Tin sao 10/11: Lê Phương Khánh Như đến Nhật Bản dự thi Miss International 2026, Đăng Khôi háo hức đến chung kết 'Silk Way Star'

Ca sĩ Đăng Khôi bày tỏ sự háo hức khi chặng đua "Silk Way Star" chỉ còn cách đêm chung kết đúng một vòng công diễn nữa. Nam nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến hai vị giám khảo quyền lực đến từ Malaysia và Nga vì đã trao tặng hai "Ngôi sao tỏa sáng" trong đêm diễn vừa qua.

