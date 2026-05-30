97 đơn vị được vinh danh Thành tựu tác động vì Việt Nam số năm 2026

Chiều 30/5 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số năm 2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nhiều đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương và địa phương.



Chương trình do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam.

Thông qua việc tìm kiếm và vinh danh những thành tựu công nghệ xuất sắc của hệ sinh thái số, Chương trình Biểu dương Thành tựu Tác động vì Việt Nam Số (Viet Nam I4 Impact Awards) được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; ghi nhận, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học và cá nhân tiên phong ứng dụng công nghệ mới, tạo giá trị thực tiễn cho kinh tế - xã hội.

GS.TS Khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Hoàng Hiếu -TTXVN

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết: "Sau 4 năm triển khai Chương trình TOP Công nghiệp 4.0, năm nay Chương trình chính thức chuyển đổi sang tên gọi mới "Thành tựu Tác động vì Việt Nam số". Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là sự chuyển đổi về tư duy phát triển và hệ giá trị cốt lõi.

"I4" hôm nay không chỉ là "Công nghệ 4.0" mà còn là "Công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Trí tuệ - Tác động" - trở thành tiêu chí trung tâm xuyên suốt toàn bộ Chương trình. Điều chúng tôi quan tâm không chỉ là công nghệ hiện đại hay quy mô đầu tư, mà quan trọng hơn là công nghệ đó đã tạo ra giá trị gì cho đất nước, đổi mới sáng tạo đó đã góp phần thay đổi đời sống xã hội, nâng cao năng lực doanh nghiệp, chất lượng quản trị và phục vụ người dân ra sao".

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đồng chí Nguyễn Đức Hiển – Phó Trưởng Ban Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương trao giải cho đơn vị đoạt giải. Ảnh Hoàng Hiếu - TTXVN.

Năm nay, chương trình có sự đổi mới trong cách tiếp cận khi mở rộng khái niệm "I4" dựa trên 4 trụ cột: Industry - Công nghiệp, Innovation - Đổi mới, Intelligence - Trí tuệ, Impact - Tác động. Trong đó, chú trọng yếu tố "Impact" - nhằm nhấn mạnh những tác động tích cực của những sáng kiến, sản phẩm, giải pháp, công nghệ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với quá trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số của Quốc gia

Các lĩnh vực trọng tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gồm các hạng mục chính: Công nghiệp số và hạ tầng số; Tác động xã hội và tính bền vững; Văn hóa, di sản và hợp tác toàn cầu; Quản trị và năng lực lãnh đạo; Rồng Xanh Awards.

Được chính thức triển khai từ ngày 5/3/2026 đến ngày 30/4/2026 năm 2026. Năm nay, Chương trình đã thu hút gần 300 hồ sơ của hơn 200 tổ chức, doanh nghiệp, địa phương tham gia. Qua hai vòng xét chọn, Hội đồng Chuyên môn đã lựa chọn 140 hồ sơ của 97 đơn vị tiêu biểu để biểu dương. Nhiều giải pháp nổi bật đã góp phần hỗ trợ quản trị y tế thông minh, phát triển kinh tế xanh, ứng dụng AI và dữ liệu lớn, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh và bảo tồn các giá trị văn hóa Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, Chương trình năm nay đạt chất lượng vượt trội cả về quy mô, nội dung và số lượng đơn vị tham gia. Các hồ sơ gửi về phong phú, phân bổ ở nhiều lĩnh vực, minh chứng cho cam kết đầu tư dài hạn của doanh nghiệp trong hành trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới.

Các đơn vị có sản phẩm đoạt giải được biểu dương tại Chương trình “Thành tựu vì Việt Nam số - Viet Nam I4 Impact Awards - năm 2026” . Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Với những nỗ lực đồng bộ và sự quan tâm sát sao từ các cấp, các ngành, Chương trình Thành tựu Tác động vì Việt Nam Số năm 2026 đã khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa chính sách, công nghệ và thị trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Các doanh nghiệp được vinh danh không chỉ sở hữu năng lực công nghệ nổi bật, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược và khả năng kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng xanh. Sự kiện cũng là diễn đàn để các nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, từ đó thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, triển khai và nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ trong nước.