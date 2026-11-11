Tin sao 10/11: Lê Phương Khánh Như đến Nhật Bản dự thi Miss International 2026, Đăng Khôi háo hức đến chung kết 'Silk Way Star'
GĐXH - Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như đã có mặt tại Tokyo sẵn sàng cho hành trình Miss International 2026, trong khi đó ca sĩ Đăng Khôi đang tràn đầy tự tin trước thềm chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế.
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