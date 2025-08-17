Loại rau ít bán, đi chợ thấy nhớ mua ngay: Hấp, luộc, xào, nấu canh đều tốt, nhưng người bệnh tiểu đường cần lưu ý
GĐXH - Người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn hoa bí ngô với lượng vừa phải và kết hợp với các loại thực phẩm khác để cân bằng lượng đường huyết.
Người bệnh tiểu đường ăn hoa bí ngô có tốt không?
Hoa bí ngô không được bán phổ biến như quả bí, nhưng đây là thực phẩm dễ chế biến thành món ăn ngon như luộc, hấp, xào, nấu súp... không chỉ ngon mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng, mang lại lợi ích cho sức khỏe.
Theo Đông y, hoa bí ngô có vị ngọt, tính hàn vào kinh tâm, tỳ, vị, giúp thanh nhiệt, bổ huyết, bổ can thận, sáng mắt, kháng viêm, tiêu độc, chỉ thống và chống dị ứng... thích hợp trị các chứng suy giảm chức năng can thận, suy giảm thị lực, viêm đường tiết niệu.
Theo nghiên cứu khoa học, hoa bí ngô là nguồn cung cấp nhiều loại vitamin, bao gồm vitamin A, C, E, K và các khoáng chất như magie, kẽm, canxi....
Hoa bí chứa một lượng carbohydrate nhất định. Carbohydrate khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành đường glucose, làm tăng đường huyết.
Vì vậy, người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn với lượng vừa phải, kết hợp với các loại thực phẩm khác trong bữa ăn để cân bằng lượng đường huyết. Nên luộc, hấp hoa bí ngô thay vì chiên xào để giảm lượng dầu mỡ và giữ nguyên chất dinh dưỡng.
Công dụng tuyệt vời của hoa bí ngô với sức khỏe
Tăng đề kháng
Vitamin C có trong hoa bí ngô giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, bảo vệ chúng ta khỏi cảm lạnh và ho. Hoa bí ngô chứa 9,2 mg vitamin C, bằng 10,22% giá trị khuyên dùng hàng ngày.
Sử dụng hoa bí ngô trong chế độ ăn uống thường xuyên của bạn sẽ giúp đáp ứng nhu cầu vitamin C của cơ thể. Có tác dụng làm tăng tốc độ hấp thụ sắt và tăng cường sức đề kháng của cơ thể chống lại nhiễm trùng.
Tốt cho nam giới
Hoa bí ngô chứa một lượng lớn vitamin B9 (folate) cần thiết cho quá trình tạo và hoạt động bình thường của tinh trùng. Những người đàn ông hấp thụ ít folate thường có tinh trùng bị khiếm khuyết về cấu trúc nhiễm sắc thể.
Tăng cường folate trong chế độ ăn uống giúp cải thiện chất lượng tinh trùng và hỗ trợ những người đàn ông có vấn đề về vô sinh.
Tốt cho mắt
Hoa bí ngô là một trong những nguồn cung cấp vitamin A dồi dào và tiêu thụ thường xuyên có thể ngăn ngừa các tình trạng như khô mắt, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng,
Ngoài ra, nó còn giúp hình thành màu tím thị giác trong mắt, giúp cải thiện tầm nhìn của những người mắt yếu. Tương tự, nó đảm bảo một võng mạc khỏe mạnh và cũng ngăn ngừa bệnh quáng gà bằng cách tăng khả năng thích ứng của mắt người với cả ánh sáng cũng như bóng tối.
Giúp xương chắc khỏe
Phốt pho được tìm thấy nhiều trong hoa bí ngô là một phần quan trọng của quá trình tăng trưởng và duy trì xương và răng. Hoa bí cùng với canxi có thể làm cho xương chắc khỏe.
Ngoài ra, nó còn giúp tăng cường sức khỏe của nướu và men răng của bạn. Nó cũng giúp làm giảm các vấn đề nghiêm trọng như mất xương hoặc mất mật độ khoáng chất, còn được gọi là loãng xương.
Ai không nên ăn hoa bí ngô?
Hoa bí ngô thường hiếm khi có tác dụng phụ, các biểu hiện như khó chịu dạ dày, buồn nôn, tiêu chảy hay dị ứng như ngứa ngáy, phát ban,... là những tác dụng phụ không may xảy ra khi dùng hoa bí ngô.
Hoa bí ngô có tính hàn nên những người bị lạnh bụng, khó tiêu, lạnh chân tay thì không nên dùng.
Hàm lượng chất xơ cao trong hoa bí ngô sẽ không tốt cho những người đang bị rối loạn tiêu hoá.
