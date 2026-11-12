9 tuổi, con trai Đan Trường đã tham gia show thực tế Trung Quốc khiến bố mẹ tự hào

Doanh nhân Thủy Tiên - vợ cũ Đan Trường chia sẻ niềm vui xen lẫn sự hồi hộp khi con trai bước vào phần thi quan trọng sau một thời gian dài miệt mài tập luyện và chuẩn bị. Với cô, đây không chỉ là dịp để con thể hiện những gì đã học hỏi, rèn luyện mà còn là cột mốc ghi dấu sự cố gắng của con trong suốt thời gian qua. Trước giờ thi, cô gửi lời động viên, mong con giữ được sự tự tin, bình tĩnh và phát huy tốt nhất khả năng của mình. Người mẹ cũng không đặt nặng chuyện thắng thua hay kết quả cuối cùng mà muốn con hiểu rằng những nỗ lực đã bỏ ra đều đáng được trân trọng. Dù phần thi có đạt kết quả như mong đợi hay không, cô vẫn luôn tự hào về hành trình cố gắng và trưởng thành của con trai.