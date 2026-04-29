Ăn gì, mua gì làm quà ở thành phố được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4–1/5

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo khảo sát từ Booking.com, xu hướng du lịch ngắn ngày của người Việt đang tăng mạnh. Và Đà Nẵng – với lợi thế “3 trong 1”: biển, núi, di sản – trở thành lựa chọn khó thay thế.

Không chỉ có cảnh đẹp, thành phố này còn sở hữu nền ẩm thực phong phú và hệ thống đặc sản làm quà đa dạng, đủ sức “giữ chân” du khách ngay từ lần đầu ghé thăm.

Vì sao Đà Nẵng luôn “giữ nhiệt” dịp lễ?

Đà Nẵng không chỉ là điểm đến, mà là “trải nghiệm trọn gói” cho mọi đối tượng du khách. Từ cảnh quan, ẩm thực đến quà tặng, mọi thứ đều được “đóng gói” vừa vặn cho một kỳ nghỉ ngắn ngày nhưng đáng nhớ.

Sở hữu hơn 200 km đường bờ biển, hệ thống hạ tầng hiện đại cùng vị trí trung tâm kết nối các điểm di sản như Hội An hay Thánh địa Mỹ Sơn, Đà Nẵng hội tụ đầy đủ yếu tố cho một kỳ nghỉ ngắn ngày: tiện lợi, đa trải nghiệm và chi phí hợp lý.

Danh hiệu “thành phố đáng sống” không chỉ đến từ cảnh quan, mà còn từ chất lượng dịch vụ và sự thân thiện – yếu tố khiến du khách quay lại nhiều lần.

Ăn gì ở Đà Nẵng? Ẩm thực “đậm vị miền Trung”, càng ăn càng mê

Ẩm thực Đà Nẵng là sự giao thoa giữa vị đậm đà của miền Trung và sự tinh tế trong cách chế biến.

Những món nhất định phải thử:

Mì Quảng – linh hồn ẩm thực xứ Quảng: Sợi mì vàng óng, nước dùng ít nhưng đậm vị, ăn kèm tôm, thịt, trứng và bánh tráng nướng. Đây là món ăn thể hiện rõ nhất triết lý “ít mà chất” của người miền Trung.

Bún chả cá Đà Nẵng: Nước dùng thanh ngọt từ cá, chả cá dai thơm, ăn kèm rau sống tươi – món ăn vừa nhẹ nhàng vừa đậm đà.

Bánh tráng cuốn thịt heo: Thịt heo luộc mềm, bánh tráng mỏng, rau sống đa dạng, chấm mắm nêm – một “bản hòa tấu” vị giác đặc trưng.

Hải sản tươi sống: Tôm, cua, mực, ốc… được đánh bắt trong ngày, chế biến đơn giản nhưng giữ trọn vị ngọt tự nhiên của biển.

Bánh xèo – nem lụi: Giòn, béo, thơm, ăn kèm rau sống và nước chấm đặc trưng – món ăn “gây nghiện” với cả khách trong và ngoài nước.

Ăn vặt và cà phê: “Gia vị” không thể thiếu của Đà Nẵng chính là các loại chè. Bao gồm: chè sầu, chè thập cẩm, kem bơ, sinh tố trái cây, trà sữa.

Mua gì làm quà ở Đà Nẵng?

Một trong những điểm cộng lớn của Đà Nẵng là hệ thống đặc sản phong phú, dễ mua, dễ mang về:

Đặc sản “ăn được”

Chả bò Đà Nẵng: dai, thơm, đậm vị

Mực rim me: cay – ngọt – mặn hài hòa

Bánh khô mè: giòn, thơm, đậm chất miền Trung

Tré: món lên men độc đáo, vị chua nhẹ

Nước mắm Nam Ô: đặc sản lâu đời, hương vị mạnh

Quà lưu niệm

Đồ thủ công mỹ nghệ; Đá mỹ nghệ; Các sản phẩm từ dừa, tre. Du khách có thể tìm mua tại chợ Hàn, chợ Cồn hoặc các cửa hàng đặc sản uy tín trong thành phố.