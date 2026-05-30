Nắng nóng đỉnh điểm: 9 mẹo bảo quản thức ăn không bị ôi thiu, phòng độc mùa hè
GĐXH - Mùa hè là mùa nóng, oi bức chính vì thế các thức ăn trong nhà bạn rất nhanh bị ôi thiu và hư hỏng nặng. Bài viết này sẽ mách bạn 9 bí quyết giữ cho thức ăn luôn tươi ngon và không ôi thiu trong mùa hè này.
Để riêng thực phẩm chín và sống
Việc để thức ăn sống và chín lẫn lộn cùng nhau sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn từ thực phẩm sống lây lan sang các loại thức ăn đã được làm chín. Điều này rất nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe.
Bên cạnh đó, việc dùng chung dao và thớt cũng là một trong những thói quen hay mắc phải. Hãy làm sạch dao và thớt sau khi dùng để giữ thức ăn được an toàn vệ sinh.
Rã đông thực phẩm
Đừng bao giờ quá nôn nóng chế biến ngay khi thực phẩm chưa được rã đông kĩ kể cả bên trong lẫn bên ngoài.
Trước khi nấu bạn nên rã đông hoặc có thể dùng lò vi sóng để hỗ trợ rã đông nhanh hơn.
Luôn giữ nóng thức ăn, bảo quản thức ăn sau khi mua
Cho dù tủ lạnh nhà bạn vẫn còn một số khoảng trống nhỏ thì cũng đừng nên cố nhồi nhét thực phẩm vào đó để bảo quản. Luôn hâm nóng thức ăn sẽ giúp chúng luôn được "an toàn" bởi cái nóng bức của thời tiết.
Nếu bạn mua thức ăn từ cửa hàng hoặc siêu thị như thức ăn đông lạnh, thức ăn bị nguội thì nên bỏ vào trong các hộp bảo quản thực phẩm chuyên dụng.
Điều chỉnh lại nhiệt độ bảo quản
Thịt và rau sống nên được bảo quản ở 5C hoặc thấp hơn để tươi lâu. Ngăn mát tủ lạnh nên để dưới 5C và ngăn đá từ -15 đến -18C, thùng giữ lạnh nên dùng đá sạch hoặc túi đá khô.
Đừng đợi thức ăn nguội rồi mới đưa vào tủ lạnh
Ngay khi thức ăn ngừng bốc hơi hãy nhanh chóng đưa chúng vào tủ lạnh càng sớm càng tốt. Hoặc bạn có thể làm nguội nhanh hơn bằng những cách như chia nhỏ thức ăn ra thành nhiều hộp khác nhau hay ngâm chúng vào đá.
Nên bỏ thực phẩm không còn dùng được
Đối với các loại thực phẩm như thịt, hải sản, cơm và mỳ ống đã nấu chín sau khi đã được đưa ra khỏi tủ lạnh 4 tiếng mà không dùng hết thì hãy nên bỏ đi. Vì nếu bạn có đưa vào bảo quản lại thì lần sau lấy ra thì chúng cũng đã hư từ bên trong.
Bảo quản thịt lợn bằng giấm
Nếu thịt lợn bạn mua vào mùa hè không thể ăn được trong ngày hôm đó, bạn có thể bọc vào khăn ẩm sạch ngâm giấm để giữ cho thịt lợn tươi ngon trong vòng 3 đến 5 ngày.
Bảo quản rau trong túi hút chân không để tránh bị ôi thiu
Không rửa cà tím bằng nước nếu bạn muốn giữ cà tím tươi, vì cà tím có một lớp sáp trên bề mặt có thể bảo vệ cà tím không bị thối rữa và hư hỏng. Cà tím, cà chua và các loại rau khác có thể được bọc trực tiếp trong màng bọc thực phẩm và bảo quản trong tủ lạnh sau khi mua.
Khoai tây không nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng trong mùa hè. Vào mùa hè, nếu nhiệt độ quá cao, khoai tây rất dễ mọc mầm, chuyển sang màu xanh và sinh ra chất độc hại. Tốt nhất bạn nên cho khoai vào túi, vắt hết khí để thắt nút rồi cất vào tủ lạnh.
Dùng dầu thực vật, dầu mè để bảo quản cá sống
Nếu mua cá sống vào mùa hè, bạn có thể dùng tay nhấc cá lên, thoa dầu thực vật hoặc dầu mè lên mang cá để cá tươi lâu hơn.
