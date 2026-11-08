Những 'khung giờ vàng' săn mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân giá tốt tại AEON, Co.opmart, GO!

Mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân là nhóm hàng được nhiều gia đình mua sắm thường xuyên. Từ dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, nước rửa tay đến sản phẩm dưỡng da, trang điểm, nhu cầu tiêu dùng khá ổn định, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm khi các chương trình khuyến mại xuất hiện dày hơn.

Tháng 11/2026, AEON, Co.opmart và GO! đều có những kênh ưu đãi để người mua theo dõi. Tuy nhiên, không phải hệ thống nào cũng công bố khung giờ giảm giá cố định dành riêng cho mỹ phẩm. Cơ hội tiết kiệm chủ yếu nằm ở các đợt khuyến mại theo chiến dịch, ưu đãi thành viên và chương trình mua hàng tặng quà.

AEON: Theo dõi ưu đãi tại Glam Beautique và ngày hội thành viên

Tại AEON, người tiêu dùng có thể tìm thấy nhiều sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc cá nhân tại khu vực Glam Beautique. Theo giới thiệu trên website AEON, đây là khu vực tập hợp hơn 100 thương hiệu thuộc các nhóm chăm sóc da, chăm sóc tóc, trang điểm, dược mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Danh mục sản phẩm có các thương hiệu như Hada Labo, Anessa, Senka, Tsubaki, Diane, DHC... với mức giá và phân khúc đa dạng. Đây là địa điểm đáng chú ý đối với người có nhu cầu mua mỹ phẩm, sản phẩm dưỡng da và chăm sóc cơ thể.

Về ưu đãi, trang thông tin của AEON từng giới thiệu chính sách tích lũy điểm, đổi phiếu chiết khấu và giảm 5% trong ngày hội thành viên vào ngày 5 và 20 hằng tháng đối với đa số sản phẩm tại Glam Beautique. Tuy nhiên, thông tin này được đăng từ năm 2024, do đó người mua cần kiểm tra lại điều kiện và phạm vi áp dụng tại thời điểm mua sắm tháng 11/2026, không nên mặc định mọi sản phẩm đều được giảm giá.

Trong tháng 11, AEON cũng triển khai chương trình "Ưu đãi không tiền mặt tháng 11.2026", áp dụng từ ngày 1/11 đến hết ngày 30/11 tại các cửa hàng trong hệ thống. Bên cạnh đó, chương trình "Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026" diễn ra từ ngày 5/11 đến 18/11 trên toàn hệ thống. Người tiêu dùng có thể theo dõi danh mục hàng hóa và thể lệ cụ thể để tìm kiếm sản phẩm phù hợp.

Với nhóm mỹ phẩm, người mua nên kiểm tra thông tin trên ứng dụng AEON Việt Nam, website và tại quầy Glam Beautique. Đặc biệt, ngày 20/11 là mốc đáng lưu ý để kiểm tra các ưu đãi thành viên được công bố, nếu chính sách ngày hội thành viên vẫn đang được áp dụng.

Co.opmart: Tranh thủ cẩm nang mua sắm đến hết ngày 11/11

Tại Co.opmart, cẩm nang mua sắm mới nhất mang tên "30 năm đồng hành - Tri ân triệu niềm tin" được áp dụng từ ngày 22/10 đến ngày 11/11/2026. Chương trình được phân theo từng khu vực, trong đó có cẩm nang dành riêng cho miền Bắc, miền Trung, TP.HCM và các khu vực khác.

Đây là mốc người tiêu dùng nên chú ý nếu đang có nhu cầu mua sắm các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Thay vì chỉ xem thông tin khuyến mại chung, khách hàng nên mở đúng cẩm nang của khu vực mình sinh sống để kiểm tra sản phẩm, giá bán và thời gian áp dụng.

Qua thông tin khuyến mại công khai trên website Co.opmart, hiện chưa có đủ căn cứ để xác định một chương trình giảm giá mỹ phẩm riêng biệt áp dụng đồng loạt trên toàn hệ thống trong tháng 11. Một số chương trình hợp tác với nhãn hàng chăm sóc cá nhân được đăng tải trước đó, như hoạt động cùng Rohto trong tháng 10, đã kết thúc ngày 30/10 và không còn thuộc nhóm ưu đãi hiện hành.

Vì vậy, người mua nên ưu tiên các thông tin còn thời hạn trong cẩm nang tháng 11, đồng thời hỏi trực tiếp tại siêu thị về những sản phẩm đang được giảm giá, tặng quà hoặc áp dụng ưu đãi dành cho khách hàng thành viên.

GO!: Tháng tri ân giảm đến 50%, nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân có quà tặng

Trong ba hệ thống được khảo sát, GO! đang công bố khá cụ thể chương trình ưu đãi trong tháng 11.

Theo thông tin đăng ngày 4/11/2026 trên website GO!, chương trình "Trao tri ân – Bùng ưu đãi, sắm thả ga!" diễn ra từ ngày 5/11 đến 20/11/2026. Chương trình áp dụng mức giảm đến 50% cho nhiều sản phẩm thuộc các ngành hàng. Ngoài ra, khách hàng được giảm thêm 30.000 đồng cho đơn hàng từ 400.000 đồng với các sản phẩm tham gia chương trình, ngoại trừ sữa bột, bia và rượu.

Đáng chú ý, nhóm sản phẩm chăm sóc cá nhân cũng xuất hiện trong danh sách ưu đãi mua hàng tặng quà. Cụ thể, khách mua dầu gội Clear Men Cool Sport bạc hà 630g được tặng một sản phẩm dầu gội 140g; mua các sản phẩm Kotex thuộc chương trình được tặng một sản phẩm OVN35 3M. Một số sản phẩm khác như kem đánh răng Closeup cũng có quà tặng kèm theo.

Đây là những lựa chọn đáng chú ý đối với người đang có nhu cầu mua các sản phẩm vệ sinh, chăm sóc cá nhân cho gia đình. Tuy nhiên, ưu đãi giảm đến 50% được áp dụng cho nhiều sản phẩm tham gia chương trình, không đồng nghĩa toàn bộ mỹ phẩm, dầu gội hay sản phẩm chăm sóc da đều giảm ở mức này.

Trước đó, GO! cũng từng triển khai chương trình giảm đến 34% cho một số sản phẩm Unilever như dầu gội Clear, sữa tắm Lux Botanicals và nước rửa tay Lifebuoy. Tuy nhiên, chương trình này chỉ diễn ra từ ngày 29/10 đến 4/11/2026, đã kết thúc trước thời điểm khảo sát ngày 6/11. Người tiêu dùng cần lưu ý thời hạn để tránh nhầm lẫn ưu đãi cũ với chương trình đang áp dụng.

Khách hàng có thể theo dõi GO! App hoặc lựa chọn siêu thị cụ thể để kiểm tra giá bán, sản phẩm tham gia và điều kiện nhận quà. Với đơn hàng online, chương trình tháng 11 còn công bố miễn phí giao hàng cho đơn từ 300.000 đồng trong bán kính 10km; riêng GO! Đan Phượng áp dụng trong bán kính 7km.

Săn mỹ phẩm giá tốt: Đừng bỏ qua hạn sử dụng và nguồn gốc sản phẩm

Từ các chương trình được công bố, có thể thấy "khung giờ vàng" săn mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân trong tháng 11 không nhất thiết là một khoảng thời gian cố định trong ngày. Người tiêu dùng nên chú ý các mốc kết thúc cẩm nang, thời gian diễn ra chương trình tri ân và những ngày ưu đãi thành viên.

Trong đó, ngày 11/11 là mốc cần kiểm tra lại cẩm nang mua sắm Co.opmart; ngày 18/11 là thời điểm kết thúc chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao tại AEON; còn chương trình tri ân tại GO! kéo dài đến ngày 20/11. Các mốc này giúp người mua chủ động lên kế hoạch, thay vì chờ đợi những chương trình giảm giá chưa được xác nhận.

Tuy nhiên, với mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân, giá bán không phải yếu tố duy nhất cần quan tâm. Người mua nên kiểm tra tem nhãn, nguồn gốc xuất xứ, đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, thành phần, hướng dẫn sử dụng và hạn sử dụng. Đối với mỹ phẩm có bao bì nguyên hộp, cần chú ý tình trạng niêm phong; với sản phẩm có chương trình tặng kèm, nên kiểm tra kỹ dung tích, quy cách và hạn sử dụng của cả sản phẩm chính lẫn quà tặng.

Đặc biệt, không nên mua tích trữ quá nhiều chỉ vì mức giảm giá cao. Một sản phẩm có giá tốt nhưng không phù hợp với loại da, nhu cầu sử dụng hoặc có nguy cơ hết hạn trước khi dùng hết vẫn có thể khiến người tiêu dùng lãng phí.

Thay vì chỉ nhìn vào con số giảm giá được quảng cáo, người mua nên so sánh giá bán thực tế, tính toán chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm và lựa chọn đúng mặt hàng đang cần. Đây mới là cách tận dụng hiệu quả các chương trình khuyến mại mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân trong mùa mua sắm cuối năm.

'Khung giờ vàng' giảm giá 30–50% tại siêu thị: Người tiêu dùng cần kiểm tra những gì trước khi xuống tiền? GĐXH - Những tấm tem giảm giá 30–50% xuất hiện trên quầy thịt cá, sushi, bánh mì, cơm hộp vào cuối ngày đang thu hút đông đảo người tiêu dùng. Tuy nhiên, phía sau sức hút của những con số ưu đãi là không ít điều cần cân nhắc.