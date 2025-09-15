Mới nhất
Á hậu có bằng Thạc sĩ là BTV xinh đẹp của VTV, sở hữu căn nhà sang trọng, ấn tượng

Thứ hai, 15:01 15/09/2025
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Qua những khung hình chụp không gian sống có thể thấy Thụy Vân và gia đình sống trong một căn hộ cao cấp, có tông màu vàng trắng sang trọng thuộc chung cư đắt đỏ tại Bà Triệu - con phố nằm giữa trung tâm Hà Nội.

Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Thụy Vân là MC/BTV nổi tiếng của VTV. Mới đây, người đẹp khiến dân tình xuýt xoa khi đăng tải bức ảnh "ngày ấy - bây giờ" nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của Đài Truyền hình Việt Nam.

Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 2.

Bước sang tuổi U40, Thụy Vân vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời. Thậm chí, so với hình ảnh đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008, cô được khen ngợi ngoại hình "thăng hạng" thấy rõ.

Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 3.

Thụy Vân đã gắn bó gần 20 năm với công việc truyền hình. Cô là gương mặt nổi bật trên VTV qua các chương trình như Chuyển động 24h, Chìa khóa thành công, Việc tử tế,...

Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 4.

Hiện tại Thụy Vân có cuộc sống vạn người mơ ước, nhưng cô cũng là một người kín tiếng và khiêm nhường trên mạng xã hội. Bằng một số ảnh chụp cũng có thể thấy phần nào không gian sống của người đẹp. Qua những khung hình có thể thấy Thụy Vân và gia đình sống trong một căn hộ cao cấp, có tông màu vàng trắng sang trọng thuộc chung cư đắt đỏ tại Bà Triệu - con phố nằm giữa trung tâm Hà Nội. Căn hộ rộng đến 160m2, trị giá hàng tỷ đồng, được bài trí theo phong cách châu Âu, những chi tiết nhỏ đều được thiết kế khá tinh tế.

Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 5.
Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 6.
Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 7.
Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 8.

Căn hộ tân cổ điển nằm ở khu chung cư đắt đỏ giữa trung tâm Thủ đô.

Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 9.

Căn nhà rộng rãi với tông màu vàng - trắng là nơi ở của nàng Á hậu. Trong nhà cô không bao giờ thiếu đấy chính là hoa. Mùa nào hoa nấy, Thụy Vân có đủ từ phong lan, hoa hồng, hoa sen...

Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 10.
Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 11.
Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 12.

Trong nhà của Thụy Vân luôn có rất nhiều hoa.

Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 13.
Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 14.
Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 15.

Cô cũng rất có gu cắm hoa.

Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 16.
Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 17.
Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 18.

Những bó hoa được tặng cô cũng mang về và cắm trang trí.

Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 19.'Quán quân xấu nhất lịch sử' xuất hiện rạng rỡ trong 'khung hình A80', làm được một việc khiến nhiều người nể phục

GĐXH - Đức Phúc đã có trong tay khối tài sản khổng lồ ở độ tuổi đôi mươi, khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 20.BTV Khánh Trang VTV vừa trở lại Bản tin Thời sự 19h sau hơn 1 tháng vắng bóng sống trong căn nhà không thể thiếu sắc hoa

GĐXH - Đối với BTV Khánh Trang, hoa là một phần không thể thiếu trong căn nhà của mình.

Phương Nghi (t/h)
