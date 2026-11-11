Tin sao 10/11: Lê Phương Khánh Như đến Nhật Bản dự thi Miss International 2026, Đăng Khôi háo hức đến chung kết 'Silk Way Star'

Thứ tư, 17:00 11/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như đã có mặt tại Tokyo sẵn sàng cho hành trình Miss International 2026, trong khi đó ca sĩ Đăng Khôi đang tràn đầy tự tin trước thềm chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế.

Lê Phương Khánh Như đến Tokyo dự thi Miss International 2026 cùng Đăng Khôi háo hức chung kết - Ảnh 1.

Người mẫu Ngọc Trinh thu hút mọi ánh nhìn khi đăng tải loạt ảnh xinh tươi, khoe trọn nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái quyến rũ, cuốn hút.

Lê Phương Khánh Như đến Tokyo dự thi Miss International 2026 cùng Đăng Khôi háo hức chung kết - Ảnh 2.

Lê Phương Khánh Như chia sẻ hình ảnh khi vừa đến Tokyo, Nhật Bản, tham dự Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế 2026).

Lê Phương Khánh Như đến Tokyo dự thi Miss International 2026 cùng Đăng Khôi háo hức chung kết - Ảnh 3.

Phương Oanh hài hước chia sẻ trên trang cá nhân về chuyến công tác có sự đồng hành của hai "đồng nghiệp nhí" là cặp song sinh Jimmy và Jenny.

Lê Phương Khánh Như đến Tokyo dự thi Miss International 2026 cùng Đăng Khôi háo hức chung kết - Ảnh 4.

Ca sĩ Đăng Khôi bày tỏ sự háo hức khi chặng đua "Silk Way Star" chỉ còn cách đêm chung kết đúng một vòng công diễn nữa. Nam nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến hai vị giám khảo quyền lực đến từ Malaysia và Nga vì đã trao tặng hai "Ngôi sao tỏa sáng" trong đêm diễn vừa qua. 

Lê Phương Khánh Như đến Tokyo dự thi Miss International 2026 cùng Đăng Khôi háo hức chung kết - Ảnh 5.

Hoa hậu Emoura Phạm tiếp tục gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng bằng loạt khoảnh khắc xinh tươi, lộng lẫy.

Lê Phương Khánh Như đến Tokyo dự thi Miss International 2026 cùng Đăng Khôi háo hức chung kết - Ảnh 6.

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, lãng mạn tại Mỹ.

(Ảnh FB Nhân vật)

Lê Phương Khánh Như đến Tokyo dự thi Miss International 2026 cùng Đăng Khôi háo hức chung kết - Ảnh 7.Tin sao 10/11: Tăng Thanh Hà nhắn gửi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Thu Trang gây xúc động khi nhìn lại hành trình 10 năm

GĐXH - Tăng Thanh Hà hội ngộ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhân dịp phim điện ảnh mới trình làng, trong khi đó diễn viên Thu Trang khiến khán giả bồi hồi khi khoe khung ảnh gia đình hạnh phúc gia đình sau 10 năm.


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