Bật quạt khi ngủ ban đêm: 4 nguyên tắc "vàng" để không bị ốm mùa nắng nóng
GĐXH - Trong những ngày nóng bức, quạt làm mát chính là một trong những thiết bị không thể thiếu. Thế nhưng nếu không dùng quạt đúng cách hoàn toàn có thể gây nguy hại đến sức khỏe người sử dụng.
Những rủi ro khi dùng quạt không đúng cách
Dễ trúng gió
Khi bạn đặt quạt quá gần hoặc chỉnh quạt thổi trực tiếp vào cơ thể, luồng gió từ quạt thổi qua sẽ khiến cơ thể bị lạnh, không kịp thay đổi với sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ, từ đó dễ bị trúng gió.
Vậy nên, bạn hãy đặt quạt ở một khoảng cách nhất định với cơ thể mình để bảo vệ an toàn cho sức khỏe
Làm khô da và mắt
Quạt thổi trực tiếp vào cơ thể khiến làn da mất đi độ ẩm tự nhiên do mồ hôi bốc hơi nhanh và cơ thể bài tiết kém đi. Không khí lạnh về đêm càng khiến cho da bị khô ráp và khó chịu.
Vậy nên nếu bạn có thói quen mở mắt nhẹ khi ngủ thì việc hoạt động của quạt liên tục sẽ khiến cho mắt bị khô và nóng rát.
Ảnh hưởng đến hệ hô hấp
Khi ngủ quạt qua đêm thì cơ thể sẽ dễ bị mất nước, tuyến nước bọt không tiết đủ nước để làm ẩm cho miệng và cổ họng, làm cho cổ họng bị đau.
Ngoài ra, bụi bẩn trên cánh và lồng quạt sẽ theo luồng gió bay thẳng đến mũi và miệng, gây ra các bệnh về đường hô hấp.
Gây dị ứng
Bụi bẩn từ cánh và lồng quạt cũng như trong không khí có thể gây kích ứng da, chảy nước mắt và hắt hơi liên tục.
Đồng thời, gió thổi trực tiếp vào người sẽ làm các bệnh dị ứng và các bệnh về da trở nên ngày càng tồi tệ.
Gia tăng tình trạng đau cơ
Quạt tạo ra luồng khí lạnh và mạnh nên khi chúng thổi trực tiếp vào cơ thể sẽ khiến cho cơ bắp co lại, tạo cảm giác mệt mỏi cho bạn.
Bên cạnh đó, trong trường hợp bạn sử dụng quạt ở môi trường có độ ẩm thấp thì các cơ bắp càng dễ bị đau và căng cứng hơn.
Dễ bị chuột rút
Nhiệt độ vào ban đêm thường lạnh nhanh và việc để gió từ quạt thổi trực tiếp vào cơ thể khi ngủ có thể dẫn đến chuột rút.
Đặc biệt, vào những đêm nóng nực, không khí thổi từ quạt có thể làm tăng nhiệt độ nền cơ thể, dẫn đến các tình trạng buồn nôn hoặc đau đầu.
4 nguyên tắc "vàng" sử dụng quạt khi ngủ để không bị ốm mùa nắng nóng
Dùng quạt trong thời gian ngắn, mở cửa sổ khi ngủ
Bạn nên sử dụng quạt với thời gian ngắn, tốt nhất là để quạt nghỉ khoảng 15 - 20 phút sau nhiều giờ liền hoạt động.
Với cách sử dụng này, quạt sẽ tránh bị quá tải nhiệt, đồng thời ngăn chặn tình trạng cháy mô tơ. Thêm vào đó, khi đi ngủ bạn nên mở cửa sổ kết hợp cùng quạt để tạo nên làn gió mát dễ chịu, lưu thông khắp căn phòng, điều này còn góp phần làm giảm tình trạng quá tải nhiệt của quạt, bảo vệ độ bền cho động cơ.
Để quạt cách xa không hướng trực tiếp vào người
Đặt quạt cách cơ thể từ 1.5 - 2m là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Ngoài ra, bạn không nên để quạt thổi trực tiếp vào người, đặc biệt là vào đầu hoặc lòng bàn chân để phòng tránh bệnh cảm cúm.
Hơn thế nữa, bạn nên sử dụng quạt ở chế độ quay thay vì để quạt hoạt động ở một hướng cố định. Bằng cách này, quạt sẽ vừa không thổi trực tiếp vào cơ thể quá lâu, vừa tạo sự thoáng mát cho căn phòng.
Bật quạt ở mức gió nhẹ đến trung bình
Khi ngủ, hệ miễn dịch cũng như các cơ quan nội tạng gần như rơi vào tình trạng nghỉ, việc trực tiếp hứng gió mạnh trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể dễ bị cảm cúm, sổ mũi và đau họng. Do đó, bạn nên sử dụng quạt từ mức gió nhẹ đến trung bình.
Hẹn giờ tắt quạt
Càng về khuya nhiệt độ sẽ càng giảm, do đó bạn nên sử dụng chức năng hẹn giờ tắt để kiểm soát thời gian sử dụng quạt hiệu quả hơn, tránh thức giấc giữa đêm do nhiệt độ quá lạnh, đồng thời bảo vệ sức khỏe tối ưu.
