BTV Khánh Trang VTV vừa trở lại Bản tin Thời sự 19h sau hơn 1 tháng vắng bóng sống trong căn nhà không thể thiếu sắc hoa

Khánh Trang là một BTV hiếm hoi của ban Thời sự không sử dụng tên thật trên sóng truyền hình. Cô tên thật là Trần Minh Trang, sinh năm 1984 tại Nghệ An, tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Du lịch - Khách sạn. Trước khi gia nhập VTV năm 2014, Khánh Trang có 8 năm kinh nghiệm dẫn tại Đài Hà Nội. Cô bắt đầu với Chào buổi sáng trước khi dẫn bản tin Thời sự 19h từ 2/2/2017. Với giọng nói truyền cảm và phong thái chuyên nghiệp, cô nhanh chóng được khán giả yêu thích và từng nhiều lần được đề cử Người dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards.