85 tuổi, tỷ phú vẫn chọn vào viện dưỡng lão sống vì một lý do khiến ai cũng suy ngẫm

Thứ sáu, 13:36 14/11/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, ông vẫn chủ động chuyển vào sống trong viện dưỡng lão, và lý do phía sau khiến nhiều người phải thay đổi cách nhìn.

Trong suy nghĩ của nhiều người, viện dưỡng lão thường dành cho những người không có con cái chăm sóc hoặc thiếu điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, quyết định của tỷ phú Doãn Minh Thiện, người từng nằm trong top 50 người giàu nhất Trung Quốc, lại khiến công chúng bất ngờ.

Tự nguyện vào viện dưỡng lão dù vẫn là tỷ phú

Khi thông tin ông Doãn Minh Thiện, doanh nhân giàu nhất Trùng Khánh một thời, chọn viện dưỡng lão làm nơi sinh hoạt hằng ngày được chia sẻ, không ít người cho rằng sự sụp đổ của Lifan (tập đoàn do ông sáng lập) đã khiến ông phải lui về nơi này. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.

Khối tài sản mà ông tích lũy hàng chục năm vẫn đủ để sống an nhàn. Ông có nhà lớn, có thể thuê bảo mẫu riêng và không thiếu điều kiện vật chất. Song ở tuổi ngoài 80, ông cho rằng viện dưỡng lão mới là môi trường phù hợp nhất.

Ông chia sẻ: "Người giúp việc có thể nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, nhưng họ không thể thay thế dịch vụ y tế chuyên nghiệp và kịp thời như ở viện dưỡng lão."

Đây là yếu tố quan trọng nhất khiến vị tỷ phú chủ động đưa ra lựa chọn. Với ông, viện dưỡng lão không phải dấu hiệu của sự cô đơn hay sa sút, mà là lựa chọn thông minh để bảo đảm sức khỏe tuổi già.

85 tuổi, tỷ phú vẫn chọn vào viện dưỡng lão sống vì một lý do khiến ai cũng suy ngẫm - Ảnh 1.

Tỷ phú Doãn Minh Thiện

Không muốn con cái vì mình mà gánh nặng

Doãn Minh Thiện có hai người con, trước đây đều làm việc tại Lifan. Mối quan hệ gia đình hòa thuận, không hề mâu thuẫn như nhiều lời đồn đoán.

Ông khẳng định bản thân nuôi con vì tình yêu, chứ không yêu cầu sự báo đáp. Vì vậy, ông không muốn con phải hy sinh sự nghiệp hay cuộc sống riêng để phục vụ mình.

Quyết định sống trong viện dưỡng lão giúp các con của ông yên tâm tập trung phát triển công việc, nuôi dạy con cái và tạo dựng tương lai.

Từ doanh nhân lập nghiệp muộn đến đỉnh vinh quang

Sinh năm 1938 tại Trùng Khánh, Doãn Minh Thiện không thành công từ sớm. Mãi đến năm 41 tuổi ông mới bắt đầu sự nghiệp. Sáu năm sau, ông trở thành phó chủ tịch của một nhà xuất bản.

Chưa dừng lại, ông tiếp tục gia nhập Công ty Tư vấn Công nghệ Quốc tế Trùng Khánh, giúp doanh nghiệp từ thua lỗ chuyển sang có lãi.

Năm 1988, khi đã ngoài 50 tuổi, ông quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực xe máy. Nhờ những chiến lược ưu đãi mạnh mẽ, doanh nghiệp nhanh chóng tạo dấu ấn trên thị trường.

Đến năm 2003, ông trở thành "ông trùm xe máy" Trung Quốc và lọt top những người giàu nhất theo Forbes. Ước tính năm 2015, tài sản ròng của ông khoảng 1,6 tỷ USD (gần 39 nghìn tỷ đồng).

Lifan lao dốc và sự kết thúc của một đế chế

Dù từng huy hoàng, Lifan lại không bắt kịp sự chuyển mình của thị trường xe hơi Trung Quốc. Việc chuyển hướng sang ngành ô tô du lịch nhưng không có công nghệ đột phá khiến tập đoàn nhanh chóng bị tụt lại.

Năm 2019, khi bước sang tuổi 81, ông Doãn Minh Thiện trở lại điều hành nhưng lúc này số nợ của tập đoàn đã vượt quá tầm cứu vãn.

Lifan buộc phải nộp đơn tái tổ chức phá sản. Sau nhiều biến động, tập đoàn được mua lại, chấm dứt luôn quyền kiểm soát của gia tộc họ Doãn.

Nhiều người cho rằng Lifan thất bại một phần vì thiếu người kế vị tài năng. Con trai và con gái của ông đều từng giữ chức vụ quan trọng, nhưng không tạo ra thành tựu nổi bật.

Đặc biệt, người con trai gây chú ý với thú chơi siêu xe xa xỉ, trong đó có chiếc Bugatti Veyron đầu tiên tại Trung Quốc với giá hơn 38 triệu NDT (khoảng 126 tỷ đồng).

Lựa chọn tuổi già: Không phải sự cô đơn, mà là tầm nhìn

Quyết định rời căn biệt thự của mình để vào viện dưỡng lão của tỷ phú Doãn Minh Thiện khiến nhiều người nhìn lại quan niệm "viện dưỡng lão là nơi dành cho người neo đơn".

Với ông, đây là không gian an toàn, có đội ngũ y tế chuyên nghiệp, giúp ông chủ động chăm sóc bản thân và giảm gánh nặng cho con cái.

Ở tuổi 85, ông đã sống gần trọn đời với những đỉnh cao và thất bại trong kinh doanh. Nhưng điều khiến công chúng nể trọng chính là sự minh mẫn và tầm nhìn xa, tuổi già không chỉ cần vật chất, mà cần sự chăm sóc chuyên sâu, kịp thời và đúng nhu cầu.

"Viện dưỡng lão", dưới góc nhìn của ông, là nơi mang lại sự an yên cuối đời, một lựa chọn của những người trưởng thành và đầy trí tuệ.

Ông lão U70 chọn an dưỡng tuổi già ở khách sạn thay vì viện dưỡng lão: Thoải mái, đáng tiền và tự doÔng lão U70 chọn an dưỡng tuổi già ở khách sạn thay vì viện dưỡng lão: Thoải mái, đáng tiền và tự do

GĐXH - Ở tuổi 70, nhiều người tìm đến viện dưỡng lão để nương nhờ sự chăm sóc, nhưng với ông tuổi già lại là thời điểm để sống khác, thoải mái, độc lập và vui vẻ hơn.

Bách Hợp (t/h)
