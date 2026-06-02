Á hậu vừa quyết định ngừng dẫn Chuyển động 24h có sắc vóc ra sao?

Thứ ba, 11:01 02/06/2026 | Đẹp
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Á hậu Thụy Vân mới đây tiết lộ cô đã ngừng dẫn chương trình Chuyển động 24h và chuyển sang công tác tại một ban khác của VTV. Trên sóng truyền hình, ngoài lối dẫn chuyên nghiệp, cô còn gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp và thần thái cuốn hút.

BTV Thụy Vân được mẹ ruột hỗ trợ chuẩn bị Tết nguyên đán như thế nào?

GĐXH - BTV Thụy Vân cho biết cô là người truyền thống, vậy nên người đẹp cũng yêu thích và coi trọng Tết nguyên đán. Trong những ngày này, người đẹp tự tay chăm chút nhà cửa, tự lau dọn ban thờ và có mẹ ruột hỗ trợ mâm cỗ thắp hương 30, mùng Một.

Á hậu Thụy Vân mới đây chia sẻ sẽ dừng dẫn Chuyển động 24h và sang công tác ở một ban khác của VTV. Thông tin này đã khiến khán giả khá bất ngờ vì bao năm qua, Á hậu Thụy Vân đã gây ấn tượng và tạo được "chỗ đứng" vững tại chương trình thời sự này.

Về Á hậu Thụy Vân, gần 20 năm kể từ khi giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, cô vẫn được khán giả ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp nền nã, trẻ trung và gần như không thay đổi theo thời gian. Bí quyết duy trì nhan sắc của người đẹp không nằm ở những phương pháp làm đẹp cầu kỳ mà đến từ lối sống khoa học, sự kiên trì và tinh thần tích cực.

Ngay từ khi bước chân vào làng giải trí, Thụy Vân đã gây ấn tượng với gương mặt khả ái, làn da trắng sáng cùng phong thái thanh lịch.

Sau khi giành ngôi Á hậu của Hoa hậu Việt Nam 2008, cô trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam và được khán giả yêu mến qua vai trò MC.

Nhiều năm hoạt động trong môi trường truyền hình với cường độ làm việc cao, thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Thụy Vân luôn chú trọng việc chăm sóc bản thân.

Người đẹp từng chia sẻ rằng, làn da khỏe mạnh là yếu tố quan trọng nhất giúp phụ nữ duy trì vẻ ngoài tươi trẻ. Vì vậy, cô đặc biệt quan tâm đến các bước làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng mỗi ngày.

Bên cạnh việc chăm sóc da, Á hậu Thụy Vân còn duy trì chế độ ăn uống khoa học. Cô ưu tiên các thực phẩm giàu vitamin, rau xanh và trái cây tươi, đồng thời hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ hay thực phẩm chế biến sẵn. Theo người đẹp, việc cung cấp đủ nước cho cơ thể cũng là bí quyết giúp làn da luôn căng mịn và tràn đầy sức sống.

Sau khi kết hôn và sinh con, Thụy Vân vẫn giữ được vóc dáng cân đối khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô lựa chọn các bộ môn vận động phù hợp như yoga, đi bộ và tập gym nhẹ nhàng để duy trì sức khỏe cũng như sự dẻo dai của cơ thể. Người đẹp cho rằng việc tập luyện đều đặn không chỉ giúp cải thiện ngoại hình mà còn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống.

Một trong những yếu tố giúp Thụy Vân duy trì vẻ đẹp bền vững là tinh thần lạc quan. Nữ MC luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình, dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý để hạn chế áp lực. Theo cô, khi tinh thần thoải mái, cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn và vẻ đẹp tự nhiên cũng được thể hiện rõ nét.

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan

GĐXH - BTV Thụy Vân mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình, cô đều đầu tư chỉn chu về hình ảnh. Những lần gần đây, người đẹp lựa chọn trang phục của NTK Ngọc Lan để lên hình thật rạng rỡ.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
