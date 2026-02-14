Mới nhất
BTV Thụy Vân được mẹ ruột hỗ trợ chuẩn bị Tết nguyên đán như thế nào?

Thứ bảy, 17:05 14/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - BTV Thụy Vân cho biết cô là người truyền thống, vậy nên người đẹp cũng yêu thích và coi trọng Tết nguyên đán. Trong những ngày này, người đẹp tự tay chăm chút nhà cửa, tự lau dọn ban thờ và có mẹ ruột hỗ trợ mâm cỗ thắp hương 30, mùng Một.

BTV Thụy Vân gây sốc với khán giả trong diện mạo mớiBTV Thụy Vân gây sốc với khán giả trong diện mạo mới

GĐXH - Khác với hình ảnh một BTV có style dịu dàng nền nã, Thụy Vân mới đây xuất hiện với hình ảnh cá tính và thể hiện sự sắc sảo đúng tuổi.

Những ngày xuân năm mới của Tết Bính Ngọ đang về trên khắp quê hương, nơi đâu cũng rộn ràng tất bật chuẩn bị cho ngày đặc biệt. BTV Thụy Vân cũng không ngoại lệ, cô cũng dành cho mình những khoảnh khắc sống cho gia đình.

BTV Thụy Vân được mẹ ruột hỗ trợ chuẩn bị Tết nguyên đán như thế nào? - Ảnh 2.

BTV Thụy Vân cho biết cô tự tay chuẩn bị, dọn dẹp trong những ngày Tết.

Khi chia sẻ về Tết, BTV Thụy Vân chia sẻ với Gia đình & Xã hội: "Tôi luôn coi trọng cái Tết truyền thống, đây là thời khắc mỗi chúng ta đều hướng đến ông bà tổ tiên với tấm lòng thành kính. Vì vậy, tôi rất để ý những hoạt động, những nghi lễ chuẩn bị cho ngày Tết. May mắn, tôi cũng có ông bà hỗ trợ, kiểu như mẹ tôi sẽ lên lịch cho từ những việc nhỏ nhất như mua đồ lễ cúng, chuẩn bị cúng lễ ra sao... Và sau đó, tôi sẽ tỉ mỉ thực hiện một cách thành tâm nhất. Ví dụ trong ngày 23 tháng Chạp năm nào tôi cũng phải nhớ rất kỹ. Tôi tự tay lau dọn bàn thờ, bày mâm ngũ quả, bày ban thờ thì tôi mới yên tâm.

Còn mâm cỗ cho ngày mùng 30, mùng Một thì đều là do mẹ ruột của tôi hỗ trợ giúp đỡ. Tôi tin tưởng bà bởi mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Tôi đã từng đăng thực đơn ngày Tết của mẹ lên trang cá nhân và nhận được nhiều lời động viên từ mọi người. Thực sự với tôi, cái Tết cổ truyền rất quan trọng và tôi tin ai trong mỗi chúng ta cũng vậy".

BTV Thụy Vân được mẹ ruột hỗ trợ chuẩn bị Tết nguyên đán như thế nào? - Ảnh 3.

Mẹ ruột hỗ trợ BTV Thụy Vân trong chuyện chuẩn bị Tết chu đáo cho gia đình.

Được biết, mẹ BTV Thụy Vân là một người phụ nữ Hà thành chuẩn mực truyền thống. Dù đã nghỉ hưu nhưng bà vẫn năng nổ, nhiều nhiệt huyết và đặc biệt rất tâm huyết với mâm cỗ gia đình. Trong mắt Thụy Vân, mẹ cô rất đảm đang trong việc quán xuyến nhà cửa. Bà nấu ăn vừa nhanh vừa ngon, một mình có thể nấu 20 mâm cỗ.

Khi chia sẻ với truyền thông về mẹ, BTV Thụy Vân nói: "Tôi vẫn nhớ những ngày khó khăn của gia đình, công việc gì mẹ cũng nhận làm từ nấu cỗ, làm mứt, bánh dẻo bánh nướng, đi tiêm cho bệnh nhân tại nhà, xoa bóp bấm huyệt.... Bà là người nóng tính nhưng thẳng tính, chẳng để bụng bao giờ, nhưng chu đáo thì không ai bằng. Mỗi lần tôi đi tỉnh xa, có bà đi cùng thì cả đoàn chẳng ai lo đói".

Chính mẹ đã truyền cho BTV Thụy Vân tinh thần vươn lên trong mọi khó khăn của cuộc sống, cố gắng nỗ lực không ngừng và cũng biết cân bằng công việc để giữ gìn gia đình ấm êm.

BTV Thụy Vân được mẹ ruột hỗ trợ chuẩn bị Tết nguyên đán như thế nào? - Ảnh 4.

BTV Thụy Vân còn sắp xếp cho gia đình đi nghỉ ngơi, du lịch khi đã làm xong những nghi lễ cho Tết truyền thống.

Quay trở lại câu chuyện Tết nhà BTV Thụy Vân, sau những ngày chuẩn bị cho Tết, khi các nghi lễ cúng tổ tiên, thăm hỏi bà con lối xóm xong xuôi, gia đình cô sẽ đi du lịch ít ngày. Theo Thụy Vân, đây là thời gian để các thành viên trong gia đình được bên nhau nhiều hơn. Cô cũng còn dí dỏm việc đi du lịch như vậy cũng giúp cả nhà "tránh được việc ăn cỗ quá nhiều".

BTV Thụy Vân cũng mong muốn quãng thời gian này cô sẽ tái tạo lại năng lượng để "làm mới" bản thân để chuẩn bị cho một năm công việc được tốt đẹp và thành công hơn.

BTV Thụy Vân gửi lời chúc mừng năm mới đến báo Sức khỏe & Đời sống. Clip: Đức Duy

BTV Thụy Vân muốn đẹp trước hết phải khỏe mạnhBTV Thụy Vân muốn đẹp trước hết phải khỏe mạnh

GĐXH - BTV Thụy Vân là người dẫn chương trình của Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 vào tối 7/1. Thông qua câu chuyện từ những nhân vật, nữ BTV VTV nhận thấy đây là cuộc thi có ý nghĩa tích cực về sức khỏe với cộng đồng.

