8 tiết mục solo trong đêm chung kết Em Xinh Say Hi tối 16/8

Thứ bảy, 19:10 16/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Chung kết Em Xinh Say Hi hứa hẹn bùng nổ với 8 tiết mục solo của Phương Mỹ Chi, 52hz, Juky San, Lamoon, Bảo Anh, MAIQUINN, Saabirose và Lâm Bảo Ngọc.

Phương Mỹ Chi - bứt phá hình ảnh mới
8 tiết mục solo trong đêm chung kết Em Xinh Say Hi tối 16/8- Ảnh 1.

Giọng ca dân ca ngọt ngào Phương Mỹ Chi sẽ mang đến một tiết mục solo nhiều bất ngờ, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, hứa hẹn làm bùng nổ sân khấu (Ảnh: BTC)

 52hz - sắc màu cá tính 
8 tiết mục solo trong đêm chung kết Em Xinh Say Hi tối 16/8- Ảnh 2.

52Hz - nữ ca sĩ mới nổi dòng nhạc R&B tại Việt Nam sẽ mang tới tiết mục solo "Trời sao". (Ảnh: BTC)

 Juky San - ngọt ngào và mơ mộng
8 tiết mục solo trong đêm chung kết Em Xinh Say Hi tối 16/8- Ảnh 3.

Nữ ca sĩ với giọng hát trong trẻo sẽ biến sân khấu chung kết thành một không gian lãng mạn, đầy cảm xúc với tiết mục solo "Người đầu tiên" (Ảnh: BTC)

 Lamoon - Hằng Nga giáng thế với tiết mục solo
8 tiết mục solo trong đêm chung kết Em Xinh Say Hi tối 16/8- Ảnh 4.

Lamoon mang đến phong cách dịu dàng với tiết mục solo "Dương gian", hứa hẹn trở thành “cú nổ” khác biệt của đêm thi. (Ảnh: BTC)

 Bảo Anh - thần thái cuốn hút
8 tiết mục solo trong đêm chung kết Em Xinh Say Hi tối 16/8- Ảnh 5.

Là gương mặt quen thuộc của nhạc Việt, Bảo Anh đem đến tiết mục solo "Cô ấy không yêu anh" đậm chất giải trí, chắc chắn sẽ bùng nổ cả phần nhìn lẫn phần nghe. (Ảnh: BTC)

 MAIQUINN - cá tính trẻ trung
8 tiết mục solo trong đêm chung kết Em Xinh Say Hi tối 16/8- Ảnh 6.

Tân binh MAIQUINN hứa hẹn gây bất ngờ khi mang đến năng lượng sôi động cùng phong cách trình diễn độc đáo với tiết mục solo "Thao túng tâm lý". (Ảnh: BTC)

Saabirose - sắc hồng nổi bật
8 tiết mục solo trong đêm chung kết Em Xinh Say Hi tối 16/8- Ảnh 7.

Saabirose góp mặt với hình ảnh trẻ trung, nữ tính nhưng đầy nội lực, tạo thêm màu sắc cho sân khấu qua tiết mục solo "Lời thú tội". (Ảnh: BTC)

 Lâm Bảo Ngọc - hứa hẹn bùng nổ giọng hát nội lực
8 tiết mục solo trong đêm chung kết Em Xinh Say Hi tối 16/8- Ảnh 8.

Lâm Bảo Ngọc hứa hẹn khẳng định đẳng cấp với giọng ca đầy nội lực, biến phần trình diễn trở thành điểm nhấn khó quên với tiết mục solo "Ái kỷ". (Ảnh: BTC)

Đêm chung kết Em Xinh Say Hi tập 12 chắc chắn sẽ là bữa tiệc âm nhạc thăng hoa, đánh dấu hành trình nỗ lực và sáng tạo của các em xinh trong suốt mùa thi.

Hoàng Lan
