BTV Khánh Trang VTV vừa trở lại Bản tin Thời sự 19h sau hơn 1 tháng vắng bóng sống trong căn nhà không thể thiếu sắc hoa
GĐXH - Đối với BTV Khánh Trang, hoa là một phần không thể thiếu trong căn nhà của mình.
Trên trang mạng xã hội của mình, BTV Khánh Trang thường xuyên chia sẻ sở thích cắm hoa của mình. Nữ BTV thường khoe những bình hoa xinh xắn do tự tay mình cắm và nhận được rất nhiều lời khen.
BTV Khánh Trang chia sẻ trên trang cá nhân rằng nhờ khoảng thời gian Covid-19 ở nhà nhiều cô bắt đầu tập tành cắm hoa cho đỡ chán. Dần dần, Khánh Trang cảm thấy yêu hoa nhiều hơn và thấy rằng hoa là một phần không thể thiếu trong căn nhà.
Vì thế mà ở nhà Khánh Trang kiểu gì cũng phải có bình hoa xinh xắn. Bên cạnh đó, cắm hoa còn giúp Khánh Trang xả stress, yêu đời, đồng thời rèn luyện thân - tâm - trí.
Cách cắm hoa của cô rất tinh tế, khiến nhiều chị em nể phục.
