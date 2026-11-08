Tỷ giá USD hôm nay 8/11: Đồng Đô la Mỹ chững giá cả khối ngân hàng và 'chợ đen', có nên mua USD lúc này?

Những 'khung giờ vàng' săn thời trang giá tốt tại AEON, Co.opmart, GO! trong tháng 11 GĐXH - Tháng 11 bước vào mùa mua sắm cao điểm với nhiều chương trình ưu đãi tại các hệ thống bán lẻ. Tuy nhiên, thay vì chỉ chờ những khung giờ giảm giá cố định, người tiêu dùng cần theo dõi lịch khuyến mại, cẩm nang mua sắm và các chương trình tri ân để tìm cơ hội mua quần áo, giày dép, phụ kiện với mức giá hợp lý.

Giá vàng hôm nay 7/11: Giá vàng trong nước biến động GĐXH - Giá vàng hôm nay 7/11, vàng SJC được niêm yết ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới quay đầu.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng tuần 0,39%, ở mức 102,28 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY duy trì ở vùng 102,28 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR không biến động.

Trong tuần giao dịch vừa qua, đồng USD biến động trái chiều, giảm giá trong những phiên đầu tuần do giá dầu lao dốc, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi xuống và kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt. Những lo ngại về kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và triển vọng đầu tư vào lĩnh vực AI cũng khiến giới đầu tư thận trọng. Tuy nhiên, đồng bạc xanh phục hồi mạnh vào cuối tuần nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn và báo cáo việc làm Mỹ vượt xa dự báo. Cụ thể, kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn mức dự báo 65.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 8/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.615 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ổn định cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.385 đồng mua vào và 26.845 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 8/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 8/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 8/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 8/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 8/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 8/11/2026.

Tỷ giá USD đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD chững giá cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,370-25,780 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.225-25.765 đồng/USD, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,395-25,775 đồng/USD, ổn định cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 8/11 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 09h48 không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.855 đồng và bán ra là 25.955 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 8/11, chững giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,861.91-29,332.03 đồng/EUR, không biến động cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.652-29.372 đồng/EUR, ổn định cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,083-29,445 đồng/EUR, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 155.67-166.40 đồng/yen, không biến động so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên cũng đi ngang so với phiên trước đó, ở vùng 155,95-167,45 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 157.64-167.53 đồng, không đổi so với phiên hôm qua.

Những lưu ý khi mua USD lúc này?

Nhìn chung, diễn biến đồng USD trong tuần chịu tác động đan xen từ căng thẳng địa chính trị, bất ổn chính trị và các dữ liệu kinh tế Mỹ. Trong đó, báo cáo việc làm tích cực đã trở thành động lực quan trọng giúp đồng bạc xanh lấy lại đà tăng vào cuối tuần. Ngày 8/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh bật tăng ổn định so với phiên hôm qua. Trái ngược lại, tại thị trường trong nước, giá USD cả khối ngân hàng và thị trường tự do chững giá.

Diễn biến những ngày qua cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ chịu ảnh hưởng từ thị trường quốc tế mà còn phụ thuộc vào cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng hay giảm không đồng nghĩa tỷ giá trong nước biến động cùng chiều. Người mua cần thận trọng, tránh chạy theo những biến động ngắn hạn.

Với nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, người mua nên xác định số tiền cần thiết, thời điểm sử dụng và cân nhắc chia nhỏ giao dịch nếu chưa cần dùng toàn bộ ngoại tệ. Đồng thời, nên so sánh giá bán giữa các ngân hàng để lựa chọn mức tỷ giá phù hợp.

Đối với người mua USD nhằm đầu tư kiếm lời, rủi ro càng cần được cân nhắc kỹ. Nếu mua ở vùng giá cao nhưng tỷ giá không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giá mua – bán.

Tỷ giá USD hôm nay 7/11: Biến động trái chiều của đồng Đô la Mỹ trong và ngoài nước, người mua USD cần lưu ý gì? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 7/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.