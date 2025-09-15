Á hậu có bằng Thạc sĩ là BTV xinh đẹp của VTV, sở hữu căn nhà sang trọng, ấn tượng
GĐXH - Qua những khung hình chụp không gian sống có thể thấy Thụy Vân và gia đình sống trong một căn hộ cao cấp, có tông màu vàng trắng sang trọng thuộc chung cư đắt đỏ tại Bà Triệu - con phố nằm giữa trung tâm Hà Nội.
Căn nhà rộng rãi với tông màu vàng - trắng là nơi ở của nàng Á hậu. Trong nhà cô không bao giờ thiếu đấy chính là hoa. Mùa nào hoa nấy, Thụy Vân có đủ từ phong lan, hoa hồng, hoa sen...
Trong nhà của Thụy Vân luôn có rất nhiều hoa.
Cô cũng rất có gu cắm hoa.
Những bó hoa được tặng cô cũng mang về và cắm trang trí.
Đây là lý do giường không nên đặt đối diện cửa ra vàoỞ - 16 giờ trước
GĐXH - Có một lỗi phong thủy tưởng nhỏ nhưng rất nhiều người mắc phải lại âm thầm ảnh hưởng tới cả sức khỏe lẫn vận khí của gia chủ, đó là kê giường đối diện với cửa ra vào.
Loài cây cảnh ai cũng nên sở hữu để xua đuổi xui xẻoỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Để cuộc sống thêm xanh thì cây xanh luôn là một người bạn không thể thiếu. Cây không chỉ đẹp, mà còn mang lại không khí trong lành. Lưỡi hổ là một trong số đó, góp phần tạo nên môi trường xanh, đẹp và xua đuổi vận xui.
Thế phạm phong thuỷ ngoại cảnh nguy hiểm bất kỳ ai cũng nên biết để hoá giải kịp thờiỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Trong phong thuỷ, yếu tố ngoại cảnh giữ vai trò trong việc quyết định vận khí của một ngôi nhà. Nếu ngôi nhà đang phạm thế sát từ bên ngoài, thì gia đạo cũng khó yên, tài lộc khó giữ, sự nghiệp dễ gặp trắc trở.
Những con số được cho là hóa giải số nhà xấu trong phong thủyPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Những con số được cho là mang ý nghĩa tốt, khiến nhiều người kỳ vọng may mắn, tài lộc sẽ gõ cửa khi nhìn vào số nhà đẹp của mình.
Cách bố trí nhà vệ sinh trong nhà ống giúp gia đình đón nhận nhiều may mắn, tránh hung họaỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc bố trí nhà vệ sinh trong nhà ống hợp phong thủy sẽ giúp gia đình đón nhận được nhiều may mắn, cát lành. Ngược lại, nếu không biết cách thiết kế, bố trí hợp lý, sẽ dẫn tới hung họa khó lường,
Cách xem số nhà hợp mệnh giúp đời "lên voi"Phong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Những con số tưởng đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa về phong thủy, ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tính số nhà hợp phong thủy, mang lại tài vận, tránh những hiểm họa.
Cách trang trí phong thủy phòng khách theo mệnh chiêu tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, phòng khách được xem là nơi hội tụ năng lượng, mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Bởi vậy, việc trang trí phong thủy phòng khách được nhiều người quan tâm.
'Quán quân xấu nhất lịch sử' xuất hiện rạng rỡ trong 'khung hình A80', làm được một việc khiến nhiều người nể phụcKhông gian sống - 1 ngày trước
GĐXH - Đức Phúc đã có trong tay khối tài sản khổng lồ ở độ tuổi đôi mươi, khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 15/9 - 21/9 giúp gia chủ mọi việc hanh thôngỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 15/9 - 21/9, mọi người có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dưới đây để tiến hành mọi việc được may mắn.
Gia chủ cần lưu ý gì trong sắp xếp phòng bếp để gia đình luôn ấm êm và làm ăn phát đạt?Phong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Khi thiết kế khu vực này, gia chủ không nên chỉ quan tâm đến tính thẩm mỹ, hữu dụng mà còn phải cân nhắc kỹ lưỡng vị trí đặt phòng bếp ở đâu trong nhà.
Đặt sai hướng tủ lạnh tài vận bị cản trở, đúng hướng thì tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dàoỞ
GĐXH - Tủ lạnh là một vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hiện nay của mỗi gia đình. Tuy nhiên vị trí đặt tủ lạnh đẹp và hướng đặt tủ lạnh sao cho hợp phong thủy thì không phải ai cũng biết. Đặt đúng hướng, tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dào.