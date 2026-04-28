Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Giàu kali vượt trội, loại nấm quen thuộc này nếu ăn đúng cách giúp nhẹ bụng, tốt cho gan và tăng đề kháng

Thứ ba, 16:01 28/04/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Có một nguyên liệu rất quen thuộc, giá rẻ nhưng lại mang giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, đó là nấm mỡ – loại nấm đang vào mùa ngon nhất và dễ dàng tìm thấy tại các chợ truyền thống.

Nấm mỡ - siêu thực phẩm giúp nhẹ bụng , tốt cho gan và tăng đề kháng - Ảnh 1.

Không chỉ là món ăn thanh nhẹ, mà còn là “kho vi chất” tự nhiên

Điểm nổi bật của nấm mỡ nằm ở hàm lượng kali dồi dào. Trung bình 100g nấm tươi có thể cung cấp khoảng 1.500mg kali – cao hơn nhiều lần so với chuối. Đây là khoáng chất quan trọng giúp duy trì hoạt động cơ bắp, ổn định nhịp tim và giảm cảm giác mệt mỏi – lý do vì sao khi thiếu kali, nhiều người thường cảm thấy “rã rời chân tay” vào thời điểm giao mùa.

Không dừng lại ở đó, nấm mỡ còn là thực phẩm lý tưởng cho hệ tiêu hóa. Nhờ chứa nhiều chất xơ và các hợp chất polysaccharide, loại nấm này hoạt động như một “chiếc chổi mềm” giúp làm sạch đường ruột, hỗ trợ nhu động ruột và cải thiện tình trạng táo bón – vấn đề khá phổ biến khi chế độ ăn thiếu cân bằng.

Hỗ trợ gan và tăng miễn dịch từ chính bữa ăn hằng ngày

Theo quan niệm dinh dưỡng hiện đại kết hợp với y học cổ truyền, mùa xuân là thời điểm gan hoạt động mạnh nhưng cũng dễ bị quá tải. Nấm mỡ cung cấp selen – một vi chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ gan trong quá trình thải độc.

Bên cạnh đó, các axit amin trong nấm góp phần tái tạo tế bào, trong khi polysaccharide đóng vai trò như “chất kích hoạt” hệ miễn dịch tự nhiên. Trong thời điểm giao mùa, khi các bệnh hô hấp dễ bùng phát, việc bổ sung nấm mỡ vào thực đơn không chỉ giúp ăn ngon miệng hơn mà còn là cách tăng đề kháng đơn giản, hiệu quả.

Ăn nấm mỡ thế nào để vừa ngon vừa giữ trọn dinh dưỡng?

Trong ẩm thực gia đình, nấm mỡ là nguyên liệu linh hoạt, dễ chế biến và phù hợp với nhiều khẩu vị. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng, cách nấu đóng vai trò rất quan trọng.

Nấm mỡ - siêu thực phẩm giúp nhẹ bụng , tốt cho gan và tăng đề kháng - Ảnh 2.

Một trong những món đơn giản và giữ được vị ngọt tự nhiên nhất là nấm mỡ hấp tỏi. Chỉ cần rửa sạch nấm, để nguyên hoặc cắt đôi, rắc chút muối, thêm tỏi băm và vài giọt dầu mè, hấp trong khoảng 7–8 phút. Món ăn có hương thơm dịu, vị ngọt thanh, rất phù hợp cho bữa tối nhẹ nhàng.

Nếu muốn một món canh thanh mát, dễ tiêu, có thể thử canh nấm mỡ nấu trứng. Đun sôi nước, cho nấm cắt lát vào nấu nhanh 2–3 phút, sau đó đánh tan trứng rồi đổ từ từ vào nồi, khuấy nhẹ để tạo vân. Nêm chút muối, hành lá là đã có món canh nhẹ bụng, phù hợp cho những ngày cơ thể mệt mỏi.

Nấm mỡ - siêu thực phẩm giúp nhẹ bụng , tốt cho gan và tăng đề kháng - Ảnh 3.

Canh nấm mỡ chả cá

Ngoài ra, nấm mỡ còn có thể kết hợp với đậu phụ trong món đậu phụ sốt nấm mỡ, hoặc xào nhanh với thịt bò, thịt gà để tạo thành món chính giàu dinh dưỡng mà không gây ngấy. Với người bận rộn, chỉ cần xào nấm với mì hoặc thêm vào bát canh rau cũng đủ để nâng cao giá trị bữa ăn.

Nấm mỡ - siêu thực phẩm giúp nhẹ bụng , tốt cho gan và tăng đề kháng - Ảnh 4.

Nấm mỡ hấp cải bẹ xanh

Dù tốt cho sức khỏe, nấm mỡ cũng cần được sử dụng đúng cách. Không nên nấu quá lâu vì sẽ làm mất độ giòn và giảm dinh dưỡng. Khi sơ chế, chỉ nên rửa nhanh, tránh ngâm nước quá lâu để giữ trọn hương vị.

Đặc biệt, nên ưu tiên chế biến theo phương pháp ít dầu mỡ như hấp, luộc, nấu canh để phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của người trung niên và người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Nấm mỡ - siêu thực phẩm giúp nhẹ bụng , tốt cho gan và tăng đề kháng - Ảnh 5.

GĐXH - Không quá cầu kỳ như ẩm thực cung đình, cũng không đơn giản như bữa cơm thường ngày, mâm cơm đãi khách của người Sài Gòn xưa là sự dung hòa giữa “đủ đầy” và “tình nghĩa”.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top