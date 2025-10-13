Mới nhất
Ăn chuối thường xuyên trong 6 tháng, cơ thể sẽ có 4 thay đổi lớn

Thứ hai, 07:52 13/10/2025 | Sống khỏe
Chuối là loại trái cây quen thuộc, tiện lợi và ngon miệng, duy trì thói quen ăn chuối đều đặn có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

1. Cải thiện chức năng đường ruột

Chuối giàu chất xơ, đặc biệt là pectin - loại chất xơ hòa tan giúp hút nước, tiêu hóa tốt, giảm táo bón hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy 20-30% người cao tuổi bị táo bón, trong khi nhóm ăn chuối hằng ngày có tỷ lệ thấp hơn rõ rệt. Ăn một quả chuối mỗi sáng trong 6 tháng giúp hệ tiêu hóa hoạt động suôn sẻ, giảm gánh nặng cho dạ dày. Ngoài ra, chuối chứa prebiotic - dưỡng chất nuôi vi khuẩn có lợi, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tăng cường miễn dịch.

Chuối là loại quả được đánh giá cao. Ảnh: Ban Mai

2. Hỗ trợ tim mạch và huyết áp

Theo Medical News Today , chuối là nguồn cung cấp kali dồi dào - khoáng chất quan trọng giúp ổn định huyết áp bằng cách cân bằng lượng natri trong cơ thể. Một nghiên cứu hơn 1.000 người trên 50 tuổi cho thấy, nhóm ăn 1-2 quả chuối mỗi ngày trong hơn nửa năm có mức huyết áp tâm thu giảm trung bình 3-5 mmHg. Dù mức giảm không lớn nhưng kết hợp với lối sống lành mạnh, nguy cơ mắc bệnh tim mạch giảm đáng kể. Chuối còn chứa magie, giúp giãn mạch và duy trì nhịp tim ổn định.

3. Cải thiện tâm trạng và giấc ngủ

Chuối chứa tryptophan - axit amin thiết yếu có thể chuyển hóa thành serotonin, “hormone hạnh phúc” giúp điều chỉnh cảm xúc, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Các nghiên cứu cho thấy, những người thường xuyên ăn thực phẩm giàu tryptophan có xu hướng ít lo âu, trầm cảm và ngủ ngon hơn. Với người cao tuổi hoặc dân văn phòng - nhóm dễ căng thẳng và mất ngủ - ăn chuối mỗi ngày là cách hỗ trợ tinh thần tự nhiên, an toàn và dễ thực hiện.

4. Kiểm soát cân nặng và đường huyết

Mặc dù chứa đường, chuối có chỉ số đường huyết thấp, giúp đường huyết tăng chậm và ổn định năng lượng. Theo Healthline , hàm lượng chất xơ cao, chuối tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt. Nghiên cứu trên nhóm người tiền tiểu đường cho thấy, ăn tối đa 2 quả chuối mỗi ngày kết hợp chế độ ăn hợp lý không làm tăng đường huyết đáng kể. Chuối còn giúp kiểm soát cân nặng nhờ giảm lượng calo nạp vào.

Tuy nhiên, người bị suy thận hoặc cần hạn chế kali nên cẩn trọng. Ăn quá nhiều chuối khi bụng đói có thể gây khó chịu dạ dày, đặc biệt ở người bị viêm loét hoặc dư axit. Lượng hợp lý là 1-2 quả mỗi ngày, nên chọn chuối chín vừa để hấp thu dinh dưỡng tốt nhất.

