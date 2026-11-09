Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 9 - 15/11/2026: Các khu vực dân cư nào nằm trong diện cúp điện liên tục?
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 9 - 15/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 9 - 15/11/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần đường Đống Đa, Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/11/2026 đến 13:00:00 ngày 09/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trịnh Hoài Đức, Phan Thanh Giản, phường Mỹ Tho
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/11/2026 đến 13:00:00 ngày 09/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Nguyễn Thị Thập, phường Trung An,
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/11/2026 đến 17:00:00 ngày 09/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Trịnh Hoài Đức, Phan Thanh Giản, Cô Giang, phường Mỹ Tho
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/11/2026 đến 17:00:00 ngày 09/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Đốc Binh Kiều, phường Mỹ Tho
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/11/2026 đến 13:00:00 ngày 10/11/2026
KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, một phần khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng XN May Tiền Tiến
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/11/2026 đến 12:00:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng Cty Thức Ăn Gia Súc Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Nguyễn, một phần đường Học Lạc, Diệp Minh Tuyền, phường Mỹ Tho
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng Cty An Việt Kty
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/11/2026 đến 12:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Cty Bảo Minh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/11/2026 đến 12:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Cty Sơn Thịnh Phát
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/11/2026 đến 13:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng Cty Giày Dụ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/11/2026 đến 12:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Cty NTS Thu Minh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/11/2026 đến 12:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng Mai Văn Thương
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Đèn Đỏ Xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Ruộng Cạn Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Một phần khu Ông Cai và Gò Xoài, Phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố 7, Phường Bình Xuân.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Long Phước , phường Bình Xuân.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
KHU VỰC: (Mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 13:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: (Mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nhơn, Hưng Hòa xã Long Tiên khu vực Đường Kênh Ông Dị
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Quý Chánh phường Nhị Quý khu vực Đường Huyện 51
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
KHU VỰC: Một phàn xã Tân Phước 1
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Gạo
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú, Xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/11/2026 đến 12:00:00 ngày 09/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú, Xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/11/2026 đến 17:00:00 ngày 09/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lạc, Xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/11/2026 đến 12:00:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa, Xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú, Xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú, Bình Quới Thượng, Xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Long, Xã Lương Hòa Lạc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/11/2026 đến 12:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Long, Xã Lương Hòa Lạc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần các ấp Hòa Quới, Hòa Phú xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/11/2026 đến 17:00:00 ngày 09/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp An Thị xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Lợi xã Bình Trưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tịnh Mỹ xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực ấp Thống, xã An Hữu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 11:30:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực ấp Thống, xã An Hữu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Rạch Cỏ, xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.
Lịch cúp điện Bình Phú
KHU VỰC: Một phần ấp 1, 2, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 14:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, 2, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Phú, xã Hiệp Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 14:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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