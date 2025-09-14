'Quán quân xấu nhất lịch sử' xuất hiện rạng rỡ trong 'khung hình A80', làm được một việc khiến nhiều người nể phục
GĐXH - Đức Phúc đã có trong tay khối tài sản khổng lồ ở độ tuổi đôi mươi, khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.
Sở hữu căn chung cư 10 tỷ ở tuổi 25
Tháng 10/2021, vào năm 25 tuổi, Đức Phúc khiến dân tình choáng ngợp khi khoe căn hộ mới mua có giá hơn 10 tỷ đồng. Căn nhà nằm ở trung tâm quận 1, TP.HCM với diện tích 120m2 gồm 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Được biết, Đức Phúc chính là người tự lên ý tưởng thiết kế và trực tiếp giám sát quá trình xây dựng ngôi nhà. Anh chọn phong cách thiết kế hiện đại, tối giản với gam màu trắng tinh khiết để mang đến cảm giác rộng rãi và thoáng đãng.
Các không gian trong căn chung cư 10 tỷ của Đức Phúc được bày trí đẹp mắt và vô cùng tinh tế. Anh lựa chọn những món đồ nội thất màu trắng, ít chi tiết hoa văn cầu kỳ để phù hợp với thiết kế chung của ngôi nhà. Trên trang cá nhân, Đức Phúc thường xuyên khoe những góc chụp đẹp đến nao lòng trong tổ ấm của riêng mình.
Báo hiếu bố mẹ bằng nhà đẹp và xe sang
Thành công liên tục ''gõ cửa'', Đức Phúc còn không quên báo hiếu bố mẹ bằng nhà đẹp và xe sang. Năm 2020, nam ca sĩ mua tặng đấng sinh thành chiếc xế hộp có giá hơn 1 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, anh còn ''tậu'' một căn chung cư ở trung tâm thành phố Hà Nội để bố mẹ có không gian sống hiện đại và thoải mái hơn."Đức Phúc đi làm lo cho gia đình là chính. Tôi muốn bố mẹ có cuộc sống ổn định nhất” - Đức Phúc từng chia sẻ.
