7 thực phẩm ít calo, giàu protein giúp giảm cân 'thần tốc' mà vẫn đủ năng lượng sống khỏe mỗi ngày

Chủ nhật, 18:59 05/10/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Giảm cân không nhất thiết phải nhịn ăn! Đây là 7 thực phẩm vừa ít calo, vừa giàu protein giúp bạn đốt mỡ, giữ dáng mà vẫn tràn đầy năng lượng.

Bạn đang tìm kiếm bí quyết giảm cân bền vững? Đừng chỉ cắt giảm calo! Chìa khóa vàng nằm ở việc tối ưu hóa dinh dưỡng bằng các thực phẩm giúp bạn no lâu, tăng cường trao đổi chất và bảo vệ cơ bắp.

Trong video này sẽ hé lộ 7 'siêu thực phẩm' vừa ít calo vừa giàu protein - hai yếu tố then chốt giúp bạn chinh phục mục tiêu giảm cân hiệu quả mà không cần nhịn đói. Khám phá ngay những nguồn đạm nạc, từ các loại thịt trắng, hải sản, đến các sản phẩm từ sữa và thực vật, đã được chứng minh là làm giảm cơn thèm ăn và thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa!

Đừng bỏ lỡ danh sách này để biến mỗi bữa ăn thành một bước tiến gần hơn đến vóc dáng mơ ước!

(Theo Báo Sức khoẻ và Đời sống)

7 thực phẩm ít calo, giàu protein giúp giảm cân “thần tốc” mà vẫn đủ năng lượng sống khỏe mỗi ngày - Ảnh 1.Ăn trái cây buổi sáng: Bí quyết giảm cân hay nguy cơ tiềm ẩn?

GĐXH - Ăn sáng bằng trái cây giúp giảm cân, nhưng có rủi ro. Khám phá cách kết hợp dinh dưỡng để giảm cân hiệu quả và an toàn.

7 thực phẩm ít calo, giàu protein giúp giảm cân “thần tốc” mà vẫn đủ năng lượng sống khỏe mỗi ngày - Ảnh 2.12 loại rau củ “thần thánh” giúp giảm cân tự nhiên, ăn càng nhiều dáng càng thon

GĐXH - Muốn giảm cân mà vẫn ăn ngon? Ghi nhớ ngay 12 loại rau củ giúp eo thon dáng gọn, khỏi lo nhịn khổ.

