Ăn gì, mua gì làm quà ở thành phố được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4–1/5
GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu danh sách điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4–1/5 trong hai năm liên tiếp.
Theo khảo sát từ Booking.com, xu hướng du lịch ngắn ngày của người Việt đang tăng mạnh. Và Đà Nẵng – với lợi thế “3 trong 1”: biển, núi, di sản – trở thành lựa chọn khó thay thế.
Không chỉ có cảnh đẹp, thành phố này còn sở hữu nền ẩm thực phong phú và hệ thống đặc sản làm quà đa dạng, đủ sức “giữ chân” du khách ngay từ lần đầu ghé thăm.
Vì sao Đà Nẵng luôn “giữ nhiệt” dịp lễ?
Sở hữu hơn 200 km đường bờ biển, hệ thống hạ tầng hiện đại cùng vị trí trung tâm kết nối các điểm di sản như Hội An hay Thánh địa Mỹ Sơn, Đà Nẵng hội tụ đầy đủ yếu tố cho một kỳ nghỉ ngắn ngày: tiện lợi, đa trải nghiệm và chi phí hợp lý.
Danh hiệu “thành phố đáng sống” không chỉ đến từ cảnh quan, mà còn từ chất lượng dịch vụ và sự thân thiện – yếu tố khiến du khách quay lại nhiều lần.
Ăn gì ở Đà Nẵng? Ẩm thực “đậm vị miền Trung”, càng ăn càng mê
Ẩm thực Đà Nẵng là sự giao thoa giữa vị đậm đà của miền Trung và sự tinh tế trong cách chế biến.
Những món nhất định phải thử:
Mua gì làm quà ở Đà Nẵng?
Một trong những điểm cộng lớn của Đà Nẵng là hệ thống đặc sản phong phú, dễ mua, dễ mang về:
Đặc sản “ăn được”
Chả bò Đà Nẵng: dai, thơm, đậm vị
Mực rim me: cay – ngọt – mặn hài hòa
Bánh khô mè: giòn, thơm, đậm chất miền Trung
Tré: món lên men độc đáo, vị chua nhẹ
Nước mắm Nam Ô: đặc sản lâu đời, hương vị mạnh
Quà lưu niệm
Đồ thủ công mỹ nghệ; Đá mỹ nghệ; Các sản phẩm từ dừa, tre. Du khách có thể tìm mua tại chợ Hàn, chợ Cồn hoặc các cửa hàng đặc sản uy tín trong thành phố.
