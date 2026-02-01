Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông
Thi thể nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời khỏi nhà bằng xe đạp được phát hiện nổi trên sông.
Trưa 1-2, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Lam Thành, Nghệ An cho biết vào sáng cùng ngày, các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ sinh N.T.U.N. (12 tuổi, trú tại địa phương).
Thi thể em N. được phát hiện trên sông Lam, gần cầu Hưng Đức (nối Nghệ An và Hà Tĩnh), cách vị trí phát hiện chiếc xe đạp của em khoảng 1 km.
Trước đó, vào tối 29-1, người thân không thấy em N. về nhà nên tổ chức tìm kiếm. Trích xuất camera an ninh cho thấy, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, bé gái 12 tuổi rời khỏi nhà bằng xe đạp.
Lực lượng chức năng sau đó phát hiện xe đạp màu hồng của em N. trên bờ sông Lam nên mở rộng phạm vi tìm kiếm cả trên bờ và dưới sông. Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em N. nổi trên sông Lam.
