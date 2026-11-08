Xe máy điện thiết kế thanh lịch, đi 90km/lần sạc, khóa NFC giá 18,6 triệu đồng chị em nhìn là mê

Xe máy điện Việt đi 296km/lần sạc, tốc độ 60km/h, công nghệ hiện đại giá 43 triệu đồng có xứng tầm? GĐXH - Xe máy điện Việt gây chú ý với động cơ tối đa 2.630W, tốc độ 60 km/h, phạm vi di chuyển tới 296 km cùng loạt công nghệ hiện đại.

Xe máy điện thiết kế thanh lịch, đi 90km/lần sạc, khóa NFC

Xe điện Dibao Vibe giá 18,69 triệu đồng

Mẫu xe điện có bàn đạp này hướng đến học sinh, sinh viên và nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là nữ giới, với thiết kế thanh lịch cùng nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Điểm nổi bật đầu tiên của xe điện Dibao Vibe nằm ở thiết kế kết hợp giữa phong cách cổ điển và những chi tiết hiện đại. Thay vì sử dụng các đường nét góc cạnh, mẫu xe được tạo hình mềm mại, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự gọn gàng và thanh lịch.

Theo thông số được công bố, Dibao Vibe có chiều dài 1.650 mm, rộng 630 mm và cao 1.100 mm. Thân xe tương đối gọn cũng giúp người dùng thuận tiện hơn khi dắt xe, quay đầu hoặc sắp xếp phương tiện trong không gian nhỏ.

Dibao Vibe được giới thiệu với 9 tùy chọn màu sắc.

Một điểm đáng chú ý khác là Dibao Vibe được giới thiệu với 9 tùy chọn màu sắc. Đây là lợi thế đối với nhóm khách hàng trẻ muốn lựa chọn phương tiện phù hợp với sở thích và phong cách cá nhân.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ Full LED, vừa tạo điểm nhấn cho ngoại hình, vừa hỗ trợ khả năng quan sát khi di chuyển vào buổi tối.

Ngoài thiết kế, Dibao còn chú trọng đến không gian sử dụng trên Vibe. Xe được trang bị yên rộng, tay dắt phía sau và các vị trí chứa đồ phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.

Đáng chú ý, cốp xe có dung tích 25 lít, cho phép người dùng mang theo nhiều vật dụng cá nhân như áo mưa, túi xách nhỏ hoặc các đồ dùng cần thiết khi đi học, đi làm.

So với những mẫu xe điện có kích thước nhỏ, dung tích cốp 25 lít là thông số đáng quan tâm đối với người mua ưu tiên tính tiện dụng.

Về khả năng vận hành, Dibao Vibe sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 1.550W và mô-men xoắn được công bố ở mức 9,55 Nm. Tốc độ vận hành của xe dao động khoảng 40–45 km/h, hướng đến những hành trình ngắn và trung bình trong khu vực đô thị.

Dibao Vibe có thể di chuyển khoảng 70–90 km sau mỗi lần sạc

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Dibao Vibe có thể di chuyển khoảng 70–90 km sau mỗi lần sạc đầy, tùy tốc độ và tải trọng. Nếu mỗi ngày người dùng đi lại khoảng 15–20 km, phạm vi hoạt động công bố cho thấy xe có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển trong vài ngày trước khi cần sạc lại.

Tuy nhiên, quãng đường thực tế sẽ phụ thuộc vào điều kiện giao thông, trọng lượng người ngồi trên xe, địa hình và thói quen sử dụng tay ga.

Đặc biệt, việc thường xuyên tăng tốc, chở nặng hoặc di chuyển trên những đoạn đường có độ dốc lớn có thể làm mức tiêu hao điện tăng lên.

Về an toàn, Dibao Vibe sử dụng phanh đĩa phía trước kết hợp phanh tang trống phía sau.

Xe còn được trang bị lốp không săm kích thước 3.00-10. Cấu hình này có thể giúp hạn chế hiện tượng mất hơi nhanh trong một số trường hợp lốp bị vật nhọn đâm thủng, dù vẫn cần kiểm tra và xử lý khi phát hiện hư hỏng.

Bên cạnh thiết kế và khả năng vận hành, Dibao Vibe còn được bổ sung những tính năng công nghệ thường được người dùng trẻ quan tâm.

Đáng chú ý là công nghệ NFC, cho phép người dùng thực hiện thao tác với xe thông qua phương thức nhận diện tương thích, giảm sự phụ thuộc vào cách sử dụng chìa khóa truyền thống.

Ngoài ra, mẫu xe hỗ trợ kết nối với ứng dụng trên điện thoại, giúp người sử dụng có thêm phương thức tương tác và quản lý phương tiện.

Tuy nhiên, những chức năng cụ thể trên ứng dụng cần được kiểm tra theo phiên bản phần mềm và hướng dẫn sử dụng chính thức của Dibao.

Xe cũng được trang bị cổng sạc USB, phục vụ nhu cầu bổ sung năng lượng cho điện thoại hoặc các thiết bị điện tử tương thích khi cần thiết.

Xe cũng được trang bị cổng sạc USB

Đối với học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng, đây là tiện ích có thể phát huy tác dụng trong những hành trình thường ngày. Bên cạnh đó, hộc chứa đồ phụ kết hợp với cốp 25 lít giúp người dùng có thêm không gian sắp xếp vật dụng cá nhân.

Giá xe máy điện Dibao Vibe

Dibao Vibe được giới thiệu với mức giá bán lẻ đề xuất 18.690.000 đồng. Mẫu xe điện có bàn đạp này hướng đến học sinh, sinh viên và nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là nữ giới, với thiết kế thanh lịch cùng nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Việc bổ sung NFC, kết nối điện thoại và cổng USB cho thấy Dibao đang hướng mẫu xe mới đến nhóm khách hàng quan tâm cả yếu tố công nghệ lẫn tính thực dụng.

Dù vậy, khi lựa chọn xe điện, người mua cũng cần tìm hiểu những thông tin liên quan đến thời gian sạc, loại bộ lưu trữ điện, chính sách bảo hành và chi phí thay thế trong quá trình sử dụng. Đây là các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tổng chi phí sở hữu, bên cạnh giá mua ban đầu.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.