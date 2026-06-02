Tuyệt chiêu dùng tinh dầu dưỡng tóc giúp tóc bồng bềnh, hết xơ rối

Tinh dầu dưỡng tóc là gì?

Tinh dầu là sản phẩm được chiết xuất từ dừa, bưởi, oliu, hay hương thảo… Thành phần này chứa những "siêu dưỡng chất" giúp tóc không chỉ đẹp bên ngoài mà còn khỏe mạnh từ sâu bên trong. Thành phần phổ biến trong tinh dầu dưỡng tóc bao gồm:

Vitamin E: Hỗ trợ phục hồi tóc hư tổn, cải thiện độ bóng mượt.

Axit béo: Nuôi dưỡng sâu từ bên trong và giảm khô xơ.

Các chất chống oxy hóa: Bảo vệ tóc khỏi tác hại từ môi trường như tia UV, khói bụi.

Công dụng của dầu dưỡng tóc

Giúp phục hồi tóc bị hư tổn

Một trong những công dụng của dầu dưỡng tóc là khả năng giúp tóc nhanh chóng phục hồi những hư tổn bên trong.

Đối với những chị em hay tiếp xúc với những phương pháp làm tóc với hóa chất như uốn xoăn, duỗi, nhuộm... thì việc sử dụng dầu dưỡng tóc để giúp tóc hồi phục là vô cùng cần thiết, tránh tình trạng khô xơ và cứng, gãy rụng tóc. Mặt khác, sử dụng dầu dưỡng tóc cũng giúp tóc dễ vào nếp và dễ tạo kiểu hơn.

Giúp tóc mọc nhanh hơn

Một số loại dầu dưỡng tóc có chứa thành phần chính là tinh dầu sachi, tinh dầu bưởi, vitamin B.

Những thành phần này sẽ giúp nuôi dưỡng tóc từ bên trong, kích thích quá trình mọc tóc để giúp tóc mọc nhanh và khỏe hơn. Sử dụng dầu dưỡng tóc cũng giúp giảm chẻ ngọn, phục hồi tóc hư tổn, xơ cứng và khô.

Cung cấp độ ẩm và làm mềm tóc

Công dụng chính của dầu dưỡng tóc là cấp ẩm cho tóc. Khi bạn sử dụng các loại dầu gội có chứa chất tẩy rửa mạnh, da đầu có xu hướng yếu đi và tóc dễ trở nên khô hơn bình thường, dẫn đến chẻ ngọn và xơ rối.

Sử dụng dầu dưỡng tóc giúp bạn khắc phục các tình trạng này, giúp mái tóc bạn luôn bóng mượt và mềm mại.

Cách sử dụng tinh dầu dưỡng tóc

Dưỡng tóc và bảo vệ da đầu trước khi gội

Cách sử dụng tinh dầu dưỡng tóc sẽ giúp bảo vệ da đầu không bị khô do các thành phần trong dầu gội đầu, điều này rất quan trọng với những bạn có vùng da đầu nhạy cảm.

Cách làm: Cho một lượng vừa phải tinh dầu dưỡng ra tay và thoa khắp da đầu và tóc. Massage nhẹ nhàng giúp tinh dầu thấm vào da. Khoảng 10 phút sau bạn có thể gội đầu với dầu gội.

Giữ nếp và làm bồng bềnh mái tóc uốn

Kiểu tóc xoăn rất dễ bị xơ rối và cần phải nâng niu nếu không thì lọn uốn sẽ không vào nếp khiến tóc bạn trở thành một "tổ quạ". Vì thế, cách sử dụng tinh dầu dưỡng tóc chính là cứu tinh cho các nàng có mái tóc xoăn.

Cách làm: Sau khi tắm xong, dùng khăn bông lau thật nhẹ nhàng phần tóc ướt. Bôi trực tiếp tinh dầu lên tóc ẩm.

Khi ra khỏi phòng tắm, bạn bôi thêm một ít tinh dầu vào đuôi tóc uốn. Dùng tay xoa nhẹ để tinh dầu thấm vào từng sợi tóc. Bạn nên để tóc khô tự nhiên để tăng hiệu quả.

Làm bóng mượt tóc khi tạo kiểu

Sau khi tạo kiểu tóc, để hoàn thiện kiểu tóc đẹp và thêm phần óng ả, hãy dùng tinh dầu dưỡng tóc.

Cách sử dụng tinh dầu dưỡng tóc: Sau khi làm kiểu tóc hoàn chỉnh, dùng tinh dầu xoa bóp đều vào tóc hoặc dùng tinh dầu dạng xịt để kiểu tóc của bạn được hoàn hảo và tự nhiên hơn.

Dưỡng ẩm tóc thường xuyên

Tinh dầu là thành phần không thể bỏ qua khi chăm sóc tóc uốn, tóc nhuộm. Bởi lẽ những loại tóc này đã mất đi độ ẩm tự nhiên vì hóa học có trong thuốc tạo kiểu. Tuy nhiên, không chỉ tóc khô xơ mới cần dưỡng ẩm.

Nên dưỡng tóc thường xuyên mỗi tuần một lần, có như vậy tóc và da đầu mới chắc khỏe và óng ả được.

Cách sử dụng tinh dầu dưỡng tóc: Sau khi gội đầu, hãy dùng khăn bông lau tóc cho bớt ướt. Bôi tinh dầu lên tóc còn ẩm và mát xa nhẹ trong 5 phút.

Dùng khăn bông hoặc mũ tắm để trùm tóc lại. Ủ tóc trong 30 phút sau đó rửa lại với nước mát.

Bảo vệ tóc trước khi sấy

Trước khi bắt đầu sấy tóc, hãy bôi tinh dầu lên tóc và massage nhẹ. Không cần thiết phải sử dụng lượng tinh dầu quá nhiều. Để sau 5 phút, sấy tóc nhẹ nhàng đến khi khô.