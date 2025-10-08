Ăn gì để đủ kẽm? Top thực phẩm giàu kẽm khiến cơ thể tràn đầy năng lượng mỗi ngày
GĐXH - Kẽm là khoáng chất quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng và năng lượng. Khám phá ngay những thực phẩm giàu kẽm nên bổ sung hàng ngày.
Kẽm là gì? Đâu là những thực phẩm giàu kẽm để bổ sung hàng ngày?
Kẽm là một khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Kẽm đóng vai trò trong việc giảm viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ chữa lành vết thương và cải thiện sự phát triển ở trẻ nhỏ. Thiếu kẽm có thể dẫn đến suy giảm chức năng miễn dịch, chậm lành vết thương và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, các bậc cha mẹ nên chú ý đến một số dấu hiệu điển hình của việc thiếu kẽm như: Trẻ hay bị nhiễm trùng tái phát nhiều lần, rối loạn tiêu hóa, chán ăn, nôn trớ, rối loạn giấc ngủ, ngủ không ngon giấc, hay khóc về đêm. Thiếu kẽm còn gây tổn thương các biểu hiện rụng tóc, thương tổn vùng da và mắt, chậm phát triển.
Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu những thực phẩm giàu kẽm giúp bạn đa dạng món ăn mỗi ngày mà không sợ ngán. Hãy nhớ, kẽm là chìa khóa để tăng cường miễn dịch, cải thiện tốc độ lành vết thương, và duy trì sức khỏe tổng thể. Đừng để cơ thể thiếu kẽm, đặc biệt là khi có quá nhiều nguồn thực phẩm thay thế tuyệt vời!
