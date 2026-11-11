Ngô Thanh Vân nhắn ông xã: 'Ba không cần trở thành người đàn ông hoàn hảo'

'Tan chảy' với khoảnh khắc đáng yêu của con gái Ngô Thanh Vân ở Na Uy GĐXH - "Với ba mẹ, điều đẹp nhất trong chuyến đi là được nhìn thấy ánh mắt tò mò của Gạo trước những điều đầu tiên ấy và nhận ra em đang lớn lên từng ngày", Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Ngày 11/11, Ngô Thanh Vân đăng video gia đình nhân dịp sinh nhật Huy Trần. Xưng "mẹ", gọi chồng là "ba" như cách nói với nhau khi có con, nữ diễn viên kể từ ngày bé Gạo chào đời, nhà thêm tiếng cười, còn vợ chồng cô có những hôm tất bật đến mức chẳng còn thời gian riêng cho nhau.

"Có những ngày mệt đến mức chẳng còn thời gian dành riêng cho nhau như trước, nhưng cũng chính trong những ngày tháng tất bật ấy, mẹ lại càng nhận ra mình may mắn thế nào khi có ba đồng hành", Ngô Thanh Vân viết.

Trong lời chúc sinh nhật, Ngô Thanh Vân nhớ lại những ngày đầu Huy Trần còn vụng về khi chăm con gái mới sinh. Cô nhắc đến những đêm anh thức giấc, những bữa ăn, những lần dỗ con và cả những câu chuyện anh kể cho bé Gạo trước giờ đi ngủ. Nhìn chồng kiên nhẫn với con qua từng việc nhỏ, cô nói mình càng thương anh hơn.

Đây cũng là điều Ngô Thanh Vân từng kể khi bé Gạo được khoảng bốn tháng tuổi. Khi ấy, vợ chồng cô thay phiên nhau chăm con, có hôm cả hai đều mệt vì thiếu ngủ. Theo nữ diễn viên, mỗi khi bé khóc giữa khuya, Huy Trần thường là người bật dậy đầu tiên.

Ngô Thanh Vân bày tỏ sự xúc động khi có chồng đồng hành chăm sóc con. Video: Facebook Ngo Thanh Van

Ngô Thanh Vân cho biết một năm qua, gia đình có nhiều ngày hạnh phúc, cũng có lúc đối diện với những dự định dang dở và những việc chưa như mong đợi. "Một năm vừa rồi, gia đình mình đã có những ngày thật hạnh phúc, nhưng cũng có những ngày chẳng hề dễ dàng. Có dự định chưa thành, lo toan chưa hết và cả điều không như mong đợi. Nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn ở đây, nắm tay nhau, cùng làm việc, chăm con, xây dựng ước mơ nhỏ và dành dụm cho những chuyến đi thật xa để đưa em Gạo khám phá thế giới", Ngô Thanh Vân tâm sự.

Nhìn lại một năm qua, diễn viên mong chồng không phải cố gắng trở thành người đàn ông hoàn hảo hay gồng gánh mọi thứ. Điều cô mong ở tuổi mới là anh khỏe mạnh, bình an, giữ được niềm đam mê và dành thêm thời gian chăm sóc bản thân. "Ba cũng có thể mệt, có thể buồn, có những ngày yếu lòng. Vì gia đình không phải là nơi một người phải gồng gánh tất cả, mà là nơi chúng ta được yêu thương ngay cả khi chẳng còn mạnh mẽ", nữ diễn viên nhắn nhủ ông xã.

Ngô Thanh Vân nhắn chồng ngày sinh nhật: “Đừng quên dành thời gian yêu thương chính mình”.

Trong lời chúc sinh nhật chồng, Ngô Thanh Vân cũng dành lời nhắn cho con gái. Cô mong khi lớn lên và xem lại những đoạn video này, bé Gạo sẽ thấy mình đã được ba mẹ yêu thương ra sao từ những năm đầu đời. Và với Huy Trần, cô mong nhiều năm nữa, hai người vẫn có thể ngồi cạnh nhau, mở lại những thước phim cũ và bật cười vì chuyện ngày xưa.

"Chúc mừng sinh nhật tình yêu của hai mẹ con! Tuổi mới, mong ba có thật nhiều niềm vui. Và đừng quên dành thời gian yêu thương chính mình nữa nhé! Với mẹ và em Gạo, món quà quý giá nhất không phải là những gì ba mang về cho gia đình, mà chính là sự hiện diện của ba trong từng ngày chúng ta lớn lên cùng nhau", nữ diễn viên bày tỏ.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức lễ cưới bên bờ biển Đà Nẵng ngày 8/5/2022, sau khoảng hai năm hẹn hò. Tháng 8/2025, cặp đôi đón con gái đầu lòng khi nữ diễn viên 46 tuổi. Từ khi làm mẹ, nữ diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc chăm con và cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Huy Trần cũng thường xuyên thể hiện sự đồng hành, chăm sóc vợ con.

Khoảnh khắc đáng yêu của gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần.



