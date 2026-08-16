Lisa - con gái Khánh Thi: 'Sản phẩm' hay hờn dỗi của gia đình

Chủ nhật, 14:26 16/08/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Lisa - con gái út nhà Khánh Thi lại có khoảnh khắc đáng yêu gây chú ý với khán giả. Cô bé gần 3 tuổi lém lỉnh, dễ thương và thừa hưởng năng khiếu nhảy múa từ bố mẹ.

Lisa - con gái Khánh Thi: 'Sản phẩm' hay hờn dỗi của gia đình - Ảnh 1.Hình ảnh mẹ ruột Khánh Thi lúc trẻ gây chú ý

GĐXH - Khánh Thi chia sẻ hình ảnh thời trẻ của mẹ ruột và chính cô cũng bất ngờ trước vẻ đẹp của bà.

Lisa - con gái Khánh Thi: 'Sản phẩm' hay hờn dỗi của gia đình - Ảnh 1.

Trong khoảnh khắc đáng yêu của con gái Lisa, Khánh Thi đã viết đoạn giới thiệu ngắn gọn khiến khán giả cảm thấy thú vị vì quá dễ thương. 

Lisa - con gái Khánh Thi: 'Sản phẩm' hay hờn dỗi của gia đình - Ảnh 2.

Khánh Thi viết: "Sản phẩm này rất hay dỗi hờn. Vui lòng chiều chuộng và yêu thương". Dòng trạng thái cùng hình ảnh của Lisa nhận được nhiều tình cảm lẫn tương tác từ phía khán giả.

Lisa - con gái Khánh Thi: 'Sản phẩm' hay hờn dỗi của gia đình - Ảnh 3.

Lisa là con gái út của Khánh Thi và Phan Hiển. Dù mới gần 3 tuổi, cô bé đã nhận được sự yêu mến của khán giả. Mới đây, người hâm mộ bất ngờ khi Khánh Thi chia sẻ đoạn clip Lisa nhảy múa.

Lisa - con gái Khánh Thi: 'Sản phẩm' hay hờn dỗi của gia đình - Ảnh 4.

Nếu Kubi và Anna nhiều lần xuất hiện với những thành tích nổi bật trong lĩnh vực dancesport thì hiện tại, nhiều người cũng kỳ vọng Lisa sẽ nối bước anh chị. Cô bé chưa tròn 3 tuổi đã bộc lộ năng khiếu nhảy múa và được nhận xét là thừa hưởng năng khiếu từ bố mẹ.

Lisa - con gái Khánh Thi: 'Sản phẩm' hay hờn dỗi của gia đình - Ảnh 5.

Trước đó, trên MXH, những hình ảnh của Lisa khiến khán giả bị "đốn tim" vì quá đáng yêu và xinh xắn. Mới gần 3 tuổi, cô bé đã trở thành hot kid trong làng giải trí. Mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ, bé Lisa nhận được lượng tương tác lớn từ mạng xã hội. Nhiều người khẳng định, bé út nhà Khánh Thi - Phan Hiển còn "hot" hơn cả ba mẹ.

Lisa - con gái Khánh Thi: 'Sản phẩm' hay hờn dỗi của gia đình - Ảnh 6.

Thực tế, Lisa tuy còn nhỏ nhưng cô bé đã có lượng fan đông đảo vì vẻ ngoài đáng yêu cùng nhiều khả năng đặc biệt. Theo bố mẹ cô bé chia sẻ, Lisa có khả năng vận động nhảy múa thừa hưởng từ gia đình.

Lisa - con gái Khánh Thi: 'Sản phẩm' hay hờn dỗi của gia đình - Ảnh 7.

Khánh Thi tiết lộ, khi diện trang phục nhảy múa ra sàn tập cùng bố mẹ và anh chị, Lisa bộc lộ năng khiếu "cảm" nhạc rõ nét. Cô bé gần 3 tuổi đã có thể bắt chước được các động tác đơn giản của bố mẹ. Khán giả nhận xét Lisa có gen trội từ bố mẹ và tương lai sẽ theo nghiệp của gia đình.

Lisa - con gái Khánh Thi: 'Sản phẩm' hay hờn dỗi của gia đình - Ảnh 8.

Lisa mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội đều chiếm trọn "spotlight" của bố mẹ bởi vẻ ngoài đáng yêu, trong trẻo. Đây không phải là lần đầu bé Lisa - con gái Khánh Thi và Phan Hiển nhận được lời khen từ cộng đồng mạng. Với ngoại hình xinh xắn dễ thương cùng sự lém lỉnh, Lisa đã chinh phục được trái tim nhiều khán giả. Chính Khánh Thi có lần còn chia sẻ hiện tại Lisa còn hot hơn cả bố mẹ, bằng chứng là mỗi lần đăng ảnh Lisa, Facebook của Khánh Thi nhận được tương tác lớn.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Ảnh: FBNV

Lisa - con gái Khánh Thi: 'Sản phẩm' hay hờn dỗi của gia đình - Ảnh 10.Lisa - con gái út nhà Khánh Thi thể hiện tài năng giống bố mẹ

GĐXH - Lisa - con gái út của Khánh Thi và Phan Hiển, mới gần 3 tuổi nhưng đã được khán giả chú ý bởi khả năng nhảy múa. Nhiều người dự đoán cô bé có thể trở thành tài năng nhí, tiếp nối truyền thống dancesport của gia đình.

 

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