa Xuân lần này tiếp tục kiến tạo và định vị những giá trị đặc sắc riêng biệt.

Thứ nhất, Hội chợ của bản sắc và khát vọng vươn mình, nơi giao thoa kỳ diệu giữa văn hóa truyền thống và sáng tạo đương đại; nơi hội tụ nhiều chương trình, không gian văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm đặc sắc, độc đáo phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết; nơi tổng hợp sức mạnh, lan tỏa lợi ích của các bộ, ngành, địa phương cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Thứ hai, Hội chợ hướng về Nhân dân và vì một cộng đồng hưởng thụ chất lượng sản phẩm cao – nơi tổng hợp tinh hoa hàng hóa theo tiêu chí "6 nhất": tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất. Đây cũng là nơi lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ nhất niềm tự hào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và kiên quyết "tuyên chiến" trực tiếp với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thứ ba, Hội chợ gắn kết những nhịp cầu giao thương – nơi dòng chảy thương mại, kinh doanh và tiêu dùng được khơi thông; nơi nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối; nơi nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển mới được "đánh thức" và "mở khóa" thành công.

Đây là diễn đàn để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, thị trường, mở rộng hợp tác, đầu tư kinh doanh; trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; xây dựng mạng lưới cung ứng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng đặt ra '3 kỳ vọng lớn' đối với Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Với những giá trị cốt lõi nổi trội, để từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu của Hội chợ Mùa Xuân hằng năm là "điểm đến" tin cậy, "địa chỉ" uy tín của người tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặt ra "3 kỳ vọng lớn" đối với Hội chợ lần này.

Một là, điểm hẹn thịnh vượng vươn tầm quốc tế. Thành công của Hội chợ không chỉ ở giá trị doanh thu mà còn ở giá trị hội tụ (sản phẩm, hàng hóa, thị trường, đối tác, khách hàng, cơ hội kinh doanh…). Hội chợ phải trở thành sàn giao dịch thương mại hiện đại, tích hợp công nghệ số để nâng cao trải nghiệm mua sắm của người dân, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối gần nhất, nhanh nhất, mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất với khách hàng và thị trường quốc tế; trở thành nhịp cầu đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam hòa quyện vào dòng chảy thương mại trong nước, khu vực và thế giới.

Các gian hàng tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Hai là, nơi thổi hồn vào sản phẩm Việt, quảng bá và khẳng định giá trị thương hiệu Việt Nam. Hội chợ không chỉ là sự kiện thương mại trưng bày sản phẩm thuần túy mà còn phản ánh trình độ kinh tế, năng lực sản xuất, giá trị thương mại, dịch vụ của quốc gia; truyền đi tầm vóc, vị thế và "chắp cánh" cho thương hiệu Việt Nam bay cao, bay xa ra thế giới. Mỗi sản phẩm hàng hóa phải là một "đại sứ" văn hóa, mỗi gian hàng là một "không gian" di sản quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, tự tin, hòa bình, ổn định và phát triển.

Thứ ba, khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước. Hội chợ chính là động lực thắp sáng ngọn lửa lao động, sản xuất; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng cống hiến, kiến tạo giá trị phát triển của toàn xã hội; đồng thời tạo lập, củng cố niềm tin cho người tiêu dùng, tạo đà, tạo lực, tạo sức bật mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.

Để Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất thực sự trở thành ngày hội tiêu dùng quốc gia, nơi tinh hoa "hàng hóa Việt Nam – bản sắc Việt Nam – trí tuệ Việt Nam" cùng hội tụ, hòa nhịp trong "bản giao hưởng" khai sắc mùa xuân, đón chào một năm mới thịnh vượng, bắt đầu kỷ nguyên mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng giao nhiệm vụ cụ thể tới từng đơn vị liên quan.

Theo đó, Bộ Công Thương bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất, ưu tiên nhất để Hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp; coi Hội chợ lần này là "bước đệm" chiến lược chuẩn bị mô hình hội chợ quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế, đưa thương hiệu Hội chợ quốc tế của Việt Nam trở thành một "chỉ dấu" uy tín trên bản đồ thương mại khu vực và thế giới ngay trong năm 2026.

Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chủ động đổi mới tư duy từ "trưng bày hàng hóa" sang "quảng bá giá trị" Việt Nam; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối cung – cầu, quảng bá đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP…, đưa thương hiệu Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Đồng thời, tích cực tổ chức các chương trình, hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa, âm nhạc đặc sắc, độc đáo, tạo không khí phấn khởi cho Nhân dân và phục vụ Nhân dân, vì Nhân dân.

UBND TP. Hà Nội tập trung cao độ bảo đảm công tác an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, dịch vụ tiện ích ở mức cao nhất, chu đáo nhất, tận tâm nhất, để mỗi người dân khi đến Hội chợ được trải nghiệm mua sắm và tận hưởng không khí Tết an lành, văn minh, tràn đầy niềm vui và sự hứng khởi.

Các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân nêu cao tinh thần tiên phong, "đầu tàu" dẫn dắt sự phát triển bứt phá; tích cực, chủ động kết nối, tìm kiếm đối tác để tham gia sâu hơn, vững chắc hơn vào chuỗi cung ứng quốc gia và quốc tế, qua đó minh chứng sản phẩm Việt Nam chinh phục thế giới không chỉ bằng chất lượng mà còn bằng bản sắc văn hóa, ý thức trách nhiệm và giá trị bền vững đối với cộng đồng quốc tế và Việt Nam...

Thủ tướng tin tưởng rằng, Hội chợ chính là một "hạt giống ươm mầm thịnh vượng" được gieo xuống trong những ngày đầu năm mới và sẽ cho thu hoạch lâu bền bằng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng kiến tạo thương hiệu hàng hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Sự kiện diễn ra từ ngày 2–13/2/2026 tại Nhà Triển lãm Kim Quy – Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), với tổng diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời hơn 145.000 m², quy mô khoảng 3.000 gian hàng, dự kiến thu hút khoảng 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Với lợi thế hạ tầng hiện đại, đồng bộ của Trung tâm Triển lãm Việt Nam – công trình triển lãm quy mô hàng đầu Đông Nam Á, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức các hoạt động trưng bày, giao thương và trải nghiệm của người dân.

