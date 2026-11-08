Honda giảm sốc Honda HR-V tới gần 115 triệu đồng tìm kiếm khách hàng

Honda giảm mạnh Honda BR-V tới gần 150 triệu đồng, giá lăn bánh rẻ ngang Toyota Vios GĐXH - Giá Honda BR-V tháng 11/2026 đang ở mức hấp dẫn nhờ ưu đãi cộng dồn gần 150 triệu đồng đến từ thương hiệu Nhật Bản.

Honda giảm sốc Honda HR-V tháng 11/2026

Honda HR-V

Trong tháng 11/2026, Honda Việt Nam phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối trên toàn quốc áp dụng chính sách ưu đãi cho HR-V.

Với HR-V, người mua hai bản G và L cùng nhận 50 triệu đồng và một năm bảo hiểm thương hiệu Honda. Bản G được cộng thêm lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu khi vay qua VPBank, đưa tổng giá trị ưu đãi lên mức tương đương 113 triệu đồng. Trong khi đó, gói ưu đãi dành cho bản L có giá trị tương đương 59 triệu đồng.

Bên cạnh đó, HR-V phiên bản e:HEV RS được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 42 triệu đồng. Theo Honda Việt Nam, khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ được tính theo mức 10%, còn giá trị quy đổi của ưu đãi lãi suất dựa trên mức hỗ trợ tối đa của gói vay tiêu chuẩn tại VPBank trong 12 tháng đầu.

Bảng giá xe Honda HR-V

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Honda HR-V G 699 805 791 772 - từ 42 đến 113 triệu đồng tùy phiên bản Honda HR-V L 826 947 930 911 Honda HR-V RS 871 1010 993 974





Honda HR-V có gì?

Honda HR-V là một trong những mẫu SUV đô thị nổi bật nhờ thiết kế hiện đại

Theo Người đưa tin, nhìn chung, Honda HR-V là một trong những mẫu SUV đô thị nổi bật nhờ thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, công nghệ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu và hệ thống an toàn Honda SENSING tiên tiến. Xe mang lại cảm giác lái chắc chắn, vận hành ổn định cùng độ bền đặc trưng của thương hiệu Honda, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn những chuyến đi xa.

Dù vẫn còn một số hạn chế về khả năng cách âm, độ êm ái của hệ thống treo hay trải nghiệm giải trí, những điểm này không ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tổng thể của mẫu xe. Với sự cân bằng giữa thiết kế, công nghệ, hiệu suất và an toàn, Honda HR-V vẫn là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV cỡ B hiện nay.

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.