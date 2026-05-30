9 cách sử dụng tủ lạnh tiết kiệm điện giảm nửa hóa đơn, máy bền như mới

Không nên kê tủ lạnh sát tường

Nên đặt tủ lạnh ở nơi thoáng mát, xa nguồn nhiệt và cách vách tường phía sau ít nhất 10 cm và hai bên khoảng 2cm để tạo không gian tỏa nhiệt. Như vậy sẽ giúp máy nén hoạt động hiệu quả hơn và làm giảm nguy cơ hỏng hóc.

Ngoài ra, việc kê tủ lạnh cách mặt đất khoảng 5cm cũng hỗ trợ quá trình thoát nhiệt diễn ra tốt hơn, đồng thời giúp ngăn chặn sự tích tụ của độ ẩm dưới đáy tủ.

Để nhiệt độ tủ lạnh thích hợp

Khi sử dụng tủ lạnh, người dùng cũng cần chú ý điều chỉnh nhiệt độ để tiết kiệm điện năng khi sử dụng cũng như giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn.

Nhiệt độ đúng chuẩn được khuyến cáo tới người sử dụng: Mức nhiệt ngăn lạnh tốt nhất ở khoảng 2 - 4 độ C. Mức nhiệt ngăn đông tốt nhất là khoảng âm 15 độ C.

Tắt tính năng làm đá tự động khi không cần thiết

Một số dòng tủ lạnh hiện nay được tích hợp tính năng làm đá tự động giúp tạo ra đá viên nhanh chóng và dễ dàng.

Theo đó, người dùng chỉ cần cho nước tinh khiết hoặc nước đun sôi để nguội vào ngăn đá được thiết kế sẵn. Sau khoảng 3 - 4 tiếng là sẽ có đá viên sử dụng mà không cần lấy đá từ khay riêng biệt.

Dù mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, nhưng tính năng này cũng cần một lượng điện năng nhất định để vận hành. Do đó, nếu như không có nhu cầu sử dụng nhiều đá viên bạn hãy tắt tính năng này để tiết kiệm điện hơn.

Cất giữ thực phẩm khoa học

Một cách sử dụng tủ lạnh hiệu quả các bà nội trợ cần chú ý cất giữ các thứ bên trong thật ngăn nắp, tạo khe hở hợp lý để luồng khí lạnh lưu thông dễ dàng, hạn chế tiêu thụ điện.

Không nên cho thực phẩm đang còn nóng vào tủ lạnh ngay, hãy để nguội hẳn. Cách bố trí thực phẩm ở các ngăn:

Ngăn đông đá: Lưu trữ thực phẩm tươi sống (thịt, cá, hải sản), làm viên đá mát lạnh, kem hoặc sữa chua.

Ngăn mát tủ lạnh:

Cánh cửa tủ: Chỉ để thực phẩm khô hoặc các loại gia vị, sốt), kệ trên cùng (thức ăn thừa, đồ uống hoặc các thực phẩm ăn liền vào ngăn tủ.

Kệ dưới: Đặt trứng, sữa, các loại thịt hoặc hải sản muốn dùng nhanh hay rã đông.

Hộc tủ: Được thiết kế giúp duy trì ẩm độ thích hợp cho các loại rau, củ, quả.

Vệ sinh tủ lạnh sạch sẽ

Cách sử dụng tủ lạnh hiệu quả đơn giản cần được thực hiện thường xuyên là vệ sinh tủ lạnh để hạn chế sự phát triển của nấm mốc, vi khuẩn. Chúng ta cần vệ sinh 1 - 2 lần trong tháng hoặc bất cứ khi nào các ngăn bám bẩn.

Lưu ý, lau sạch phần viền cao su ở cửa đóng mở giúp cửa đóng kín hơn, tránh hơi lạnh thoát ra ngoài làm tiêu hao điện năng.

Kiểm tra gas tủ lạnh định kỳ

Gas làm lạnh là yếu tố quan trọng giúp tủ lạnh duy trì nhiệt độ ổn định. Khi tủ lạnh có dấu hiệu gặp sự cố, làm lạnh yếu... người dùng cần cho thợ điện lạnh chuyên nghiệp kiểm tra lượng gas làm lạnh của máy. Nếu thiếu gas phải bổ sung kịp thời, nếu không, đây chính là nguyên nhân gây tiêu tốn điện năng.

Không để thực phẩm che chắn lỗ thông gió

Bên trong tủ lạnh thường có các lỗ thông gió giúp luồng khí lạnh lưu thông giữa ngăn đông và ngăn mát.

Khi sắp xếp thực phẩm trong tủ lạnh, bạn nên chừa khoảng trống hợp lý quanh các lỗ gió để đảm bảo khả năng làm lạnh hiệu quả và tiết kiệm điện năng.

Sử dụng hộp đựng thực phẩm kín

Thực phẩm không được đậy kín sẽ làm hơi ẩm thoát ra bên trong tủ, khiến máy phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ ổn định. Ngoài ra, tình trạng này còn dễ gây đóng tuyết và lẫn mùi giữa các loại thực phẩm.

Hãy sử dụng hộp đựng thực phẩm có nắp kín hoặc màng bọc thực phẩm khi bảo quản. Điều này không chỉ giúp giữ độ tươi ngon mà còn góp phần giảm tiêu hao điện năng cho tủ lạnh.

Hạn chế tắt/bật tủ lạnh

Bạn nên hạn chế việc ngắt tủ lạnh ra khỏi nguồn điện và bật/tắt tủ lạnh thường xuyên để tiệt kiệm điện, vì mỗi lần khởi động sẽ tốn một lượng điện lớn.

Trong trường hợp lâu ngày không dùng đến tủ lạnh thì có thể ngắt nguồn điện, nhưng cần dọn sạch các vật dụng, thực phẩm có trong tủ, vệ sinh tủ và để tủ khô rồi mới đóng cửa.

