Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Tuyệt chiêu dùng tinh dầu dưỡng tóc giúp tóc bồng bềnh, hết xơ rối

Thứ ba, 10:59 02/06/2026 | Đẹp
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một vài loại tinh dầu dưỡng tóc tự nhiên phổ biến như dầu dừa, dầu oliu, dầu bưởi, dầu argan… Tuy nhiên, để tinh dầu phát huy hết tác dụng bạn cần biết cách sử dụng tinh dầu dưỡng tóc đúng nhất.

Tinh dầu dưỡng tóc là gì?

Tinh dầu là sản phẩm được chiết xuất từ dừa, bưởi, oliu, hay hương thảo… Thành phần này chứa những "siêu dưỡng chất" giúp tóc không chỉ đẹp bên ngoài mà còn khỏe mạnh từ sâu bên trong. Thành phần phổ biến trong tinh dầu dưỡng tóc bao gồm:

Vitamin E: Hỗ trợ phục hồi tóc hư tổn, cải thiện độ bóng mượt.

Axit béo: Nuôi dưỡng sâu từ bên trong và giảm khô xơ.

Các chất chống oxy hóa: Bảo vệ tóc khỏi tác hại từ môi trường như tia UV, khói bụi.

Công dụng của dầu dưỡng tóc

Giúp phục hồi tóc bị hư tổn

Một trong những công dụng của dầu dưỡng tóc là khả năng giúp tóc nhanh chóng phục hồi những hư tổn bên trong.

Tuyệt chiêu dùng tinh dầu dưỡng tóc giúp tóc bồng bềnh, hết xơ rối - Ảnh 1.

Một trong những công dụng của dầu dưỡng tóc là khả năng giúp tóc nhanh chóng phục hồi những hư tổn bên trong.

Đối với những chị em hay tiếp xúc với những phương pháp làm tóc với hóa chất như uốn xoăn, duỗi, nhuộm... thì việc sử dụng dầu dưỡng tóc để giúp tóc hồi phục là vô cùng cần thiết, tránh tình trạng khô xơ và cứng, gãy rụng tóc. Mặt khác, sử dụng dầu dưỡng tóc cũng giúp tóc dễ vào nếp và dễ tạo kiểu hơn.

Giúp tóc mọc nhanh hơn

Một số loại dầu dưỡng tóc có chứa thành phần chính là tinh dầu sachi, tinh dầu bưởi, vitamin B.

Những thành phần này sẽ giúp nuôi dưỡng tóc từ bên trong, kích thích quá trình mọc tóc để giúp tóc mọc nhanh và khỏe hơn. Sử dụng dầu dưỡng tóc cũng giúp giảm chẻ ngọn, phục hồi tóc hư tổn, xơ cứng và khô.

Cung cấp độ ẩm và làm mềm tóc

Công dụng chính của dầu dưỡng tóc là cấp ẩm cho tóc. Khi bạn sử dụng các loại dầu gội có chứa chất tẩy rửa mạnh, da đầu có xu hướng yếu đi và tóc dễ trở nên khô hơn bình thường, dẫn đến chẻ ngọn và xơ rối.

Tuyệt chiêu dùng tinh dầu dưỡng tóc giúp tóc bồng bềnh, hết xơ rối - Ảnh 2.

Công dụng chính của dầu dưỡng tóc là cấp ẩm cho tóc.

Sử dụng dầu dưỡng tóc giúp bạn khắc phục các tình trạng này, giúp mái tóc bạn luôn bóng mượt và mềm mại.

Cách sử dụng tinh dầu dưỡng tóc

Dưỡng tóc và bảo vệ da đầu trước khi gội

Cách sử dụng tinh dầu dưỡng tóc sẽ giúp bảo vệ da đầu không bị khô do các thành phần trong dầu gội đầu, điều này rất quan trọng với những bạn có vùng da đầu nhạy cảm.

Cách làm: Cho một lượng vừa phải tinh dầu dưỡng ra tay và thoa khắp da đầu và tóc. Massage nhẹ nhàng giúp tinh dầu thấm vào da. Khoảng 10 phút sau bạn có thể gội đầu với dầu gội.

Giữ nếp và làm bồng bềnh mái tóc uốn

Kiểu tóc xoăn rất dễ bị xơ rối và cần phải nâng niu nếu không thì lọn uốn sẽ không vào nếp khiến tóc bạn trở thành một "tổ quạ". Vì thế, cách sử dụng tinh dầu dưỡng tóc chính là cứu tinh cho các nàng có mái tóc xoăn.

Cách làm: Sau khi tắm xong, dùng khăn bông lau thật nhẹ nhàng phần tóc ướt. Bôi trực tiếp tinh dầu lên tóc ẩm.

Tuyệt chiêu dùng tinh dầu dưỡng tóc giúp tóc bồng bềnh, hết xơ rối - Ảnh 3.

Sau khi tạo kiểu tóc, để hoàn thiện kiểu tóc đẹp và thêm phần óng ả, hãy dùng tinh dầu dưỡng tóc.

Khi ra khỏi phòng tắm, bạn bôi thêm một ít tinh dầu vào đuôi tóc uốn. Dùng tay xoa nhẹ để tinh dầu thấm vào từng sợi tóc. Bạn nên để tóc khô tự nhiên để tăng hiệu quả.

Làm bóng mượt tóc khi tạo kiểu

Sau khi tạo kiểu tóc, để hoàn thiện kiểu tóc đẹp và thêm phần óng ả, hãy dùng tinh dầu dưỡng tóc.

Cách sử dụng tinh dầu dưỡng tóc: Sau khi làm kiểu tóc hoàn chỉnh, dùng tinh dầu xoa bóp đều vào tóc hoặc dùng tinh dầu dạng xịt để kiểu tóc của bạn được hoàn hảo và tự nhiên hơn.

Dưỡng ẩm tóc thường xuyên

Tinh dầu là thành phần không thể bỏ qua khi chăm sóc tóc uốn, tóc nhuộm. Bởi lẽ những loại tóc này đã mất đi độ ẩm tự nhiên vì hóa học có trong thuốc tạo kiểu. Tuy nhiên, không chỉ tóc khô xơ mới cần dưỡng ẩm.

Nên dưỡng tóc thường xuyên mỗi tuần một lần, có như vậy tóc và da đầu mới chắc khỏe và óng ả được.

Tuyệt chiêu dùng tinh dầu dưỡng tóc giúp tóc bồng bềnh, hết xơ rối - Ảnh 4.

Tinh dầu là thành phần không thể bỏ qua khi chăm sóc tóc uốn, tóc nhuộm.

Cách sử dụng tinh dầu dưỡng tóc: Sau khi gội đầu, hãy dùng khăn bông lau tóc cho bớt ướt. Bôi tinh dầu lên tóc còn ẩm và mát xa nhẹ trong 5 phút.

Dùng khăn bông hoặc mũ tắm để trùm tóc lại. Ủ tóc trong 30 phút sau đó rửa lại với nước mát.

Bảo vệ tóc trước khi sấy

Trước khi bắt đầu sấy tóc, hãy bôi tinh dầu lên tóc và massage nhẹ. Không cần thiết phải sử dụng lượng tinh dầu quá nhiều. Để sau 5 phút, sấy tóc nhẹ nhàng đến khi khô.

Tuyệt chiêu dùng tinh dầu dưỡng tóc giúp tóc bồng bềnh, hết xơ rối - Ảnh 5.'Càng gội càng nhiều gàu': Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứa

GĐXH - Nhiều người thắc mắc tại sao gội đầu xong vẫn có gàu dù đã dùng dầu gội và vệ sinh tóc đều đặn. Hãy cùng khám phá bài viết này lý do tại sao gội đầu xong vẫn có gàu và cách khắc phục để sở hữu mái tóc sạch gàu, khỏe mạnh.

Tuyệt chiêu dùng tinh dầu dưỡng tóc giúp tóc bồng bềnh, hết xơ rối - Ảnh 6."Cứu tinh" cho da đầu nhạy cảm: Top dầu gội dịu nhẹ giúp sạch gàu, giảm ngứa thần tốc

GĐXH - Da đầu nhạy cảm thường dễ ngứa, đỏ, châm chích hoặc bong tróc. Nếu chọn sai dầu gội, tình trạng khó chịu có thể nặng hơn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Càng gội càng nhiều gàu': Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứa

'Càng gội càng nhiều gàu': Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứa

"Cứu tinh" cho da đầu nhạy cảm: Top dầu gội dịu nhẹ giúp sạch gàu, giảm ngứa thần tốc

"Cứu tinh" cho da đầu nhạy cảm: Top dầu gội dịu nhẹ giúp sạch gàu, giảm ngứa thần tốc

Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 công thức ủ tóc bằng bơ giúp tóc mềm mượt tức thì

Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 công thức ủ tóc bằng bơ giúp tóc mềm mượt tức thì

Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 bước phục hồi tóc cháy nắng cấp tốc ngay tại nhà

Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 bước phục hồi tóc cháy nắng cấp tốc ngay tại nhà

5 cách làm mặt nạ trị mụn đầu đen tại nhà từ nguyên liệu tự nhiên

5 cách làm mặt nạ trị mụn đầu đen tại nhà từ nguyên liệu tự nhiên

Cùng chuyên mục

Á hậu vừa quyết định ngừng dẫn Chuyển động 24h có sắc vóc ra sao?

Á hậu vừa quyết định ngừng dẫn Chuyển động 24h có sắc vóc ra sao?

Đẹp - 14 phút trước

GĐXH - Á hậu Thụy Vân mới đây tiết lộ cô đã ngừng dẫn chương trình Chuyển động 24h và chuyển sang công tác tại một ban khác của VTV. Trên sóng truyền hình, ngoài lối dẫn chuyên nghiệp, cô còn gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp và thần thái cuốn hút.

Kim Tuyến, Isaac được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Kim Tuyến, Isaac được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Đẹp - 4 giờ trước

Diễn viên Kim Tuyến, ca sĩ Isaac, Chi Xê là những nghệ sĩ Việt mới nhất được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler.

Từng giảm 20kg sau sinh, mỹ nhân phim giờ vàng hiện tại có sắc vóc ra sao?

Từng giảm 20kg sau sinh, mỹ nhân phim giờ vàng hiện tại có sắc vóc ra sao?

Giảm cân - 16 giờ trước

GĐXH - Sau sinh, Lan Phương từng giảm được 20kg. Hiện tại, nữ diễn viên tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng cân đối, thon gọn.

Đừng ngó lơ 4 dấu hiệu tóc cháy nắng: Cách "hồi sinh" mái tóc khô xơ

Đừng ngó lơ 4 dấu hiệu tóc cháy nắng: Cách "hồi sinh" mái tóc khô xơ

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Mùa hè là thời điểm tóc của bạn dễ bị cháy nắng nếu không được chăm sóc cẩn thận. Để tránh được tình trạng này, hãy tham khảo 4 dấu hiệu nhận biết và cách phục hồi tóc khô xơ tại nhà trong bài viết dưới đây.

Nhan sắc nóng bỏng của mỹ nhân Colombia đăng quang Miss Grand All Stars

Nhan sắc nóng bỏng của mỹ nhân Colombia đăng quang Miss Grand All Stars

Đẹp - 1 ngày trước

Tân Hoa hậu hoà bình quốc tế gây ấn tượng mạnh với nhan sắc nóng bỏng, thần thái cuốn hút và phong độ ổn định xuyên suốt cuộc thi.

'Bạn gái màn ảnh' của Trấn Thành vừa quyết định thi Miss Grand Việt Nam có nhan sắc ra sao?

'Bạn gái màn ảnh' của Trấn Thành vừa quyết định thi Miss Grand Việt Nam có nhan sắc ra sao?

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Rapper Pháo, cô gái vào vai người yêu của Trấn Thành trong phim ngắn ca nhạc "Thỏ ơi", mới đây gây chú ý khi quyết định đăng ký tham gia Miss Grand Vietnam. Bên cạnh tài năng âm nhạc đã được khẳng định, nữ rapper quê Tuyên Quang còn sở hữu nhan sắc và vóc dáng nổi bật. Ngoài đời, sắc vóc của Pháo hiện ra sao?

Quần short màu sắc “khuấy đảo” tủ đồ mùa hè của các cô nàng

Quần short màu sắc “khuấy đảo” tủ đồ mùa hè của các cô nàng

Thời trang - 2 ngày trước

Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để các cô gái làm mới phong cách bằng những món đồ mang tinh thần trẻ trung, thoải mái và đầy năng lượng. Không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc, những chiếc quần short màu sắc còn giúp tổng thể trang phục trở nên nổi bật và giàu sức sống hơn.

Phương Oanh lộng lẫy trong váy trễ vai bên bờ biển

Phương Oanh lộng lẫy trong váy trễ vai bên bờ biển

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Phương Oanh vừa xuất hiện bên bờ biển với váy trễ vai tông sáng, tạo nên hình ảnh thanh lịch và sang trọng. Khán giả không ngừng khen ngợi vẻ đẹp đôi mươi của nàng hậu gốc Hà thành.

Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' có nhan sắc bền bỉ theo thời gian dù đã bước vào tuổi trung niên

Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' có nhan sắc bền bỉ theo thời gian dù đã bước vào tuổi trung niên

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Thủy Tiên - nữ diễn viên nổi tiếng qua phim "Vị đắng tình yêu", từng gây tiếng vang ở thập niên 90 nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, đậm chất phụ nữ Hà thành xưa. Ở tuổi trung niên, chị vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và cuốn hút.

Ủ tóc kiểu mới đang gây sốt: Đơn giản đến mức ai lười cũng làm được

Ủ tóc kiểu mới đang gây sốt: Đơn giản đến mức ai lười cũng làm được

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Ủ tóc không chỉ giúp tóc mềm mượt tức thì, ủ tóc đúng cách còn bổ sung dưỡng chất, phục hồi hư tổn và bảo vệ mái tóc trước tác động từ môi trường.

Xem nhiều

Nhan sắc tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Nhan sắc tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thời trang

GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, ở tuổi 30 sở hữu nhan sắc gợi cảm cùng phong cách thời trang sành điệu, sang trọng.

Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng

Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng

Thời trang
Ngô Thanh Vân diện cả 'cây' đồ hiệu đắt giá gây chú ý ở Hàn Quốc

Ngô Thanh Vân diện cả 'cây' đồ hiệu đắt giá gây chú ý ở Hàn Quốc

Đẹp
Phương Oanh lộng lẫy trong váy trễ vai bên bờ biển

Phương Oanh lộng lẫy trong váy trễ vai bên bờ biển

Đẹp
Ngắm nhan sắc rạng ngời của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Ngắm nhan sắc rạng ngời của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top