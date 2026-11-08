SUV 5 chỗ Hyundai giá 271 triệu đồng đẹp long lanh, màn hình kép 12,3 inch, AI tạo sinh và ADAS cấp 2

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SUV 5 chỗ Hyundai đẹp long lanh, màn hình kép 12,3 inch, AI tạo sinh và ADAS cấp 2

Hyundai BAYON thế hệ mới ra mắt tại Ấn Độ với giá khởi điểm quy đổi khoảng 280 triệu đồng, sở hữu thiết kế SUV đô thị cùng nhiều nâng cấp về công nghệ và tiện nghi.

Theo Tạp chí Người quan sát, Hyundai Motor India công bố BAYON mới ngày 14/10, cùng thời điểm mẫu xe xuất hiện tại châu Âu trong khuôn khổ Paris Motor Show. Tại Ấn Độ, xe được phân phối với 11 phiên bản, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

BAYON thế hệ mới sử dụng động cơ xăng 1.5L MPi, cấu hình 4 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 115 PS và mô-men xoắn cực đại 143,8 Nm. Khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động iVT.

Trên các phiên bản sử dụng hộp số iVT, Hyundai bổ sung chế độ Dash Boost nhằm tăng khả năng phản hồi khi tăng tốc. Xe cũng có lẫy chuyển số sau vô-lăng và ba chế độ vận hành gồm Eco, Normal và Sport, cho phép người lái điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng.

Một trong những điểm nhấn của mẫu SUV là hệ thống giải trí và kết nối trên xe. Khoang lái được trang bị hai màn hình panorama kích thước 12,3 inch, vận hành trên nền tảng ccNC và hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa.

Đáng chú ý, BAYON là mẫu xe đầu tiên của Hyundai tại Ấn Độ được tích hợp trợ lý giọng nói sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh, kết hợp công nghệ từ Perplexity và SoundHound. Hệ thống kết nối Bluelink cung cấp hơn 70 tính năng, hỗ trợ trên 500 câu lệnh giọng nói bằng 10 ngôn ngữ Ấn Độ và hai ngôn ngữ quốc tế.

Hyundai BAYON mới sử dụng động cơ xăng 1.5L công suất 115 PS, có tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động iVT, đồng thời được sản xuất tại Ấn Độ để xuất khẩu tới hơn 50 thị trường.

Xe đồng thời hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Tùy từng phiên bản, người dùng có thể lựa chọn thêm các trang bị như ghế trước thông gió, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây và dàn âm thanh Bose.

Bên cạnh công nghệ tiện nghi, Hyundai cũng chú trọng đến khả năng bảo vệ người ngồi trong xe. BAYON mới phát triển trên nền tảng Global K Enhanced, với tỷ lệ thép cường độ cao chiếm 69% kết cấu.

Xe đồng thời hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây

Các phiên bản cao cấp được trang bị gói hỗ trợ lái Hyundai SmartSense ADAS cấp độ 2, gồm 23 tính năng. Trong đó có hỗ trợ lái xe trên cao tốc và kiểm soát hành trình thông minh sử dụng dữ liệu dẫn đường.

Danh sách trang bị an toàn còn có 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử ESC và cảnh báo áp suất lốp TPMS.

Giá SUV 5 chỗ Hyundai BAYON

Thông tin trên Đời sống và Pháp luật, Hyundai Bayon có giá khởi điểm 999.900 rupee tại Ấn Độ, tương đương khoảng 271 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất có giá quy đổi tới 489 triệu đồng. Hyundai Bayon được phân phối tại Ấn Độ với 11 phiên bản.

Với kích thước dài 4.245 mm, rộng 1.810 mm, cao 1.605 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm, Bayon có khoảng sáng gầm 205 mm. Xe được định vị giữa Venue và Creta trong danh mục sản phẩm Hyundai tại Ấn Độ, cạnh tranh với những mẫu SUV cùng tầm giá như Maruti Suzuki Victoris.

Về kế hoạch sản xuất, Hyundai Motor India sẽ lắp ráp BAYON tại Ấn Độ và xuất khẩu xe tới hơn 50 thị trường quốc tế. Trong khi đó, những chiếc BAYON dành cho khách hàng châu Âu được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời có thêm phiên bản thể thao N Line.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.