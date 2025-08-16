8 tiết mục solo trong đêm chung kết Em Xinh Say Hi tối 16/8

28 phút trước

GĐXH - Suốt 20 năm qua, chương trình “Tủ sách Đặng Thùy Trâm” do CLB Mãi mãi tuổi 20 phối hợp thực hiện, đã trao tặng hàng chục tủ sách cho các trường học, nhà văn hóa ở nhiều vùng miền trên cả nước.