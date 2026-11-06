Honda mở bán xe số 110cc trang bị như xe ga, sở hữu phanh CBS, màn hình LCD giá 68,5 triệu đồng liệu có hấp dẫn hơn Future, Wave?

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Xe số 110cc của Honda trang bị như xe ga, sở hữu phanh CBS, màn hình LCD

Xe số Honda Biz 110

Thị trường xe máy số tiếp tục xuất hiện một cái tên đáng chú ý khi Honda Biz 110 2026 chính thức được mở bán tại Argentina. Mẫu xe gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, động cơ 109cc tiết kiệm nhiên liệu và loạt tiện ích thường thấy trên những dòng xe tay ga đô thị.

Đặc biệt, Honda Biz 110 mới sở hữu hệ thống phanh điều khiển hoàn toàn bằng tay, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD, cổng sạc USB Type-C và cốp chứa đồ rộng rãi. Đây là những điểm khác biệt khi đặt cạnh các mẫu xe số quen thuộc tại Việt Nam như Honda Wave Alpha, Wave RSX hay Future.

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, về thiết kế, Honda Biz 110 2026 mang phong cách kết hợp giữa xe số truyền thống và xe tay ga, với phần thân liền lạc, yếm trước rộng cùng các đường nét mềm mại.

Xe có kích thước dài 1.892 mm, rộng 715 mm và cao 1.081 mm, chiều dài cơ sở 1.258 mm. Chiều cao yên chỉ 750 mm, trong khi trọng lượng xe khoảng 99 kg, tạo thuận lợi cho người có vóc dáng nhỏ hoặc thường xuyên di chuyển trên những tuyến phố đông đúc.

Honda cung cấp bốn lựa chọn màu sắc gồm trắng, xanh, xám và đỏ, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phương tiện gọn nhẹ, dễ sử dụng.

Điểm thu hút trên Honda Biz 110 2026 không chỉ nằm ở kiểu dáng mà còn ở danh sách trang bị.

Mẫu xe sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD, hiển thị tốc độ, thông tin hành trình và vị trí cấp số. Đây là trang bị tạo cảm giác hiện đại hơn so với cụm đồng hồ cơ truyền thống trên nhiều mẫu xe số phổ thông.

Phía trước xe có dải đèn định vị LED, hộc chứa đồ nhỏ và móc treo vật dụng. Honda còn tích hợp cổng sạc USB Type-C, giúp người dùng thuận tiện nạp năng lượng cho điện thoại trong quá trình di chuyển.

Đáng chú ý, không gian dưới yên xe đủ để chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu hoặc các vật dụng cá nhân. Ổ khóa chính cũng tích hợp chức năng mở cốp, hạn chế thao tác sử dụng thêm ổ khóa riêng.

Những tiện ích này giúp Biz 110 trở nên thực dụng hơn trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt với người cần một phương tiện vừa tiết kiệm vừa có khả năng mang theo đồ dùng.

Một điểm khác biệt lớn so với Honda Wave Alpha, Wave RSX hay Future là Biz 110 không sử dụng bàn đạp phanh chân. Thay vào đó, cả phanh trước và phanh sau đều được điều khiển bằng tay trên ghi-đông, tương tự cách bố trí của xe tay ga.

Hệ thống phanh gồm đĩa trước đường kính 220 mm, tang trống sau 130 mm và công nghệ phanh kết hợp CBS. CBS hỗ trợ phân bổ lực phanh giữa các bánh theo cơ cấu thiết kế, giúp thao tác phanh thuận tiện hơn. Tuy nhiên, hệ thống này không tương đương phanh chống bó cứng ABS.

Với những người đã quen điều khiển xe tay ga, cách bố trí phanh của Biz 110 có thể dễ làm quen. Ngược lại, người thường xuyên sử dụng xe số truyền thống sẽ cần thời gian thích nghi.

Honda Biz 110 2026 sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 109cc, bốn kỳ, hai van, trục cam đơn OHC và làm mát bằng không khí. Động cơ được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, kết hợp hộp số 4 cấp và bình xăng dung tích 5 lít.

Cấu hình này hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày, ưu tiên sự đơn giản, dễ vận hành và tiết kiệm nhiên liệu thay vì khả năng tăng tốc mạnh mẽ.

Biz 110 có dung tích động cơ tương đương nhưng khác biệt đáng kể về thiết kế và tiện ích.

So với Honda Wave Alpha 110 tại Việt Nam, Biz 110 có dung tích động cơ tương đương nhưng khác biệt đáng kể về thiết kế và tiện ích.

Trong khi Wave Alpha tập trung vào giá bán dễ tiếp cận và chi phí sử dụng thấp, Biz 110 mang đến nhiều trang bị như màn hình LCD, cổng sạc USB-C, cốp dưới yên và phanh CBS.

Biz 110 có lợi thế ở một số tiện ích phục vụ sinh hoạt

Nếu đặt cạnh Honda Future, Biz 110 có lợi thế ở một số tiện ích phục vụ sinh hoạt, nhưng Future lại sử dụng động cơ 125cc, phù hợp hơn với khách hàng ưu tiên dung tích động cơ lớn.

Vì vậy, không thể kết luận Biz 110 vượt trội hoàn toàn so với các mẫu xe số đang bán tại Việt Nam chỉ dựa trên danh sách trang bị.

Giá xe số Honda Biz 110 liệu có cạnh tranh được với Wave, Future?

Theo Tạp chí Thời trang vàng, Honda Argentina giới thiệu Biz 110 phiên bản 2026 nhân dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhà máy sản xuất tại Campana, tỉnh Buenos Aires, đồng thời đánh dấu 48 năm thương hiệu có mặt tại quốc gia Nam Mỹ này.

Mẫu xe được lắp ráp trong nước và phân phối với giá niêm yết 4.006.500 peso Argentina (tương đương khoảng 68,5 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi) được dẫn trong thông tin ra mắt.

Đây là mức giá cao hơn đáng kể so với Honda Wave Alpha, Wave RSX và cả Future tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự chênh lệch còn chịu ảnh hưởng từ tỷ giá, thuế và điều kiện thị trường từng quốc gia.

Đáng chú ý, Honda áp dụng chính sách bảo hành 3 năm không giới hạn số km cho Biz 110 tại Argentina, giúp khách hàng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Hiện Honda chưa công bố kế hoạch phân phối Biz 110 2026 tại thị trường Việt Nam. Nếu được đưa về nước, mẫu xe có thể thu hút nhóm khách hàng muốn sở hữu xe số nhưng yêu thích sự tiện dụng của xe tay ga. Tuy nhiên, mức giá sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sức cạnh tranh.

Dù chưa có thông tin về khả năng phân phối tại Việt Nam, sự xuất hiện của Biz 110 cho thấy xe số phổ thông vẫn có thể được nâng cấp đáng kể về công nghệ và trải nghiệm sử dụng, thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá bán và mức tiêu hao nhiên liệu.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.





Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.