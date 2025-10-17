Ăn bánh mì buổi sáng nhất định phải biết điều này để tránh tăng cân, tốt nhất cho sức khỏe
GĐXH - Bánh mỳ là món ăn ưa thích của nhiều người, đặc biệt là trong bữa sáng. Tuy nhiên, ăn bánh mỳ thường xuyên có thể gây ra một số vấn đề cho sức khỏe.
Ăn bánh mì buổi sáng có tốt không?
Bánh mì là lựa chọn bữa sáng của nhiều người bởi vị thơm ngon, chế biến nhanh chóng và dễ dàng. Thành phần dinh dưỡng của bánh mì có thể khác nhau tùy thuộc vào loại bánh và các thành phần cụ thể, nhưng bánh mì thường là một nguồn cung cấp năng lượng quan trọng trong bữa ăn hàng ngày.
Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100g bánh mì chứa các dưỡng chất thiết yếu giúp hỗ trợ nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm: Chất béo: 3,2g; Natri: 491mg; Kali: 115mg; Cacbohydrat: 49g; Protein: 9g; Canxi: 260mg; Magie: 25mg.
Ngoài ra, bánh mì còn chứa nhiều vi chất dinh dưỡng như sắt và vitamin B6, cùng với các vitamin nhóm B khác.
Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, nếu có sở thích ăn bánh mì cần chú ý những điều sau:
3 lưu ý cần tránh khi ăn bánh mì buổi sáng
Hạn chế ăn bánh mì trắng
Bánh mì trắng được làm từ bột mì tinh luyện, đã loại bỏ phần lớn chất xơ và các dưỡng chất quan trọng. Bánh mì trắng có chỉ số đường huyết (GI) cao, khiến lượng đường trong máu tăng nhanh, dễ gây tích tụ mỡ thừa. Do thiếu chất xơ, bánh mì trắng có thể gây khó khăn trong quá trình tiêu hóa, dẫn đến táo bón.
Bánh mì trắng chứa nhiều carbohydrate tinh chế, làm tăng cholesterol xấu và triglyceride trong máu, góp phần gây xơ vữa động mạch. Nên ưu tiên chọn bánh mì nguyên cám, bánh mì đen hoặc bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt. Các loại bánh mì này giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, tốt cho sức khỏe hơn.
Không ăn bánh mì để trong tủ lạnh
Nhiệt độ thấp trong tủ lạnh làm tăng tốc độ kết tinh tinh bột trong bánh mì. Quá trình này làm cho bánh mì mất nước, trở nên khô cứng, vụn và mất đi độ đàn hồi vốn có chỉ sau vài giờ. Ăn bánh mì bị khô cứng có thể gây khó tiêu, đầy bụng, đặc biệt là với người có hệ tiêu hóa kém.
Môi trường ẩm ướt trong tủ lạnh tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Bánh mì để trong tủ lạnh, nếu không được bọc kín, sẽ dễ bị nhiễm khuẩn chéo từ các thực phẩm khác, dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm.
Không ăn quá nhiều bánh mì
Bánh mì trắng chứa nhiều carbohydrate tinh chế, dễ tiêu hóa và chuyển hóa thành đường trong máu, làm tăng lượng đường trong máu và kích thích sản xuất insulin. Insulin thúc đẩy quá trình lưu trữ mỡ thừa, dẫn đến tăng cân, béo phì, và tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường type 2, bệnh tim mạch.
Bánh mì trắng chứa ít chất xơ, có thể gây táo bón, đầy hơi, khó tiêu. Chất xơ rất quan trọng cho sức khỏe hệ tiêu hóa, giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, và hỗ trợ sự phát triển của các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Một số nghiên cứu cho thấy, việc ăn nhiều bánh mì trắng có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm, lo âu.
Cách ăn bánh mì an toàn, tốt nhất cho sức khỏe
- Chỉ nên ăn bánh mì tối đa 1 lần trong ngày vào bữa sáng, trưa hoặc tối. Tốt nhất nên tránh ăn buổi tối vì dễ gây khó tiêu và tích tụ mỡ bụng.
- Lượng bánh mì trong mỗi lần ăn không nên vượt quá 1 - 2 lát, tránh ăn quá nhiều dẫn đến nạp dư thừa calo và bị tăng cân nhanh.
- Không nên dùng bánh mì để thay thế cơm hoặc lương thực trong bữa chính hoàn toàn vì calo trong bánh mì cao hơn sẽ khiến bạn dễ tăng cân, béo phì.
- Ăn kèm 1 - 2 lát bánh mì với rau xanh, thịt nạc, ức gà,... là lựa chọn tốt để có một bữa ăn sáng lành mạnh, giàu dinh dưỡng và năng lượng cho ngày mới.
- Uống nhiều nước và bổ sung nhiều rau xanh giúp no lâu hơn. Không nên ăn quá nhiều bánh mì trong tuần, tốt nhất chỉ khoảng 2 - 3 bữa/tuần.
Nhiều dịch bệnh có nguy cơ tăng mạnh, Bộ Y tế yêu cầu xử lý triệt để ngay từ ca đầu tiênY tế - 15 giờ trước
Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, nhiều bệnh có nguy cơ tăng mạnh trong thời gian tới như cúm mùa, COVID-19, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp, tiêu chảy do virus rota, E.Coli...
Người đàn ông 42 tuổi đang khỏe mạnh, bất ngờ nhồi máu cơ tim trong lúc chơi pickleballSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim khi chơi thể thao có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm khiến quá trình xơ vữa động mạch diễn ra âm thầm mà không được điều trị.
Người phụ nữ 45 tuổi ở Quảng Ninh vỡ thận, sốc mất máu nguy kịch, may mắn được cứu sốngBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc mất máu trên nền đa chấn thương gồm chấn thương bụng kín (gan, thận), theo dõi chấn thương ngực kín và chấn thương cột sống thắt lưng.
Nhiều người chạy bộ nhưng quên điều này sau mỗi buổi tập, bạn có như vậy không?Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Chạy xong không biết ăn gì? Bài viết gợi ý cách ăn nhẹ giúp phục hồi cơ bắp, nạp năng lượng và duy trì sức bền hiệu quả.
Mỡ máu cao ở người cao tuổi: Căn bệnh âm thầm rút ngắn tuổi thọ nếu chủ quan trong ăn uống và vận độngBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Mỡ máu cao là “kẻ thù thầm lặng” của người cao tuổi. Bệnh không chỉ gây tổn hại tim mạch, mà còn rút ngắn tuổi thọ nếu không được kiểm soát bằng chế độ ăn uống hợp lý.
Những “món ăn quyền lực” giàu sắt: Ăn đều, da con hồng hào – mẹ yên tâm khỏi lo thiếu máu!Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thiếu sắt không chỉ là vấn đề dinh dưỡng, mà còn âm thầm “rút năng lượng sống” khỏi trẻ. Bổ sung thực phẩm giàu sắt giúp con khỏe mạnh, lanh lợi hơn.
Hai bé sinh đôi 19 tháng tuổi tử vong do đuối nước: Cảnh báo đuối nước ở trẻ mùa mưa lũMẹ và bé - 1 ngày trước
GĐXH - Hai bé trai song sinh rơi xuống ao trong khuôn viên nhà, dù được nỗ lực cấp cứu nhưng không qua khỏi do não tổn thương không hồi phục.
Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng 4,5kg vì sai lầm này trong suốt nhiều nămMẹ và bé - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân mắc u xơ tử cung đã phát hiện và theo dõi khối u trong suốt 10 năm qua nhưng không điều trị do nghĩ rằng khi hết kinh thì u sẽ tự biến mất.
Thực đơn bữa sáng: Ăn khoai lang cần biết điều này để tốt nhất cho sức khỏeSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Bạn có thể ăn khoai lang buổi sáng nhưng không nên tiêu thụ kéo dài, cần thay đổi thực đơn để đa dạng, đủ chất.
Hi hữu: Người đàn ông 41 tuổi đi cấp cứu vì 'cậu nhỏ' cương đau dữ dội suốt 10 ngày liên tụcY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Người bệnh được đưa vào viện trong tình trạng dương vật cương đau dữ dội trong suốt thời gian dài dù không có kích thích tình dục.
Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?Bệnh thường gặp
GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.