Xóa sổ mùi ẩm mốc trên quần áo tránh mắc bệnh đường hô hấp: Mẹo giặt phơi 'thần tốc' bất chấp thời tiết
GĐXH - Khám phá các phương pháp khử mùi hôi trên quần áo hiệu quả, dễ áp dụng tại nhà, giúp quần áo luôn thơm tho, sạch mùi ẩm mốc và mồ hôi, tránh nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp.
Nguyên nhân
Dùng lượng bột giặt quá nhiều: Đối với máy giặt nếu không dùng hết lượng bột giặt sẽ khiến lượng nước giặt còn thừa không xả hết ra bên ngoài, rất dễ gây tắc máy. Khi đó, cặn bẩn do bột giặt sót lại cùng với không khí ẩm ướt trong lồng giặt là môi trường thuận lợi để nấm sinh sôi.
Máy giặt không được làm sạch: Sau một thời gian sử dụng, bất kỳ máy giặt nào cũng sẽ xuất hiện những chỗ ẩm mốc và vi khuẩn. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, nấm mốc và vi khuẩn trong lồng giặt có thể bám vào áo quần trong quá trình giặt.
Phơi quần áo nơi ẩm thấp: Tại sao quần áo bị mốc khi phơi quần áo trong điều kiện thời tiết nồm ẩm hoặc ở những nơi ẩm thấp như cạnh cống nước, phơi trong nhà vệ sinh? Vì những nơi đó có độ ẩm cao, càng tạo môi trường thuận lợi cho nấm phát triển.
Mẹo đánh bay vết mốc trên quần áo đơn giản
Tận dụng bã cà phê
Bã cà phê khô có khả năng hút mùi ẩm mốc rất tốt, đặc biệt phù hợp với quần áo để lâu ngày. Sau khi phơi khô bã cà phê, hãy cho vào túi vải nhỏ và đặt cạnh quần áo trong vài giờ. Cách này giúp giảm mùi hôi đáng kể mà không làm ảnh hưởng đến màu hay chất liệu vải.
Ngâm quần áo với nước xả vải
Đây là biện pháp đã quá quen thuộc với các bà nội trợ. Bởi nước xả vải không chỉ có tác dụng làm mềm quần áo mà còn giữ hương thơm lâu hơn và giúp trang phục khô nhanh hơn.
Lưu ý, bạn nên ngâm nước xả sau khi giặt quần áo khoảng 15 phút để mùi hương thấm sâu vào từng thớ vải, giúp quần áo đánh bay mùi ẩm mốc khó chịu do vi khuẩn gây ra.
Giặt những mẻ nhỏ và ưu tiên bộ đồ quan trọng
Khi giặt những mẻ nhỏ, bạn sẽ có ít quần áo cần phải sấy hơn, vì vậy quá trình sấy khô sẽ trở nên nhanh và dễ dàng hơn.
Độ ẩm cao lại không có nắng khiến quần áo rất khó và lâu khô. Hãy nhắc nhở mọi thành viên trong gia đình nên suy nghĩ trước khi ném quần áo vào máy giặt. Bạn hãy để ít nhất hai chiếc giỏ đựng đồ bẩn. Một giỏ dành cho những bộ quần áo cần giặt gấp như áo đồng phục, áo sơ-mi…
Các loại quần áo còn lại cho vào giỏ khác để giặt sau. Ngoài ra, vì độ ẩm cao nên có giỏ dành riêng cho quần áo trắng để tránh dính màu.
Tẩy mốc trên quần áo bằng giấm
Đối với các loại vải thường, bạn có thể thêm một ít giấm trắng vào trong quá trình giặt. Đối với một số loại vải dày và vải denim, tốt nhất nên ngâm trong hỗn hợp (nước pha 1 cốc giấm) trong khoảng 2 giờ, sau đó mới mang quần áo ra giặt bình thường.
Loại bỏ mốc trên quần áo bằng chanh và muối
Bạn hãy dùng nước cốt chanh và rắc muối hạt lên trên quần áo, dùng tay chà xát một lúc và mang quần áo ra phơi nắng nhằm mục đích để nước chanh và muối khô hoàn toàn. Sau đó mang quần áo đi giặt như bình thường.
Cách ngăn ngừa quần áo bị ẩm mốc
Giặt và phơi ngay quần áo bẩn là cách tốt nhất để nói "không" với vi khuẩn và nấm mốc. Đặc biệt, những loại trang phục mặc hàng ngày (ví dụ như áo thun, quần đùi) cần được giặt ngay sau mỗi lần mặc, tránh để quá lâu (sau 3 ngày). Đồng thời không ủ quần áo quá lâu trong máy giặt, sau khi giặt xong cần mang ra phơi ngay!
Phơi quần áo ở nơi thoáng mát và có nắng, giúp quần áo khô đều và tránh tình trạng ẩm mốc khó chịu.
Vệ sinh máy giặt định kỳ (3 – 6 tháng/lần) giúp ngăn chặn nguyên nhân quần áo bị mốc. Đồng thời sau mỗi lần giặt xong, nên mở cửa máy giặt để không khí đi vào bên trong làm khô lồng giặt, tránh ẩm ướt.
Sử dụng máy sấy khô quần áo: Nếu môi trường không khí bị ô nhiễm, thì việc phơi quần áo càng lâu càng hấp thu nhiều vi khuẩn gây hại. Để giảm thiểu nguy cơ này, các gia đình có thể sử dụng máy sấy quần áo để vừa giúp làm khô, vừa tiệt trùng và phòng ngừa quần áo bị mốc.
Dùng liều lượng bột giặt vừa đủ, tùy theo độ bẩn của quần áo và chất lượng nguồn nước; hoặc bạn có thể tham khảo theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
