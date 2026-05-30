Nữ sinh đi xe chuyên dụng của CSGT kịp đến phòng thi vào lớp 10
Sát giờ làm bài môn Ngoại ngữ, khi dòng phương tiện tại Hà Nội ùn tắc tại khu vực đường Láng, một nữ sinh đã được lực lượng CSGT dùng xe chuyên dụng hỗ trợ kịp thời, đảm bảo đến điểm thi đúng giờ.
Chiều 30/5, gần 125.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào bài thi môn Ngoại ngữ - môn thi thứ hai trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Khoảng 13h35, trong quá trình làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên tuyến đường Láng (hướng đi Ngã Tư Sở), Đại úy Trần Tiến Đạt (Đội CSGT số 3, Công an TP. Hà Nội) phát hiện một nữ sinh đi xe đạp điện đang loay hoay, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn giữa dòng phương tiện đông đúc.
Nữ sinh được Cảnh sát giao thông hỗ trợ.
Qua trao đổi nhanh, nữ sinh cho biết em đang trên đường tới điểm thi Trường THPT Quang Trung - Đống Đa. Tuy nhiên, mật độ giao thông tăng cao đột biến khiến các phương tiện di chuyển vô cùng chậm chạp, gây áp lực tâm lý lớn cho sĩ tử khi thời gian làm bài đã cận kề.
Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Đại úy Đạt lập tức hướng dẫn nữ sinh gửi xe tại vị trí an toàn. Với sự hỗ trợ của đồng đội, chiến sĩ này đã sử dụng mô tô đặc chủng, nhanh chóng đưa thí sinh vượt qua điểm ùn tắc. Chỉ sau 5 phút "tăng tốc" giữa dòng xe, nữ sinh đã có mặt tại cổng trường thi an toàn, kịp thời làm thủ tục bước vào kỳ thi.
Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Hà Nội cho biết, nhằm hỗ trợ tối đa cho các sĩ tử trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đơn vị đã huy động 100% quân số cùng phương tiện tại các điểm thi.
Lực lượng chức năng tập trung bảo đảm giao thông thông suốt, đồng thời sẵn sàng phương án ứng phó, hỗ trợ thí sinh xử lý các sự cố phát sinh ngoài ý muốn.
Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, Đoàn thanh niên Phòng CSGT cũng triển khai hiệu quả các đội hình "Tiếp sức mùa thi", đồng hành cùng các em học sinh vững vàng chinh phục kỳ thi quan trọng này.
