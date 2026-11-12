9 tuổi, con trai Đan Trường đã tham gia show thực tế Trung Quốc khiến bố mẹ tự hào

Thứ năm, 16:00 12/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Mathis Thiên Từ - con trai Đan Trường mới 9 tuổi đã thừa hưởng gen trội từ người bố ca sĩ. Mới đây, cậu bé đã tham gia chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc, khiến bố mẹ vô cùng tự hào.

9 tuổi, con trai Đan Trường đã tham gia show thực tế Trung Quốc, khiến bố mẹ tự hào - Ảnh 1.Tin vui của ca sĩ Đan Trường về minishow đặc biệt '50 năm cuộc đời'

GĐXH - Ca sĩ Đan Trường vui mừng thông báo về minishow "50 năm cuộc đời" đang gặp nhiều thuận lợi và nhận được hưởng ứng tích cực từ khán giả.

9 tuổi, con trai Đan Trường đã tham gia show thực tế Trung Quốc, khiến bố mẹ tự hào - Ảnh 1.

Doanh nhân Thủy Tiên - vợ cũ Đan Trường chia sẻ niềm vui xen lẫn sự hồi hộp khi con trai bước vào phần thi quan trọng sau một thời gian dài miệt mài tập luyện và chuẩn bị. Với cô, đây không chỉ là dịp để con thể hiện những gì đã học hỏi, rèn luyện mà còn là cột mốc ghi dấu sự cố gắng của con trong suốt thời gian qua. Trước giờ thi, cô gửi lời động viên, mong con giữ được sự tự tin, bình tĩnh và phát huy tốt nhất khả năng của mình. Người mẹ cũng không đặt nặng chuyện thắng thua hay kết quả cuối cùng mà muốn con hiểu rằng những nỗ lực đã bỏ ra đều đáng được trân trọng. Dù phần thi có đạt kết quả như mong đợi hay không, cô vẫn luôn tự hào về hành trình cố gắng và trưởng thành của con trai.

9 tuổi, con trai Đan Trường đã tham gia show thực tế Trung Quốc, khiến bố mẹ tự hào - Ảnh 2.

Ngay từ khi chào đời vào năm 2017, Mathis Thiên Từ đã trở thành một trong những nhóc tỳ được công chúng quan tâm bởi là con của ca sĩ Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên.

9 tuổi, con trai Đan Trường đã tham gia show thực tế Trung Quốc, khiến bố mẹ tự hào - Ảnh 3.

Trong suốt những năm đầu đời, cậu bé thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ với những khoảnh khắc đời thường đáng yêu, nhận được nhiều lời khen về ngoại hình sáng, gương mặt khá giống bố.

9 tuổi, con trai Đan Trường đã tham gia show thực tế Trung Quốc, khiến bố mẹ tự hào - Ảnh 4.

Sau khi Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên xác nhận ly hôn vào năm 2021, Mathis Thiên Từ chủ yếu sinh sống cùng mẹ tại Mỹ. Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh, tôn trọng nhau để cùng chăm sóc và nuôi dạy con. Đây cũng là điều Đan Trường nhiều lần chia sẻ là ưu tiên lớn nhất của anh sau khi hôn nhân khép lại.

9 tuổi, con trai Đan Trường đã tham gia show thực tế Trung Quốc, khiến bố mẹ tự hào - Ảnh 5.

Khoảng cách địa lý không làm giảm đi tình cảm cha con, mỗi khi có thời gian rảnh hoặc kết thúc các chuyến lưu diễn, Đan Trường đều cố gắng sang Mỹ thăm con. Nam ca sĩ cũng thường đưa Mathis Thiên Từ đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoài trời và lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa bên nhau. Những hình ảnh hai cha con nắm tay dạo phố, cùng chơi thể thao hay khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng luôn nhận được sự yêu thích của người hâm mộ.

9 tuổi, con trai Đan Trường đã tham gia show thực tế Trung Quốc, khiến bố mẹ tự hào - Ảnh 6.

Mathis Thiên Từ được nhận xét là cậu bé thông minh, nhanh nhẹn và khá tự tin. Lớn lên trong môi trường quốc tế, cậu có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát, đồng thời vẫn được gia đình tạo điều kiện học tiếng Việt để gìn giữ bản sắc quê hương. Bên cạnh việc học, Mathis Thiên Từ còn yêu thích ca hát, nhảy múa, bơi lội và nhiều hoạt động thể thao khác.

9 tuổi, con trai Đan Trường đã tham gia show thực tế Trung Quốc, khiến bố mẹ tự hào - Ảnh 7.

Không ít khán giả nhận xét Mathis Thiên Từ ngày càng sở hữu nhiều đường nét giống Đan Trường, đặc biệt là nụ cười và gương mặt sáng. Mỗi lần xuất hiện cùng bố, cậu bé đều gây chú ý bởi phong cách ăn mặc gọn gàng, hiện đại và thần thái tự tin. Nhiều người còn dự đoán Mathis Thiên Từ có thể trở thành gương mặt nổi bật nếu theo đuổi nghệ thuật hoặc lĩnh vực người mẫu trong tương lai.

9 tuổi, con trai Đan Trường đã tham gia show thực tế Trung Quốc, khiến bố mẹ tự hào - Ảnh 8.

Tuy nhiên, Đan Trường cho biết anh không đặt áp lực hay định hướng con phải nối nghiệp ca hát. Nam ca sĩ luôn tôn trọng sở thích và lựa chọn của Mathis Thiên Từ, mong con có tuổi thơ bình yên, được phát triển đúng với năng lực và đam mê của mình. Theo anh, điều quan trọng nhất là con trở thành một người sống tử tế, có trách nhiệm và biết yêu thương gia đình. Trong các chia sẻ hiếm hoi về con trai, Đan Trường luôn bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến Mathis Thiên Từ ngày càng trưởng thành, biết tự lập và lễ phép. Anh cho rằng mỗi lần sang Mỹ gặp con đều là khoảng thời gian quý giá, giúp hai cha con gắn kết hơn dù không thể ở cạnh nhau mỗi ngày.

Đan Trường sinh năm 1976, là một trong những ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt, được mệnh danh là "anh Bo". Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ cuối những năm 1990 và nhanh chóng trở thành hiện tượng với nhiều ca khúc đình đám như: Kiếp ve sầu, Đi về nơi xa, Tình khúc vàng, Mãi mãi một tình yêu.

Ảnh: FBNV

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