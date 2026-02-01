Sự thật thông tin sẽ rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ?

Sẽ rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ?

Không ít trang đã đăng thế này. (Ảnh chụp màn hình Facebook).

Trong những ngày vừa rồi, thông tin về nguy cơ có mưa lớn, rét đậm, rét hại vào dịp Tết Nguyên đán đã được một số trang tin lớn trên mạng xã hội đăng, sau đó được chia sẻ nhanh chóng.

Thông tin này được đưa ra trong lúc ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung đang rét và ở thời điểm này thì nhiều người dân cũng đang quan tâm đến thời tiết dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy hầu như ai đọc cũng lo, thậm chí nghĩ đến việc phải đi mua nhiều quần áo rét.

Nhưng liệu bây giờ đã biết được cụ thể về thời tiết Tết Nguyên đán chưa? Câu trả lời ngắn gọn là chưa.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, còn khoảng 15 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, do vậy vẫn khó để có thể dự báo thời tiết ngày Giao thừa (29 tháng Chạp), ngày mùng 1, mùng 2 Tết sẽ như thế nào.

Tuy nhiên, nhận định sơ bộ, ông Hưởng cho biết, nền nhiệt ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong giai đoạn Tết có xu hướng cao hơn trung bình khoảng 0,5-1°C.

Trong tháng 2, tháng 3, nền nhiệt cả nước xu hướng ấm hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó, tháng 2 là tháng chính đông còn lại trong mùa đông năm 2025 - 2026, còn khoảng 2-3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới nước ta nhưng ít có khả năng xảy ra rét sâu như đợt rét vừa qua ở miền Bắc.

Trong những ngày cuối của tháng 1, đầu tháng 2/2026 (khoảng 31/1-1/2), chúng ta sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh mới, tuy nhiên cường độ không mạnh như đợt đang diễn ra, khả năng cũng không xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Sắp tới, rét đậm, rét hại xảy ra ở vùng núi và trung du nhưng thời gian ngắn, chỉ khoảng 1-2 ngày, vùng đồng bằng nhiệt độ ở mức xấp xỉ rét đậm.

"Tết Nguyên đán vào tháng 2 Dương lịch, như tôi nhận định trên, có khoảng 2-3 đợt không khí lạnh xuất hiện trong tháng này. Đầu tháng 2 đã có một đợt, như vậy, những ngày còn lại của tháng sẽ có khoảng 2 đợt không khí lạnh nữa. Sau đợt đầu tháng, những đợt còn lại cường độ không mạnh, ít có khả năng gây ra rét đậm, rét hại diện rộng ở các tỉnh miền Bắc nước ta.

Sơ bộ ban đầu, thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ ở miền Bắc sẽ ấm, miền Trung cũng ấm và ít có khả năng xảy ra mưa. Lưu ý, thường giai đoạn Tết ở miền Nam nền nhiệt cao, xu hướng khả năng xảy ra nắng nóng nhưng năm nay, nền nhiệt ở khu vực Nam Bộ trong giai đoạn Tết xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tết năm nay, thời tiết Nam Bộ xảy ra nắng nóng là không cao", ông Hưởng nhận định.

Thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ được Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cập nhật vào giai đoạn 6-7/2 (trước Tết ông Công, ông Táo).

Nhận định thêm về khả năng xuất hiện mưa phùn trong dịp Tết, ông Hưởng cho hay, mưa phùn đã xuất hiện trong những ngày gần đây ở miền Bắc, còn nồm ẩm có thể xuất hiện sau nửa cuối của tháng 2. Tháng 3 và đầu tháng 4 là cao điểm của nồm ẩm. Tết Nguyên đán năm nay rơi vào giữa tháng 2 nên giai đoạn Tết có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn nhưng ít có khả năng xảy ra hiện tượng nồm ẩm.

Cũng theo ông Hưởng, mùa đông năm nay có số ngày rét đậm, rét hại cũng như số ngày rét, số đợt rét ít hơn trung bình nhiều năm. Trong khi mùa đông năm 2023-2024 có 13 đợt rét thì đến thời điểm hiện tại của mùa đông năm 2025-2026 mới có khoảng 11 đợt, hiện tại đang có một đợt rét đậm, một đợt rét hại.

"Chúng ta đang có một mùa đông ấm hơn so với trung bình", ông Hưởng nói.

Ngay cả một trong những cơ quan khí tượng có thiết bị hiện đại nhất thế giới như Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) của Mỹ cũng khẳng định, dự báo thời tiết trước 4 ngày là độ chính xác đã giảm, sau 7 ngày thì độ chính xác chỉ còn 50% hoặc thấp hơn, và sau 10 ngày thì chủ yếu là xem để biết xu hướng thôi. Điều này là do thời tiết ở mỗi nơi đều phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố phức tạp, và chỉ một sự thay đổi trong khí quyển của ngày hôm nay có thể trở thành những khác biệt lớn trong nhiều tuần sau đó.

Vì vậy, những mô hình lớn, như ICON của Đức, GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ và ECMWF của châu Âu, đều chưa đưa ra dự báo cụ thể cho thời điểm Tết Nguyên đán, tức là khoảng 2 tuần nữa.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán, chỉ là dự báo xu hướng chứ không cụ thể được.

Hiện tại cũng có mô hình (như của AccuWeather) đã đưa ra dự báo cho cả dịp Tết Nguyên đán, nhưng thực tế những dự báo xa như vậy là dựa trên những yếu tố quy mô lớn (chẳng hạn như El Nino/ La Nina), và dựa trên xác suất (chẳng hạn có bao nhiêu phần trăm khả năng sẽ ấm hơn trung bình) hoặc so sánh (trước đây khi khí quyển thế này thì thời tiết cụ thể ở khu vực đó đã thế nào)…

Vì vậy, những dự báo xa, như là dự báo thời tiết Tết Nguyên đán, chỉ là dự báo xu hướng chứ không cụ thể được.

Với những thông tin thời tiết, người dân nên theo dõi bản tin chính thống hoặc thông báo của các cơ quan chức năng địa phương, không nên vội tin các bài đăng chưa rõ nguồn trên mạng xã hội, đặc biệt là với dự báo xa.

Dự báo thời tiết hôm nay trên cả nước

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm 3-6°C. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Sáng 1/2, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi 10-13°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C, Bắc Trung Bộ 14-17°C.

Khu vực Hà Nội mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 13-15°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 1/2 đến đêm 3/2, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết 3 tháng tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo trong 3 tháng tới không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn gây các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong tháng 2/2026.

Về nền nhiệt độ, dự báo từ nay đến tháng 4/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Huế trong tháng 2-3/2026 và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trong tháng 4 cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Với xu thế khí tượng trên, trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 4/2026, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại (tập trung trong tháng 2/2026).

Xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3/2026

Riêng với xu thế mưa, dự báo khoảng nửa cuối tháng 2 và tháng 3/2026, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn tại các tỉnh, thành phố tại miền Bắc (tương đương so với trung bình nhiều năm).

Ngoài ra, trong thời kỳ các tháng mùa khô đầu năm 2026, tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Cũng trong khoảng thời gian trên, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Về nắng nóng, dự báo từ khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3/2026, có khả năng xuất hiện nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ; sau đó có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam Bộ. Ở khu vực Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3/2026.

Khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4; sau đó mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ cuối tháng 4/2026.