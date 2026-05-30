97 đơn vị được vinh danh Thành tựu tác động vì Việt Nam số năm 2026
GĐXH - Với gần 300 hồ sơ của hơn 200 tổ chức, doanh nghiệp, địa phương tham gia, Hội đồng Chuyên môn đã lựa chọn 97 đơn vị tiêu biểu để biểu dương. Nhiều giải pháp nổi bật đã góp phần hỗ trợ quản trị y tế thông minh, phát triển kinh tế xanh, ứng dụng AI và dữ liệu lớn, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh và bảo tồn các giá trị văn hóa Việt Nam.
Chiều 30/5 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số năm 2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nhiều đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương và địa phương.
Chương trình do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam.
Thông qua việc tìm kiếm và vinh danh những thành tựu công nghệ xuất sắc của hệ sinh thái số, Chương trình Biểu dương Thành tựu Tác động vì Việt Nam Số (Viet Nam I4 Impact Awards) được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; ghi nhận, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học và cá nhân tiên phong ứng dụng công nghệ mới, tạo giá trị thực tiễn cho kinh tế - xã hội.
Phát biểu tại chương trình, ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết: "Sau 4 năm triển khai Chương trình TOP Công nghiệp 4.0, năm nay Chương trình chính thức chuyển đổi sang tên gọi mới "Thành tựu Tác động vì Việt Nam số". Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là sự chuyển đổi về tư duy phát triển và hệ giá trị cốt lõi.
"I4" hôm nay không chỉ là "Công nghệ 4.0" mà còn là "Công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Trí tuệ - Tác động" - trở thành tiêu chí trung tâm xuyên suốt toàn bộ Chương trình. Điều chúng tôi quan tâm không chỉ là công nghệ hiện đại hay quy mô đầu tư, mà quan trọng hơn là công nghệ đó đã tạo ra giá trị gì cho đất nước, đổi mới sáng tạo đó đã góp phần thay đổi đời sống xã hội, nâng cao năng lực doanh nghiệp, chất lượng quản trị và phục vụ người dân ra sao".
Năm nay, chương trình có sự đổi mới trong cách tiếp cận khi mở rộng khái niệm "I4" dựa trên 4 trụ cột: Industry - Công nghiệp, Innovation - Đổi mới, Intelligence - Trí tuệ, Impact - Tác động. Trong đó, chú trọng yếu tố "Impact" - nhằm nhấn mạnh những tác động tích cực của những sáng kiến, sản phẩm, giải pháp, công nghệ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với quá trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số của Quốc gia
Các lĩnh vực trọng tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gồm các hạng mục chính: Công nghiệp số và hạ tầng số; Tác động xã hội và tính bền vững; Văn hóa, di sản và hợp tác toàn cầu; Quản trị và năng lực lãnh đạo; Rồng Xanh Awards.
Được chính thức triển khai từ ngày 5/3/2026 đến ngày 30/4/2026 năm 2026. Năm nay, Chương trình đã thu hút gần 300 hồ sơ của hơn 200 tổ chức, doanh nghiệp, địa phương tham gia. Qua hai vòng xét chọn, Hội đồng Chuyên môn đã lựa chọn 140 hồ sơ của 97 đơn vị tiêu biểu để biểu dương. Nhiều giải pháp nổi bật đã góp phần hỗ trợ quản trị y tế thông minh, phát triển kinh tế xanh, ứng dụng AI và dữ liệu lớn, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh và bảo tồn các giá trị văn hóa Việt Nam.
Theo Ban Tổ chức, Chương trình năm nay đạt chất lượng vượt trội cả về quy mô, nội dung và số lượng đơn vị tham gia. Các hồ sơ gửi về phong phú, phân bổ ở nhiều lĩnh vực, minh chứng cho cam kết đầu tư dài hạn của doanh nghiệp trong hành trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới.
Với những nỗ lực đồng bộ và sự quan tâm sát sao từ các cấp, các ngành, Chương trình Thành tựu Tác động vì Việt Nam Số năm 2026 đã khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa chính sách, công nghệ và thị trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.
Các doanh nghiệp được vinh danh không chỉ sở hữu năng lực công nghệ nổi bật, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược và khả năng kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng xanh. Sự kiện cũng là diễn đàn để các nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, từ đó thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, triển khai và nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ trong nước.
Lào Cai: Khởi tố đối tượng tàng trữ ma túy, thu giữ súng và đoản đaoPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Từ lời khai của một đối tượng dương tính với ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của Lê Đức Thịnh và thu giữ hơn 65 gam heroin cùng nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm.
Hà Nội: Bắt quả tang liên tiếp các xe tải đổ trộm phế thải xây dựng trong đêmPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang và ngăn chặn các vụ việc lén lút đổ chất thải xây dựng trái phép ra môi trường trong những ngày qua.
Bắc Ninh: Khởi tố 2 đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sáchPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội của người dân, hai đối tượng tại Bắc Ninh đã làm giả các giấy tờ xác nhận thu nhập, tiền lương nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội.
Lộ trình đón đầu thành công với ngành Quản trị bếp - ẩm thực tại Trung cấp Việt GiaoGiáo dục - 1 giờ trước
Trong những năm gần đây, xu hướng định hướng nghề nghiệp sớm sau khi tốt nghiệp THCS đang nhận được sự quan tâm lớn từ cả phụ huynh và học sinh.
Nữ sinh đi xe chuyên dụng của CSGT kịp đến phòng thi vào lớp 10Xã hội - 2 giờ trước
Sát giờ làm bài môn Ngoại ngữ, khi dòng phương tiện tại Hà Nội ùn tắc tại khu vực đường Láng, một nữ sinh đã được lực lượng CSGT dùng xe chuyên dụng hỗ trợ kịp thời, đảm bảo đến điểm thi đúng giờ.
Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em trong “Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em”Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH – Trong 2 ngày 30 – 31/5/2026, chương trình “Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em.
Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2026, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồngĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Nhà nước áp dụng các hình phạt tiền và chế tài nghiêm khắc đối với các vi phạm liên quan đến sổ đỏ, trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng. Dưới đây là thông tin chi tiết bạn đọc có thể tham khảo.
Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Những dấu hỏi trong công tác quản lý?Đời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Không chỉ khiến xe tải trọng lớn ngày đêm cày nát đường quê, nhiều bến bãi vật liệu ven sông Luộc, xã Minh Thọ, Hưng Yên còn bị phản ánh có dấu hiệu hoạt động ngoài quy hoạch, lắp đặt “mố cẩu” trái phép sát sông để xúc vật liệu từ sà lan lên xe ben.
Sĩ tử Hà Nội tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10Giáo dục - 9 giờ trước
8 giờ sáng nay (30/5), gần 125.000 sĩ tử Hà Nội chính thức bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập.
4 con giáp có vía bất động sản cực đỏ từ nay tới cuối năm, xuống tiền đâu thắng lớn đóĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, từ nay tới cuối năm 2026, 4 con giáp này được dự báo có lộc bất động sản cực mạnh.
Ngày sinh Âm lịch của người đào hoa ngập lối, đi đến đâu cũng có người thương nhớĐời sống
GĐXH - Không cần sở hữu ngoại hình quá nổi bật, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây vẫn khiến người khác "say nắng" bởi nét duyên ngầm hiếm có.