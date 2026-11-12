Nữ NSND từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát, mới được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương

NSND Lê Khanh: Niềm cảm hứng để nhạc sĩ Phú Quang viết 'Điều giản dị' GĐXH - Sự đồng điệu giữa những tâm hồn nghệ sĩ, là tình bạn kéo dài qua hàng chục năm, là những ký ức đủ sâu để một ánh mắt, một dáng hình cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho một giai điệu. Với nhạc sĩ Phú Quang, NSND Lê Khanh là một người phụ nữ như thế.

Theo thông tin từ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, NSND Lê Khanh - nguyên Phó Giám đốc Nhà hát - vinh dự được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc Tia sáng vàng và bạc (The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays) trong đợt trao tặng Huân chương mùa Thu năm 2026. Đây là sự ghi nhận dành cho những đóng góp của nữ nghệ sĩ trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, đặc biệt ở lĩnh vực nghệ thuật sân khấu giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Ngay dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp như: NSND Trần Lực, NSND Lan Hương, NSƯT Chiều Xuân,... để lại lời chúc mừng Lê Khanh và Nhà hát Tuổi trẻ.

Trong nhiều năm, NSND Lê Khanh đã dành tâm huyết đưa văn hóa Nhật Bản đến gần hơn với công chúng Việt Nam thông qua nghệ thuật biểu diễn. Năm 2016, bà góp phần hiện thực hóa dự án dàn dựng vở diễn hợp tác giữa Nhà hát rối dây truyền thống Nhật Bản Edo Yuki-za và Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Vẻ đẹp của "mỹ nhân màn ảnh" Lê Khanh ở tuổi U70.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động đọc diễn cảm bằng tiếng Việt các tác phẩm văn học và truyện tranh Nhật Bản, nữ nghệ sĩ góp phần tăng cường sự hiểu biết, kết nối văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSND Lê Khanh tích cực tham gia các dự án hợp tác nghệ thuật quốc tế, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu Việt Nam đến gần hơn với công chúng Nhật Bản, đồng thời kết nối, giới thiệu những giá trị nghệ thuật đặc sắc của Nhật Bản tới khán giả trong nước.

NSND Lê Khanh sinh năm 1963 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ bà là NSƯT Lê Mai, cha là NSND Trần Tiến, có hai chị em là nghệ sĩ Lê Vân và Lê Vi.

Ba chị em gái nổi tiếng nhà NSND Lê Khanh.

Năm 2001, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân khi mới 38 tuổi. Đến năm 2013, NSND Lê Khanh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc chuyên trách Nhà hát Tuổi trẻ.

Trong sự nghiệp sân khấu, Lê Khanh từng đảm nhận nhiều vai diễn có chiều sâu, từ những nhân vật kinh điển đến các vai diễn đòi hỏi khả năng biến hóa tâm lý phức tạp như: Juliet trong Romeo và Juliet, Desdemona trong Othello, Lý Chiêu Hoàng trong Rừng trúc,... Bên cạnh đó, NSND Lê Khanh còn là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam như: Săn bắt cướp, Mùa hè chiều thẳng đứng, Cô gái từ quá khứ, loạt phim Gái già lắm chiêu, Hẹn em ngày nhật thực, Chị chị em em,... Đáng chú ý, cả "Chị chị em em 3" và "Hẹn em ngày nhật thực" đều đạt doanh thu vượt mốc 100 tỷ đồng.



