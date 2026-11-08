Xe số 110cc giá 29 triệu đồng, trang bị hiện đại xịn hơn Honda Future

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Xe số 110cc trang bị hiện đại xịn hơn Honda Future

Motomel Blitz 110 phiên bản 2026.

Thị trường xe máy tại Argentina vừa đón nhận một ‘làn gió mới’ với sự xuất hiện của dòng xe số phổ thông Motomel Blitz 110 phiên bản 2026. Mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng nhờ những nâng cấp đáng kể về kiểu dáng cũng như các trang bị tiện ích đi kèm.

Tổng thể thiết kế của Motomel Blitz 110 2026 mang phong cách năng động, hiện đại và trẻ trung hơn thế hệ tiền nhiệm. Xe sở hữu những đường nét góc cạnh ở phần yếm trước, kết hợp cùng bộ tem thể thao mới mẻ giúp làm tôn lên vẻ ngoài khỏe khoắn cho một mẫu xe chạy phố.

Nhà sản xuất đã bổ sung vào bộ sưu tập màu sơn của Motomel Blitz 110 ba tùy chọn màu mới thời thượng gồm đen

Nhà sản xuất đã bổ sung vào bộ sưu tập màu sơn của Motomel Blitz 110 ba tùy chọn màu mới thời thượng gồm đen, xám và đặc biệt là màu cát (arena), tạo nên nét cá tính riêng biệt. Kiểu dáng tổng thể gọn gàng giúp chiếc xe dễ dàng luồn lách qua những con phố đông đúc.

Về trang bị, phiên bản Motomel Blitz 110 mới năm nay gây ấn tượng mạnh khi tích hợp thêm tay nắm có sưởi ấm, một tính năng hiếm hoi và cực kỳ thiết thực trong phân khúc xe số phổ thông. Đây là trang bị mà những cái tên như Honda Wave Alpha và RSX, hay thậm chí cả Future cũng đều chưa từng có. Ngoài ra, xe còn duy trì cốp chứa đồ dưới yên tiện lợi cùng hộc chứa nhỏ phía trước để chứa các vật dụng cá nhân.

Hệ thống chiếu sáng trên Motomel Blitz 110 2026 cũng được chú trọng cải tiến nhằm tối ưu hóa tầm nhìn khi di chuyển vào ban đêm. Cấu trúc yên xe được bọc da nhám chống trượt, mang lại tư thế ngồi thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách phía sau trên những hành trình dài.

Hệ thống treo của Motomel Blitz 110 2026 được cấu thành từ phuộc trước dạng ống lồng giảm xóc thủy lực, kết hợp phuộc sau dạng lò xo trụ đôi tích hợp giảm chấn thủy lực. Cấu hình này giúp xe vận hành ổn định, hấp thụ xung lực tốt khi đi qua các gờ giảm tốc hay đoạn đường gồ ghề.

Khu vực trước mặt người lái nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số hiện đại.

Trang bị an toàn và phanh xe bao gồm tùy chọn phanh đĩa (đối với các phiên bản cao cấp) hoặc phanh tang trống truyền thống (với bản thấp) ở bánh trước, kết hợp với phanh tang trống ở phía sau. Sự kết hợp này mang lại lực hãm đáng tin cậy, giúp người lái chủ động kiểm soát tốc độ an toàn trong mọi tình huống.

Khu vực trước mặt người lái nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số hiện đại. Màn hình cung cấp trực quan các thông số cần thiết như tốc độ, lượng nhiên liệu, ODO và cấp số đang chạy để người lái dễ dàng theo dõi.

Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xăng dung tích thực 107cc

Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xăng dung tích thực 107cc, xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 7 mã lực tại tua máy 8.000 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tròn 4 cấp linh hoạt. Khả năng vận hành của khối động cơ này hướng đến sự bền bỉ, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu tối đa, rất phù hợp cho việc di chuyển hàng ngày. Với dung tích bình xăng khoảng 3,5 lít kết hợp trọng lượng khô chỉ vỏn vẹn 99 kg, Motomel Blitz 110 đem lại sự linh hoạt tối đa và chi phí sử dụng cực kỳ kinh tế.

Giá xe số 110cc Motomel Blitz 110

Tại thị trường Argentina, Motomel Blitz 110 mới có giá bán 1.780.000 peso, tương đương khoảng 29 triệu đồng. Mức giá này cao hơn Honda Wave Alpha và RSX tại thị trường Việt Nam, nhưng vẫn rất cạnh tranh nếu so với các đối thủ cùng phân khúc đang có mặt tại Argentina, định vị rõ ràng mẫu xe này trong phân khúc xe số đô thị giá rẻ.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.

Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.