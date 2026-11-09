Ai nên mua iPhone Duo, ai chưa nên? Nhìn vào cách dùng máy mỗi ngày sẽ rõ

Đứng trước chiếc điện thoại giá từ 64,99 triệu đồng, ít ai quyết định chỉ vì máy mới lạ. Câu hỏi thực tế hơn là máy có giúp được việc mình làm mỗi ngày hay không. Với iPhone Duo, chiếc iPhone gập đầu tiên, câu trả lời nằm ở thói quen dùng máy.

iPhone Duo hợp với người thường đọc, xem và làm việc trên màn hình lớn

Người hay đọc tài liệu, xem phim hoặc soạn email dài sẽ thấy khác biệt rõ nhất. Khi mở ra, iPhone Duo 256GB có màn hình OLED 7,6 inch, Apple cho biết lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max. Khung hình rộng giúp trang web, tài liệu hay phim hiện nhiều nội dung hơn mà không phải vuốt liên tục, còn độ sáng đỉnh 3.000 nit giúp đọc được dưới nắng.

Màn hình lớn càng đáng giá khi cần làm hai việc cùng lúc. Chế độ Split View chạy hai ứng dụng song song, chẳng hạn vừa mở ảnh vừa lướt trình duyệt, nên người hay đối chiếu thông tin giữa hai nguồn đỡ phải chuyển qua lại.

iPhone Duo chia đôi màn hình cho hai ứng dụng.

Nhóm thứ hai là người muốn thử máy gập nhưng chưa muốn rời iPhone. Khi gập lại, máy còn màn hình ngoài 5,4 inch, đủ nhắn tin hay gõ ghi chú bằng một tay. Máy nặng 254 gram và dày 11,3 mm khi gập lại, chạy iOS 27 và chip A20 Pro nên người quen hệ sinh thái Apple gần như không phải làm quen lại.

Gõ ghi chú trên iPhone Duo bằng hai tay.

Nhóm thứ ba là người đã tính sẵn ngân sách và muốn trải nghiệm sớm thiết kế mới. Trong iPhone Duo Series, các phiên bản dùng chung màn hình và chip, khác biệt chủ yếu nằm ở bộ nhớ. Bản 256GB giá 64,99 triệu đồng, bản 512GB giá 71,49 triệu đồng, khoản chênh 6,5 triệu đồng chỉ đáng bỏ ra khi bạn hay lưu video dung lượng lớn.

Người cần zoom xa, SIM vật lý hoặc Face ID nên cân nhắc kỹ

Chụp ảnh từ xa là điểm đầu tiên cần xem lại. Camera sau của iPhone Duo gồm cảm biến chính 48MP và góc siêu rộng 48MP, zoom 2x quang học. Người hay chụp sân khấu hay sự kiện từ xa sẽ hợp iPhone 18 Series hơn, vì iPhone 18 Pro và Pro Max đều có ống tele 100 mm, zoom quang học đến 8x. Bản 256GB của iPhone 18 Pro Max hiện giá 41,99 triệu đồng, rẻ hơn iPhone Duo 23 triệu đồng.

Hai thay đổi nữa nằm ngay trong thao tác hằng ngày. iPhone Duo chỉ dùng eSIM, không có khay SIM vật lý, nên người đang dùng SIM thường cần chuyển sang eSIM với nhà mạng, và Mobifone, Viettel, Vinaphone đều hỗ trợ eSIM. Về mở khoá, Touch ID ở nút sườn thay cho Face ID, tức là bạn chạm ngón tay để mở máy hoặc thanh toán bằng Apple Pay, dù máy đang gập hay mở. Người quen Face ID sẽ phải đổi thao tác.

Cuối cùng là độ bền của một sản phẩm đời đầu. Máy đạt chuẩn IP68, khung và ốp bản lề làm từ titan Cấp 5, mặt trước và mặt sau đều có Ceramic Shield, nhưng chưa có dữ liệu dùng nhiều năm nên chờ thêm vài tháng xem đánh giá dài hạn cũng là cách chọn hợp lý.

Trước khi chốt, cần tính thêm củ sạc, phụ kiện và cách trả tiền

Hộp iPhone Duo chỉ có máy và cáp USB-C, không kèm củ sạc. Muốn sạc khoảng 50% pin trong 20 phút như Apple công bố, bạn cần mua riêng củ sạc từ 60W trở lên, nên ngoài giá máy cần dự trù thêm củ sạc và ốp lưng.

Gộp lại, iPhone Duo hợp với người cần màn hình rộng mà vẫn muốn máy gọn khi bỏ túi, đã quen hệ sinh thái Apple và chấp nhận eSIM cùng Touch ID. Ai ưu tiên zoom xa, SIM vật lý hay mức giá thấp hơn thì dòng iPhone 18 ít phải đổi thói quen hơn. Với khoản chi từ 64,99 triệu đồng, thu cũ đổi mới hay trả chậm giúp chia nhỏ phần tiền cần chuẩn bị.

Mua iPhone Duo ở đâu chính hãng, giá tốt?

Một cửa hàng TopZone tại TPHCM.

Hiện TopZone mở tiếp chương trình đặt cọc iPhone Duo từ 09:00 ngày 03/11, chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết suất. Mức cọc là 30 triệu đồng, số lượng suất có hạn và máy có hàng từ 08:00 ngày 01/12. Khách hàng không còn nhu cầu mua sẽ được hoàn 100% tiền cọc và không mất phí. Trong giai đoạn đặt cọc, người mua có thể tham khảo các chương trình hỗ trợ đi kèm, gồm thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, phiếu mua SIM data trị giá 500.000 đồng cho gói 500GB mỗi tháng trong 12 tháng, ưu đãi đến 50% khi mua kèm một số phụ kiện, giảm thêm 300.000 đồng khi mua kèm AirPods hoặc ốp lưng Apple, cùng các gói trả chậm 0% qua công ty tài chính và thẻ tín dụng. Điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo từng chương trình, khách hàng nên kiểm tra thông tin trên topzone.vn hoặc gọi hotline 1900 9696 42 trước khi đặt cọc.

Nguồn: TopZone