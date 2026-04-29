Mẹo vặt nấu ăn cực hay mà có thể bạn chưa biết
GĐXH - Mỗi khi vào bếp, gặp phải tình trạng tay có mùi hành tỏi không khử được hết, trứng luộc bị nứt vỏ, nấu canh bị mặn… khiến bạn vô cùng khó chịu. Đừng lo, bài viết này sẽ bật mí cho bạn mẹo vặt khi vào bếp nấu ăn.
Cách luộc rau xanh lâu
Để luộc rau xanh lâu thì đầu tiên bạn cần mở nắp nồi trong thời gian luộc. Khi rau vừa chín tới thì vớt ra ngâm với nước đun sôi để nguội trong khoảng từ 3 đến 5 phút. Nếu làm theo cách này thì rau sẽ xanh và giòn lâu hơn.
Khử mùi hành tỏi trên tay
Hành và tỏi đều là những gia vị được chúng ta thường xuyên sử dụng khi nấu nướng để tăng thêm hương vị cho các món ăn.
Tuy nhiên, khi sơ chế thì mùi tỏi và hành thường sẽ ám vào tay bạn, mùi này khá là khó chịu. Và để loại bỏ mùi này thì trước khi rửa, bạn chà tay lên một chiếc muỗng bằng thép không gỉ (vì thép hấp thụ mùi rất tốt) khoảng 30 giây là được.
Nếu trong nhà bạn có hạt cà phê tươi thì xoa tay vào hạt cà phê cũng được, chúng cũng hấp thụ mùi rất hiệu quả.
Nêm canh quá tay
Nếu ngày hôm nay bạn nấu canh mà cho muối hơi quá tay và tưởng món ăn như đã "phá sản" thì có cách khắc phục cực nhanh.
Bạn chỉ cần thả một miếng khoai tây vào nồi, nó sẽ hấp thụ bớt lượng muối do bạn "quá tay". Món canh của bạn sẽ được "cứu chữa" ngay.
Khử mùi hôi của lông gà vịt
Ở một số con gà, vịt khi làm thịt sẽ phát ra mùi hôi khó chịu của lông. Nếu không sơ chế kỹ thì khi nấu sẽ khó có được miếng thịt thơm ngon.
Vì vậy, cách tốt nhất là bạn nên chà rửa thật sạch gà vịt bằng gừng giã nhỏ và muối khi vừa mới sơ chế xong. Để trong khoảng 5 phút, rồi rửa sạch với nước. Sau đó hãy bắt đầu mổ ruột và làm sạch gà, vịt.
Trứng luộc hay bị nứt
Để luộc trứng không bị nứt vỏ, vừa đẹp mắt vừa ngon thì khi luộc bạn hãy cho vào nồi một chút muối. Chắc chắn với mẹo vặt này thì bạn sẽ có được những quả trứng luộc ngon lành.
Bảo quản xoài, chuối, dứa
Hoa quả khi mua về sử dụng, nhất là các loại quả như chuối, dứa, xoài chín không nên bảo quản lâu trong tủ lạnh. Nhiệt độ thấp trong tủ lạnh sẽ khiến các loại hoa quả này nhanh chín hơn và dễ bị úng nước.
Cách để măng loại bỏ hết độc tố
Măng là thực phẩm rất ngon nhưng cũng là thực phẩm chứa nhiều độc tố. Để khử hết chất độc của măng, có một mẹo vặt trong bếp là cho ớt vào luộc cùng. Các chất dinh dưỡng trong ớt sẽ có tác dụng giúp măng thải độc rất hiệu quả.
Làm sạch chảo gang
Chảo gang chắc chắn sẽ bị bẩn trong quá trình nấu nướng. Nếu không muốn làm xước bề mặt chảo trong quá trình vệ sinh, bạn không nên dùng chất tẩy rửa hoặc dụng cụ chà rửa nồi mà hãy dùng khăn giấy sạch chà xát muối lên chảo, sau đó rửa sạch bằng nước.
Thái ớt không bị cay
Nếu không có bao tay trong khi thái ớt thì bạn hãy bôi một chút dầu ăn lên tay. Làm như vậy thì da tay sẽ không hấp thụ ớt cay nữa.
Bỏng ngô tơi xốp và chín nhanh
Bỏng ngô không chỉ là món ăn yêu thích của các bé mà còn được được lòng cả người lớn nữa.
Do đó, đây là món được rất hay được chế biến tại nhà. Bí quyết để làm món bỏng ngô được chín nhanh và xốp hơn bình thường thì các bạn hãy ngâm ngô trong nước khoảng 10 phút trước khi chế biến.
Phân biệt trứng tươi và không tươi
Nhiều bạn chưa biết cách phân biệt được trứng tươi và trứng không tươi. Có một cách rất đơn giản là bạn hãy đặt chúng vào chậu có khoảng 10cm nước.
Nếu như trứng chìm thì có nghĩa là nó còn tươi, nổi thì là đã không còn tươi nữa. Vì vậy, bạn hãy ăn những quả trứng không còn tươi trước.
Cách nấu nước dùng trong
Một mẹo vặt vào bếp khác bạn có thể áp dụng khi nấu nước dùng. Đó là đun nước sôi, sau đó mới cho xương hoặc thịt vào.
Ngoài ra, khi nước bắt đầu sôi, hãy mở nắp và dành một chút thời gian để hớt bọt. Điều này sẽ giúp nước dùng trong và hấp dẫn hơn nhiều.
Loại bỏ vết bẩn của trà, cà phê
Những chiếc cốc sứ, tách trà hay cà phê thường để lại những vết ố khó coi. Bằng cách sử dụng hỗn hợp làm từ baking soda, nước cốt chanh và kem cao răng, bạn sẽ giúp loại bỏ vết bẩn một cách dễ dàng.
