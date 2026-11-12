9 tuổi, con trai Đan Trường đã tham gia show thực tế Trung Quốc khiến bố mẹ tự hào

Á hậu Khánh Linh sau sự cố tại chung kết Hoa hậu Việt NamGiải trí -
GĐXH - Á hậu Khánh Linh mới đây tiết lộ điều cô nhớ nhất sau sự cố vấp ngã ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là tiếng vỗ tay của khán giả Hải Phòng.
Đan Trường sinh năm 1976, là một trong những ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt, được mệnh danh là "anh Bo". Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ cuối những năm 1990 và nhanh chóng trở thành hiện tượng với nhiều ca khúc đình đám như: Kiếp ve sầu, Đi về nơi xa, Tình khúc vàng, Mãi mãi một tình yêu.
Ảnh: FBNV
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
GĐXH - Á hậu Khánh Linh mới đây tiết lộ điều cô nhớ nhất sau sự cố vấp ngã ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là tiếng vỗ tay của khán giả Hải Phòng.
GĐXH - Ông Tài chính là kẻ đứng sau vụ bán độ, ông ta muốn đội bóng làng Xuân thua để chiếm dụng sân bóng của làng.
GĐXH - NSND Lê Khanh nhận Huân chương Mặt trời mọc từ Nhật Bản năm 2026. Nữ nghệ sĩ nổi bật trong nghệ thuật sân khấu và điện ảnh Việt Nam, góp phần giao lưu văn hóa hai nước.
GĐXH - Ông Đô say rượu nên cô Phẩm đã đưa ông về phòng mình nên đã khiến Trâm và mọi người trong xóm trọ hiểu lầm.
GĐXH - Không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa những gương mặt từng trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai, Gala Sao Mai 2026 còn mang đến cơ hội để các thí sinh mùa giải năm nay đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ đã có chỗ đứng trong đời sống âm nhạc.
GĐXH - 'Búp bê' Thanh Thảo mới đây đã tổ chức tiệc mừng kỉ niệm 9 năm ngày cưới, đồng thời dành những lời "có cánh" cho chồng.
GĐXH - Hùng tình cờ nhìn thấy điều bất thường khi chứng kiến người phụ nữ lạ mặt lên xe ô tô của bố, mọi nghi ngờ lâu nay giờ càng thêm có cơ sở.
GĐXH - Khánh Linh - con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 19 nhận được những lời chúc yêu thương từ mẹ. Hiện, cô đang du học ở Anh quốc.
GĐXH - Sinh ra trong gia đình có truyền thống dạy học nên ngày 20/11 luôn có ý nghĩa đặc biệt với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, anh đã ra mắt hai sáng tác mới "Lời tri ân" và "Ơn thầy cô mến thương" để tri ân "người thầy đầu tiên" và các thầy cô giáo.
Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1988, người đẹp này nhanh chóng trở thành cái tên được công chúng yêu mến không chỉ nhan sắc mà còn bởi học vấn ấn tượng.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.