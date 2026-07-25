Thanh Thảo - Đan Trường hội ngộ tại Mỹ, cách xưng hô sau 30 năm khiến fan ngỡ ngàng

Mới đây, Thanh Thảo thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi chia sẻ loạt khoảnh khắc hội ngộ Đan Trường tại Mỹ. Sau nhiều năm đồng hành trong nghệ thuật, cả hai vẫn giữ được sự thân thiết, gần gũi như những người thân trong gia đình.

Thanh Thảo xúc động ôn lại những kỷ niệm đầu tiên khi gặp nam ca sĩ Đan Trường. Nữ ca sĩ cho biết, lần đầu cô gặp Đan Trường là tại sân khấu ở Thảo Cầm Viên. "Ấn tượng là ảnh quá đẹp trai!", nữ ca sĩ hài hước chia sẻ.

Trong lần gặp gỡ này, gia đình Thanh Thảo đã đón Đan Trường đi thưởng thức bữa cơm Việt tại Mỹ. Theo nữ ca sĩ, món ăn yêu thích của Đan Trường vẫn là cá kho tộ và canh khoai mỡ.

Có giai đoạn, Thanh Thảo và Đan Trường liên tiếp có những show diễn trong và ngoài nước cùng nhau. "Tính sơ sơ chắc là quen nhau 30 năm rồi và vẫn gọi nhau là 'bố - mẹ' vì ngày xưa anh Bo có tặng mình một chú chó tên là Ben Ben. Khi anh mang đến nhà, chú chó chỉ mới 3 ngày tuổi và mình nuôi đến tận 15 năm sau, đến khi Ben Ben già, chân yếu, mắt mờ, nhưng mình vẫn thương lắm!", giọng ca sinh năm 1977 kể.

Không chỉ nhắc về những ngày đầu sự nghiệp, Thanh Thảo còn tiết lộ điều khiến tình bạn giữa cô và Đan Trường luôn bền chặt. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Ba mươi năm qua nhưng chưa có giận hờn hay cãi lộn nhau lần nào. Chắc tại ảnh hiền quá! Còn mình dữ quá ảnh sợ!".

Màn hội ngộ nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến tình bạn không đổi theo thời gian của hai ngôi sao từng gắn liền với tuổi thanh xuân của nhiều thế hệ. Có người còn cho rằng Đan Trường và Thanh Thảo gần như không thay đổi nhiều về ngoại hình, vẫn giữ được phong độ trẻ trung và năng lượng tích cực.

Thanh Thảo và Đan Trường có tình bạn hơn 30 năm.

Bên cạnh đó, nhiều bình luận cũng bày tỏ mong muốn cả hai sẽ sớm tái hợp trong một dự án âm nhạc hoặc cùng xuất hiện trên sân khấu để gợi lại những ký ức đẹp của Vpop.

Ở tuổi ngoài 40, Đan Trường vẫn là một trong những nam ca sĩ có sức hút bền bỉ của làng giải trí Việt. Sau khi khép lại cuộc hôn nhân với vợ cũ, anh duy trì mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con trai. Nam ca sĩ thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để cân bằng công việc biểu diễn, đồng thời dành thời gian cho gia đình.

Trong khi đó, Thanh Thảo (SN 1977) đã có cuộc sống ổn định tại Mỹ bên gia đình nhỏ. Nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống bình yên, dành nhiều thời gian chăm sóc con gái và người thân. Thỉnh thoảng, cô trở về Việt Nam để tham gia các sự kiện hoặc thực hiện những dự án âm nhạc phù hợp.



