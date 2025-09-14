Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

'Quán quân xấu nhất lịch sử' xuất hiện rạng rỡ trong 'khung hình A80', làm được một việc khiến nhiều người nể phục

Chủ nhật, 14:31 14/09/2025 | Không gian sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đức Phúc đã có trong tay khối tài sản khổng lồ ở độ tuổi đôi mươi, khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 1.

Sáng 2/9, Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) trở thành điểm hẹn lịch sử trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Không chỉ có hàng ngàn chiến sĩ, quần chúng mà các nghệ sĩ cũng tham gia diễu hành, biểu diễn nghệ thuật trước sự chứng kiến của đông đảo đồng bào.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 2.

Trên sân khấu âm nhạc, bên cạnh những giọng ca gạo cội, sự xuất hiện của những gương mặt trẻ đã mang đến làn gió trẻ trung. Mỗi người một cá tính khác biệt và một hành trình riêng làm nên tên tuổi cùng sự ghi nhận của khán giả nhưng việc góp mặt tại Đại lễ A80 đều khiến họ hết sức vinh dự và tự hào như một dấu ấn trong sự nghiệp. Đức Phúc cũng là một trong số các nam ca sĩ vinh dự được tham gia lần này.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 3.

Nam ca sĩ thổ lộ: "Có thể là sĩ đến hết đời với khung hình này. Và sĩ đến hết đời khi được trực tiếp có mặt và sống trong không khí hào hùng, xúc động và đầy tự hào của buổi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9".

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 4.

Sinh năm 1996, Đức Phúc bước ra ánh sáng khi đăng quang Giọng hát Việt 2015 dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Nhưng nam ca sĩ cũng từng hứng chịu nhiều lời chê bai về ngoại hình, thậm chí gán cho anh biệt danh “Quán quân xấu nhất lịch sử”.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 5.

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, đến năm 2017, Đức Phúc gây bất ngờ khi tái xuất với diện mạo điển trai không hề thua kém các thần tượng Hàn Quốc. Sau màn ''lột xác'' ấn tượng và thời gian hoạt động chăm chỉ trong showbiz, Đức Phúc đã có trong tay khối tài sản khổng lồ ở độ tuổi đôi mươi, khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Sở hữu căn chung cư 10 tỷ ở tuổi 25

Tháng 10/2021, vào năm 25 tuổi, Đức Phúc khiến dân tình choáng ngợp khi khoe căn hộ mới mua có giá hơn 10 tỷ đồng. Căn nhà nằm ở trung tâm quận 1, TP.HCM với diện tích 120m2 gồm 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Được biết, Đức Phúc chính là người tự lên ý tưởng thiết kế và trực tiếp giám sát quá trình xây dựng ngôi nhà. Anh chọn phong cách thiết kế hiện đại, tối giản với gam màu trắng tinh khiết để mang đến cảm giác rộng rãi và thoáng đãng.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 6.

Các không gian trong căn chung cư 10 tỷ của Đức Phúc được bày trí đẹp mắt và vô cùng tinh tế. Anh lựa chọn những món đồ nội thất màu trắng, ít chi tiết hoa văn cầu kỳ để phù hợp với thiết kế chung của ngôi nhà. Trên trang cá nhân, Đức Phúc thường xuyên khoe những góc chụp đẹp đến nao lòng trong tổ ấm của riêng mình.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 7.

Toàn bộ phần bên trong căn nhà được bao phủ bởi tông màu đối lập trắng, đen với thiết kế chủ yếu là tưởng trắng và sàn đen. Tông màu cơ nhà cùng xu hướng ‘back to basic’ được nhiều người ưa thích trong thiết kế nhà cửa.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 8.

Màu trắng cơ bản khiến căn nhà trở nên tinh tế, trang nhã và rộng rãi hơn. Trong khi đó tông màu đen độc đáo giúp tổng thể căn nhà tinh tế, phối hợp hài hòa với tường trắng để tránh nhàm chán.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 9.

Nam ca sĩ chú ý đến từng chi tiết trong căn hộ mới của mình, từ tay nắm cửa sang trọng…

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 10.

… đến đèn chùm trang trí kiểu Ý đều phù hợp với phong cách tân cổ điển.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 11.

Sàn nhà được nam ca sĩ khéo léo phối giữa sàn gạch lát bông với nét đẹp cổ điển, hoài niệm cùng sàn gạch mosaic hình xương cá cá tính tạo điểm nhấn và hút mắt. Góc phòng bếp đơn giản, thanh lịch mà cuốn hút khi kết hợp cả phong cách hiện đại từ gạch lát men và tông màu trắng đen cổ điển.

Báo hiếu bố mẹ bằng nhà đẹp và xe sang

Thành công liên tục ''gõ cửa'', Đức Phúc còn không quên báo hiếu bố mẹ bằng nhà đẹp và xe sang. Năm 2020, nam ca sĩ mua tặng đấng sinh thành chiếc xế hộp có giá hơn 1 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, anh còn ''tậu'' một căn chung cư ở trung tâm thành phố Hà Nội để bố mẹ có không gian sống hiện đại và thoải mái hơn."Đức Phúc đi làm lo cho gia đình là chính. Tôi muốn bố mẹ có cuộc sống ổn định nhất” - Đức Phúc từng chia sẻ.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 12.

Đó là một căn nhà mang phong cách indochina. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ sinh năm 1996 viết: "Nhà - nơi bão giông dừng sau cánh cửa”.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 13.

Đây là một món quà Phúc dành tặng cho bố mẹ ngoài Hà Nội. Một món quà mà Phúc đã ấp ủ từ lâu để dành tặng cho hai tình yêu to lớn nhất đời của mình.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 14.

Đối với Phúc, ngôi nhà không chỉ là nơi để nghỉ ngơi mà đó còn là nơi để mọi người sẻ chia những niềm vui, mệt mỏi và dành trọn yêu thương cho nhau.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 15.

Chính vì vậy khi lên ý tưởng thiết kế cho “món quà” này, Phúc đã rất khó khăn để đi tìm được lời giải đáp và cuối cùng Phúc và bố mẹ đã quyết định chọn phong cách Indochine (Đông Dương) cho ngôi nhà của mình. Và thật vui hơn nữa vì đã chọn được đơn vị thiết kế phù hợp để thực hiện cho công trình nhà mình.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 16.

Tuy nhiên, Indochine là một phong cách rất cầu kì và chi tiết, chính vì vậy Phúc đã rất băn khoăn không biết sẽ xử lí bài toán này như thế nào.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 17.

Nhưng khi nhận được bản thiết kế 3D thì Phúc cảm thấy vô cùng hài lòng.


Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 18.

Đó là một bản thiết kế chi tiết, mọi thứ vô cùng hài hoà và quan trọng hơn hết đã làm toát lên được đúng phong cách Indochine mà Phúc mong muốn, đặc biệt là cách làm việc từng bước từng bước rất rõ ràng và chuyên nghiệp cũng đã để lại cho Phúc rất nhiều thiện cảm!

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 19.

Chàng ca sĩ chọn tông trầm cho căn nhà vì muốn sự yên tĩnh dành cho bố mẹ.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 20.

Phòng ngủ được bài trí sang trọng, tinh tế

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 21.

Bếp ăn sang trọng.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 22.

Và khá rộng rãi.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 23.

Bàn ăn với họa tiết trang trí tạo sự bình yên

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 24.

Khu nhà bếp cũng rất sang trọng, tỉ mỉ trong từng chi tiết

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 25.Nữ BTV Thời sự 19h 'gây sốt' trong ngày Đại lễ vừa qua sống trong căn hộ thế nào?

GĐXH - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trên sóng truyền hình vừa qua đã được đồng hành cùng nhiều gương mặt gắn bó nhiều năm và được công chúng yêu mến của VTV. Tối 2/9, giữa những màn pháo hoa rực rỡ và những bản hùng ca vang vọng, màn xuất hiện của BTV Minh Trang trong bản tin Thời sự VTV1 trở thành tâm điểm chú ý.

Đức Phúc và hành trình thành công với căn nhà 10 tỷ ở tuổi 25 - Ảnh 26.BTV VTV có bố là Giáo sư Toán học, gia đình đủ 'nếp tẻ' sống trong biệt thự vừa hiện đại vừa lãng mạn

GĐXH - Điều thú vị là căn biệt thự gia đình nhỏ của anh đang sống, được xây dựng trên chính mảnh đất từ đời cha anh để lại.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Có nên ‘cải tạo’ phòng ngủ bằng cây xanh phong thủy?

Có nên ‘cải tạo’ phòng ngủ bằng cây xanh phong thủy?

- 2 ngày trước

GĐXH - Cây phong thủy đặt tại các vị trí phù hợp trong nhà có thể mang lại nhiều lợi ích. Liệu phòng ngủ có phải nơi thích hợp để đặt cây phong thủy không? Hãy đọc bài viết sau.

Cách thiết kế và bài trí phòng khách chung cư đạt chuẩn thực tế và cả phong thủy

Cách thiết kế và bài trí phòng khách chung cư đạt chuẩn thực tế và cả phong thủy

- 4 ngày trước

GĐXH - Trong thiết kế nội thất chung cư, phòng khách là nơi để gia đình sum họp. Để thiết kế được một không gian phòng khách của chung cư đẹp theo tiêu chuẩn mong muốn thì cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau.

Những thiết bị mệnh danh là 'thần ăn cắp điện' bạn nên biết

Những thiết bị mệnh danh là 'thần ăn cắp điện' bạn nên biết

- 5 ngày trước

GĐXH - Mùa hè oi bức khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng cao. Tuy nhiên, việc sử dụng điện quá mức, đặc biệt là những thiết bị "ngốn" điện, sẽ khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt, ảnh hưởng đến chi tiêu của gia đình bạn.

Một số vật dụng nên đặt trong phòng khi sử dụng điều hòa

Một số vật dụng nên đặt trong phòng khi sử dụng điều hòa

- 5 ngày trước

GĐXH - Chỉ với một số vật dụng nhỏ bé, bạn có thể biến căn phòng trở nên mát lạnh và trong lành. Hãy cùng khám phá những bí quyết đơn giản này để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn.

Thiết kế không gian sống với các vật liệu tái chế thân thiện môi trường

Thiết kế không gian sống với các vật liệu tái chế thân thiện môi trường

Không gian sống - 1 tuần trước

GĐXH - Việc thiết kế không gian sống với các vật liệu tái chế thân thiện môi trường không chỉ dừng lại ở yếu tố "xanh", mà còn mang lại rất nhiều giá trị thiết thực cả về kinh tế, thẩm mỹ lẫn tinh thần.

Các loại củ bị hỏng này đừng vứt đi, hãy tận dụng để có không gian xanh trong nhà mà không tốn chi phí

Các loại củ bị hỏng này đừng vứt đi, hãy tận dụng để có không gian xanh trong nhà mà không tốn chi phí

- 1 tuần trước

GĐXH - Bạn muốn sở hữu một góc xanh tươi mát mà không cần tốn quá nhiều chi phí? Bạn muốn tận dụng những vật liệu có sẵn trong nhà để tạo nên những điều kỳ diệu? Vậy thì đừng bỏ qua bài viết này.

Nhà vệ sinh, những điều gia chủ cần biết để bảo vệ sức khỏe và tinh thần

Nhà vệ sinh, những điều gia chủ cần biết để bảo vệ sức khỏe và tinh thần

- 1 tuần trước

GĐXH - Trong thiết kế nội thất, nhà vệ sinh thường bị bỏ qua khi xem xét về phong thủy. Tuy nhiên, việc đặt sai vị trí nhà vệ sinh có thể tạo ra năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong gia đình.

Thiết kế nhà cấp 4 hiện đại vẫn giữ được vườn và ao phía trước

Thiết kế nhà cấp 4 hiện đại vẫn giữ được vườn và ao phía trước

Không gian sống - 2 tuần trước

Công trình là một ngôi nhà cấp 4 nhỏ với những khu vườn và hồ nước phía trước. Tại đây, các thành viên tách biệt với sự ồn ào ở bên ngoài để tận hưởng cảm giác thư thái và gần gũi tự nhiên.

Vì sao nên trang trí phòng ngủ theo phong cách vintage?

Vì sao nên trang trí phòng ngủ theo phong cách vintage?

- 2 tuần trước

GĐXH - Trong số các phong cách thiết kế nội thất được ưa chuộng hiện nay, trang trí phòng ngủ theo phong cách vintage nổi bật bởi nét đẹp hoài cổ, nhẹ nhàng và đậm chất nghệ thuật.

Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình

Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình

- 2 tuần trước

GĐXH - Xu hướng sống tối giản đang ngày càng được ưa chuộng, không chỉ trong phong cách sinh hoạt mà còn cả trong kiến trúc nhà ở. Nhà cấp 4 tối giản đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai thích không gian sống gọn gàng.

Xem nhiều

Có nên rút điện bếp từ sau khi nấu ăn xong không?

Có nên rút điện bếp từ sau khi nấu ăn xong không?

GĐXH - Nhiều người có thói quen rút điện bếp từ ngay khi vừa tắt bếp, với suy nghĩ tiết kiệm điện hoặc đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc này lại gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho bếp từ, cụ thể có trong bài viết sau.

Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình

Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình

Những thiết bị mệnh danh là 'thần ăn cắp điện' bạn nên biết

Những thiết bị mệnh danh là 'thần ăn cắp điện' bạn nên biết

Một số vật dụng nên đặt trong phòng khi sử dụng điều hòa

Một số vật dụng nên đặt trong phòng khi sử dụng điều hòa

Các loại củ bị hỏng này đừng vứt đi, hãy tận dụng để có không gian xanh trong nhà mà không tốn chi phí

Các loại củ bị hỏng này đừng vứt đi, hãy tận dụng để có không gian xanh trong nhà mà không tốn chi phí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top