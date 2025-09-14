'Quán quân xấu nhất lịch sử' xuất hiện rạng rỡ trong 'khung hình A80', làm được một việc khiến nhiều người nể phục

Sáng 2/9, Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) trở thành điểm hẹn lịch sử trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Không chỉ có hàng ngàn chiến sĩ, quần chúng mà các nghệ sĩ cũng tham gia diễu hành, biểu diễn nghệ thuật trước sự chứng kiến của đông đảo đồng bào.

Trên sân khấu âm nhạc, bên cạnh những giọng ca gạo cội, sự xuất hiện của những gương mặt trẻ đã mang đến làn gió trẻ trung. Mỗi người một cá tính khác biệt và một hành trình riêng làm nên tên tuổi cùng sự ghi nhận của khán giả nhưng việc góp mặt tại Đại lễ A80 đều khiến họ hết sức vinh dự và tự hào như một dấu ấn trong sự nghiệp. Đức Phúc cũng là một trong số các nam ca sĩ vinh dự được tham gia lần này.

Nam ca sĩ thổ lộ: "Có thể là sĩ đến hết đời với khung hình này. Và sĩ đến hết đời khi được trực tiếp có mặt và sống trong không khí hào hùng, xúc động và đầy tự hào của buổi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9".

Sinh năm 1996, Đức Phúc bước ra ánh sáng khi đăng quang Giọng hát Việt 2015 dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Nhưng nam ca sĩ cũng từng hứng chịu nhiều lời chê bai về ngoại hình, thậm chí gán cho anh biệt danh “Quán quân xấu nhất lịch sử”.

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, đến năm 2017, Đức Phúc gây bất ngờ khi tái xuất với diện mạo điển trai không hề thua kém các thần tượng Hàn Quốc. Sau màn ''lột xác'' ấn tượng và thời gian hoạt động chăm chỉ trong showbiz, Đức Phúc đã có trong tay khối tài sản khổng lồ ở độ tuổi đôi mươi, khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Sở hữu căn chung cư 10 tỷ ở tuổi 25

Tháng 10/2021, vào năm 25 tuổi, Đức Phúc khiến dân tình choáng ngợp khi khoe căn hộ mới mua có giá hơn 10 tỷ đồng. Căn nhà nằm ở trung tâm quận 1, TP.HCM với diện tích 120m2 gồm 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Được biết, Đức Phúc chính là người tự lên ý tưởng thiết kế và trực tiếp giám sát quá trình xây dựng ngôi nhà. Anh chọn phong cách thiết kế hiện đại, tối giản với gam màu trắng tinh khiết để mang đến cảm giác rộng rãi và thoáng đãng.

Các không gian trong căn chung cư 10 tỷ của Đức Phúc được bày trí đẹp mắt và vô cùng tinh tế. Anh lựa chọn những món đồ nội thất màu trắng, ít chi tiết hoa văn cầu kỳ để phù hợp với thiết kế chung của ngôi nhà. Trên trang cá nhân, Đức Phúc thường xuyên khoe những góc chụp đẹp đến nao lòng trong tổ ấm của riêng mình.

Toàn bộ phần bên trong căn nhà được bao phủ bởi tông màu đối lập trắng, đen với thiết kế chủ yếu là tưởng trắng và sàn đen. Tông màu cơ nhà cùng xu hướng ‘back to basic’ được nhiều người ưa thích trong thiết kế nhà cửa.

Màu trắng cơ bản khiến căn nhà trở nên tinh tế, trang nhã và rộng rãi hơn. Trong khi đó tông màu đen độc đáo giúp tổng thể căn nhà tinh tế, phối hợp hài hòa với tường trắng để tránh nhàm chán.

Nam ca sĩ chú ý đến từng chi tiết trong căn hộ mới của mình, từ tay nắm cửa sang trọng…

… đến đèn chùm trang trí kiểu Ý đều phù hợp với phong cách tân cổ điển.

Sàn nhà được nam ca sĩ khéo léo phối giữa sàn gạch lát bông với nét đẹp cổ điển, hoài niệm cùng sàn gạch mosaic hình xương cá cá tính tạo điểm nhấn và hút mắt. Góc phòng bếp đơn giản, thanh lịch mà cuốn hút khi kết hợp cả phong cách hiện đại từ gạch lát men và tông màu trắng đen cổ điển.

Báo hiếu bố mẹ bằng nhà đẹp và xe sang

Thành công liên tục ''gõ cửa'', Đức Phúc còn không quên báo hiếu bố mẹ bằng nhà đẹp và xe sang. Năm 2020, nam ca sĩ mua tặng đấng sinh thành chiếc xế hộp có giá hơn 1 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, anh còn ''tậu'' một căn chung cư ở trung tâm thành phố Hà Nội để bố mẹ có không gian sống hiện đại và thoải mái hơn."Đức Phúc đi làm lo cho gia đình là chính. Tôi muốn bố mẹ có cuộc sống ổn định nhất” - Đức Phúc từng chia sẻ.

Đó là một căn nhà mang phong cách indochina. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ sinh năm 1996 viết: "Nhà - nơi bão giông dừng sau cánh cửa”.

Đây là một món quà Phúc dành tặng cho bố mẹ ngoài Hà Nội. Một món quà mà Phúc đã ấp ủ từ lâu để dành tặng cho hai tình yêu to lớn nhất đời của mình.

Đối với Phúc, ngôi nhà không chỉ là nơi để nghỉ ngơi mà đó còn là nơi để mọi người sẻ chia những niềm vui, mệt mỏi và dành trọn yêu thương cho nhau.

Chính vì vậy khi lên ý tưởng thiết kế cho “món quà” này, Phúc đã rất khó khăn để đi tìm được lời giải đáp và cuối cùng Phúc và bố mẹ đã quyết định chọn phong cách Indochine (Đông Dương) cho ngôi nhà của mình. Và thật vui hơn nữa vì đã chọn được đơn vị thiết kế phù hợp để thực hiện cho công trình nhà mình.

Tuy nhiên, Indochine là một phong cách rất cầu kì và chi tiết, chính vì vậy Phúc đã rất băn khoăn không biết sẽ xử lí bài toán này như thế nào.

Nhưng khi nhận được bản thiết kế 3D thì Phúc cảm thấy vô cùng hài lòng.





Đó là một bản thiết kế chi tiết, mọi thứ vô cùng hài hoà và quan trọng hơn hết đã làm toát lên được đúng phong cách Indochine mà Phúc mong muốn, đặc biệt là cách làm việc từng bước từng bước rất rõ ràng và chuyên nghiệp cũng đã để lại cho Phúc rất nhiều thiện cảm!

Chàng ca sĩ chọn tông trầm cho căn nhà vì muốn sự yên tĩnh dành cho bố mẹ.

Phòng ngủ được bài trí sang trọng, tinh tế

Bếp ăn sang trọng.

Và khá rộng rãi.

Bàn ăn với họa tiết trang trí tạo sự bình yên

Khu nhà bếp cũng rất sang trọng, tỉ mỉ trong từng chi tiết