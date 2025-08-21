Mới nhất
4 nhóm thực phẩm 'vàng' giúp đánh bay nguy cơ đột quỵ – ăn ngay kẻo muộn!

Thứ năm, 09:06 21/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Đột quỵ có thể ập đến bất ngờ, nhưng chỉ cần duy trì 4 nhóm thực phẩm quen thuộc này, bạn đã nắm trong tay “lá chắn" bảo vệ não bộ và trái tim.

4 nhóm thực phẩm 'vàng' giúp đánh bay nguy cơ đột quỵ – ăn ngay kẻo muộn!- Ảnh 1.

Không cần đến siêu thực phẩm đắt đỏ, những món ăn đơn giản dưới đây lại là bí quyết giúp giảm thiểu nguy cơ đột quỵ mà ai cũng có thể áp dụng.

Bảo An
Top