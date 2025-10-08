Mới nhất
Ăn gì để đủ kẽm? Top thực phẩm giàu kẽm khiến cơ thể tràn đầy năng lượng mỗi ngày

Thứ tư, 08:58 08/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Kẽm là khoáng chất quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng và năng lượng. Khám phá ngay những thực phẩm giàu kẽm nên bổ sung hàng ngày.

Kẽm là gì? Đâu là những thực phẩm giàu kẽm để bổ sung hàng ngày?

Kẽm là một khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Kẽm đóng vai trò trong việc giảm viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ chữa lành vết thương và cải thiện sự phát triển ở trẻ nhỏ. Thiếu kẽm có thể dẫn đến suy giảm chức năng miễn dịch, chậm lành vết thương và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, các bậc cha mẹ nên chú ý đến một số dấu hiệu điển hình của việc thiếu kẽm như: Trẻ hay bị nhiễm trùng tái phát nhiều lần, rối loạn tiêu hóa, chán ăn, nôn trớ, rối loạn giấc ngủ, ngủ không ngon giấc, hay khóc về đêm. Thiếu kẽm còn gây tổn thương các biểu hiện rụng tóc, thương tổn vùng da và mắt, chậm phát triển.

Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu những thực phẩm giàu kẽm giúp bạn đa dạng món ăn mỗi ngày mà không sợ ngán. Hãy nhớ, kẽm là chìa khóa để tăng cường miễn dịch, cải thiện tốc độ lành vết thương, và duy trì sức khỏe tổng thể. Đừng để cơ thể thiếu kẽm, đặc biệt là khi có quá nhiều nguồn thực phẩm thay thế tuyệt vời!

Ăn gì để đủ kẽm? Top thực phẩm giàu kẽm khiến cơ thể tràn đầy năng lượng mỗi ngày - Ảnh 1.Top 5 thực phẩm động vật giàu kẽm nhất giúp tăng cường miễn dịch

Kẽm có trong nhiều loại thực phẩm cả động vật và thực vật nhưng nguồn kẽm từ động vật được cơ thể hấp thụ tốt hơn. Nguyên nhân vì sao và những thực phẩm động vật nào giàu kẽm nhất?

Ăn gì để đủ kẽm? Top thực phẩm giàu kẽm khiến cơ thể tràn đầy năng lượng mỗi ngày - Ảnh 2.Lợi ích từ việc bổ sung đủ kẽm

Kẽm là một trong những khoáng chất thiết yếu, tham gia vào nhiều quá trình sinh học, phản ứng enzyme đảm bảo hoạt động sống của cơ thể...




