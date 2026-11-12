Con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền 19 tuổi

| Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khánh Linh - con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 19 nhận được những lời chúc yêu thương từ mẹ. Hiện, cô đang du học ở Anh quốc.

Con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền 19 tuổi - Ảnh 1.Đời thực giản dị của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

GĐXH - Lúc là lọ hoa nghệ được hái trong vườn đưa vào bày biện trong nhà, khi lại là đĩa cơm chay tự tay nấu, cuộc sống của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền ở đời thực bình dị và giản đơn như thế.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ lại kỷ niệm ngày sinh con cách đây 19 năm. Hoa hậu Việt Nam 2004 gọi đó là dấu mốc đáng nhớ với cách nói hóm hỉnh: "Kỷ niệm 19 năm đau đẻ thành công!". 

Con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền 19 tuổi - Ảnh 1.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và con gái.

19 năm trước, Nguyễn Thị Huyền đón con gái đầu lòng. Từ một cô gái trẻ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, cô bước vào hành trình làm mẹ với nhiều trải nghiệm và trách nhiệm mới. Thời gian trôi qua, cô con gái bé bỏng ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ ở tuổi 19, đánh dấu gần hai thập kỷ gắn bó giữa hai mẹ con.

Điều đáng chú ý là dù từng là một trong những hoa hậu nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, Nguyễn Thị Huyền lại khá kín tiếng trong việc chia sẻ đời sống riêng tư. Cô không thường xuyên đưa con gái xuất hiện trên mạng xã hội, cũng ít kể chi tiết về quá trình trưởng thành của con. Bởi vậy, những chia sẻ hiếm hoi liên quan đến con gái luôn nhận được sự chú ý.

Khác với hình ảnh một Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền từng nổi bật trên sân khấu sắc đẹp, trong câu chuyện gia đình, cô hiện lên giản dị như bao người mẹ khác. 

Con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền 19 tuổi - Ảnh 2.

Vẻ ngoài xinh đẹp của Khánh Linh - con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.

Ở tuổi 19, con gái Nguyễn Thị Huyền đã bước sang một chặng đường mới của tuổi trẻ. Với người mẹ, có lẽ niềm vui không chỉ nằm ở việc nhìn thấy con lớn lên mà còn là cảm giác được chứng kiến con dần trưởng thành, có cuộc sống và những lựa chọn riêng.


Con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền 19 tuổi - Ảnh 4.Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khoe ảnh gây tò mò với khán giả

GĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hài hước chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên con, đồng thời úp mở về sự thay đổi của bản thân khiến mọi người tò mò.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Món quà đặc biệt dành tặng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Món quà đặc biệt dành tặng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Sinh ra trong gia đình có truyền thống dạy học nên ngày 20/11 luôn có ý nghĩa đặc biệt với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, anh đã ra mắt hai sáng tác mới "Lời tri ân" và "Ơn thầy cô mến thương" để tri ân "người thầy đầu tiên" và các thầy cô giáo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.