Cách muối cà pháo trắng giòn, để cả tuần không nổi váng hè 2026

Thứ ba, 19:00 28/04/2026 | Ăn
GĐXH – Mùa hè là mùa của cà pháo. Để tránh cà bị khú, ủng, nổi váng, bạn có thể tham khảo bí quyết muối cà dưới đây.

Cách muối cà pháo trắng giòn , không nổi váng cho mùa hè 2026 - Ảnh 1.Rau mọc dại là ‘máy lọc độc tố’ tự nhiên mùa nắng nóng, chế biến nhiều món ngon

GĐXH – Rau đắng mọc dại nhiều ở nước ta được xem là loại thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể trong mùa nắng nóng, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.

Vì sao muối cà pháo bị váng hay bị khú nhanh?

Cà pháo muối giòn là món ăn dân dã nhưng được rất nhiều người yêu thích trong ngày hè. Cà pháo ăn với cơm, cùng nước canh rau muống luộc hay canh cua mồng tơi... vào mùa hè thì không còn gì hấp dẫn bằng.

Tuy vậy, nhiều người muối cà không được trắng, giòn, thậm chí còn nhanh hỏng. Nhiều người có thói quen dùng muối tinh vì tiện lợi. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân khiến cà nhanh nổi váng, có vị mặn gắt, thiếu hậu ngọt, dễ hỏng khi để lâu.

Muối chọn nên là muối hạt. Loại muối này giữ được vị mặn đằm, có hậu ngọt tự nhiên, chứa khoáng chất giúp lên men ổn định và giúp nước muối trong, hạn chế váng.

Việc chọn quả cà chuẩn cũng sẽ quyết định độ giòn. Cà ngon để muối nên chọn loại cà nghệ (vỏ hơi xanh) sẽ giòn, ít hạt. Quả bánh tẻ không non, không già và có kích thước đều nhau. Trước khi muốn nên phơi cà 1–2 nắng nhẹ để cà "săn lại", khi ăn giòn rõ rệt.

Ngoài ra, hũ không sạch, còn nước; cà không ngập nước hay tay hoặc dụng cụ dính bẩn khi lấy cà… cũng là nguyên nhân dễ khiến cà pháo muối bị nổi váng và nhanh khú.

Cách muối cà giòn tan, không nổi váng

Để làm cà pháo muối giòn, trắng phau, mọi người có thể tham khảo cách làm của chị Lee Hoa dưới đây:

Ngâm rửa cà cẩn thận trước khi muối

Cà pháo cần rửa sạch nhiều lần để loại bỏ bụi bẩn. Nếu cà còn cuống dài, hãy cắt bớt phần cuống nhưng không cắt quá sâu vào quả cà. Bỏ cuống, bổ xong cà phải cho luôn vào chậu nước ngâm có muối, chanh để đảm bảo hạn chế thâm. Ướp cà với muối hạt để tách nước, giúp cà giòn hơn.

Cách muối cà pháo trắng giòn, để cả tuần không nổi váng hè 2026 - Ảnh 2.

Sau khi cà pháo được bỏ cuống, bổ xong phải cho luôn vào chậu nước ngâm có muối, chanh để đảm bảo hạn chế thâm


Chuẩn bị nước muối cà

Nước muối cà pháo có thể pha theo tỷ lệ 1 lít nước đun sôi để nguội: 50gr muối đủ để dùng cho 1kg cà pháo. Ngày xưa, các bà các mẹ muối cà mặn hơn, cứ 1kg cà pháo tươi có thể dùng tới 100gram muối. Để cà muối nhanh chín, bạn có thể sử dụng nước ấm và thêm chút đường.

Để cà muối thơm ngon hơn, chuẩn bị giềng thái lát mỏng, tỏi bóc thái lát, ớt thái lát.

Muối cà

Cách muối cà pháo trắng giòn, để cả tuần không nổi váng hè 2026 - Ảnh 3.

Hũ muối cần được rửa và tiệt trùng sạch, khô ráo trước khi muối

Nên muối cà trong hũ sành, sứ hoặc thủy tinh. Hũ dùng để muối cà cần phải được rửa, tiệt trùng sạch sẽ, khô ráo.

Vớt cà đã ngâm muối trước đó vào hũ, cứ xếp xen kẽ với các lớp riềng, tỏi, ớt rồi đổ nước ngập. Sau đó dùng vỉ nan tre úp lên trên hoặc lấy đĩa chèn lên để cà được nhấn chìm hoàn toàn trong nước.

Vào mùa hè, chỉ cần muối khoảng 2 – 3 ngày là cà pháo chín vàng và có thể ăn được.

Cách muối cà pháo trắng giòn , không nổi váng cho mùa hè 2026 - Ảnh 2.“Thuốc bổ tự nhiên” cực sẵn ở Việt Nam, chế biến đủ món ngon bổ thận, giúp cơ thể nhẹ nhàng dịp nghỉ lễ cho người sau tuổi 40

GĐXH – Không phải thực phẩm đắt tiền, hoa chuối được xem như một “thuốc bổ tự nhiên” cho người sau tuổi 40. Biết cách chế biến, đây là món ăn vừa ngon miệng, vừa hỗ trợ tiêu hóa, bổ máu, giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn trong những ngày nghỉ lễ.


Tin liên quan

Loại rau dại giúp thanh nhiệt ngày hè, đem trộn tỏi giòn ngọt đưa cơm vô cùng

Loại rau dại giúp thanh nhiệt ngày hè, đem trộn tỏi giòn ngọt đưa cơm vô cùng

Loại cỏ dại mọc nhiều sau mưa, chế biến đủ món ngon giúp bổ phổi, giải nhiệt ngày hè tốt

Loại cỏ dại mọc nhiều sau mưa, chế biến đủ món ngon giúp bổ phổi, giải nhiệt ngày hè tốt

Loại hải sản giá rẻ bèo, ngày hè càng nhiều, chế biến đủ món ngon mà không lo tăng cân, tốt cho xương và bổ máu

Loại hải sản giá rẻ bèo, ngày hè càng nhiều, chế biến đủ món ngon mà không lo tăng cân, tốt cho xương và bổ máu

Cùng chuyên mục

Giàu kali vượt trội, loại nấm quen thuộc này nếu ăn đúng cách giúp nhẹ bụng, tốt cho gan và tăng đề kháng

Giàu kali vượt trội, loại nấm quen thuộc này nếu ăn đúng cách giúp nhẹ bụng, tốt cho gan và tăng đề kháng

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Có một nguyên liệu rất quen thuộc, giá rẻ nhưng lại mang giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, đó là nấm mỡ – loại nấm đang vào mùa ngon nhất và dễ dàng tìm thấy tại các chợ truyền thống.

Dân sành nấu luôn biết quy tắc nêm nếm để các món vừa vị mà vẫn giữ trọn tinh túy của nguyên liệu

Dân sành nấu luôn biết quy tắc nêm nếm để các món vừa vị mà vẫn giữ trọn tinh túy của nguyên liệu

Ăn - 4 giờ trước

Dân sành nấu nướng luôn biết quy tắc...

Nâng cấp hương vị quen thuộc bằng kỹ thuật nướng giữ ẩm với Đùi gà Mỹ xá xíu

Nâng cấp hương vị quen thuộc bằng kỹ thuật nướng giữ ẩm với Đùi gà Mỹ xá xíu

Ăn - 5 giờ trước

Nếu đang tìm kiếm một món ăn kết hợp hài hòa giữa hương vị truyền thống và hiện đại cho những dịp lễ hay các bữa gặp mặt quan trọng, Đùi gà Mỹ xá xíu sẽ mang đến điểm nhấn khác biệt cho bàn tiệc.

Những thực phẩm nếu kết hợp sai cách với tỏi có thể gây ra các phản ứng tiêu cực cho cơ thể

Những thực phẩm nếu kết hợp sai cách với tỏi có thể gây ra các phản ứng tiêu cực cho cơ thể

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH - Mặc dù rất tốt cho sức khỏe nhưng chúng ta không thể ăn tỏi một cách tùy tiện bởi có những thực phẩm rất kỵ với tỏi và nó có thể gây phản tác dụng đối với sức khỏe.

Các loại gỏi gà thơm ngon, đầy dinh dưỡng cho gia đình nhân ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Các loại gỏi gà thơm ngon, đầy dinh dưỡng cho gia đình nhân ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Ăn - 10 giờ trước

GĐXH - Các món gỏi trộn với thịt gà thường rất được ưa chuộng bởi cách thực hiện đơn giản và hương vị lại vô cùng hấp dẫn, đầy dinh dưỡng. Bài viết sau cho bạn những cách làm gỏi gà thơm ngon, dễ làm.

Những món ăn 'đãi khách ngày lễ' của người Sài Gòn xưa

Những món ăn 'đãi khách ngày lễ' của người Sài Gòn xưa

Ăn - 10 giờ trước

GĐXH - Không quá cầu kỳ như ẩm thực cung đình, cũng không đơn giản như bữa cơm thường ngày, mâm cơm đãi khách của người Sài Gòn xưa là sự dung hòa giữa “đủ đầy” và “tình nghĩa”.

Những loại nước ép tuyệt vời hỗ trợ tụy và giảm viêm 2026

Những loại nước ép tuyệt vời hỗ trợ tụy và giảm viêm 2026

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những loại nước ép được đánh giá là tốt cho tụy, giúp hỗ trợ chức năng tiêu hóa, giảm viêm và hạn chế gánh nặng cho tụy khi sử dụng đúng cách.

Đánh bại cả thịt bò và thịt lợn, người sành ăn đều chọn món này trong tháng 4 vì bổ não, hương vị lại tươi ngon khó cưỡng

Đánh bại cả thịt bò và thịt lợn, người sành ăn đều chọn món này trong tháng 4 vì bổ não, hương vị lại tươi ngon khó cưỡng

Ăn - 13 giờ trước

Tháng Tư này, bạn nên giảm ăn thịt đỏ và tăng cường cá để cả gia đình được "tươi mới" cả về thể chất lẫn trí não nhé.

Loại cá trước bán rẻ nay thành đặc sản, người trung niên nên ăn giúp nhuận tràng, ổn định đường huyết

Loại cá trước bán rẻ nay thành đặc sản, người trung niên nên ăn giúp nhuận tràng, ổn định đường huyết

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Cá khoai, một trong những loại cá quen thuộc với người dân ven biển, không chỉ nổi bật bởi vị ngọt, mềm mà còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe.

Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đình

Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đình

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 30/04 - 01/05 là dịp lễ được nhiều người chờ đợi vì đây sẽ là dịp mà ta có thể quây quần bên gia đình của mình. Bài viết này sẽ gợi ý đến bạn những thực đơn giản để chiêu đãi gia đình.

Xem nhiều

Tại sao nhà hàng thường mang lạc rang, dưa chuột chẻ trước khi lên đồ ăn?

Tại sao nhà hàng thường mang lạc rang, dưa chuột chẻ trước khi lên đồ ăn?

Ăn

Khi bước vào nhiều nhà hàng Việt Nam, thực khách thường được phục vụ ngay một đĩa dưa chuột chẻ và lạc rang trước khi các món chính được mang ra.

Loại rau dại giúp thanh nhiệt ngày hè, đem trộn tỏi giòn ngọt đưa cơm vô cùng

Loại rau dại giúp thanh nhiệt ngày hè, đem trộn tỏi giòn ngọt đưa cơm vô cùng

Ăn
Một thói quen khi nấu cơm của nhiều người Việt đang làm sai mà không hề biết

Một thói quen khi nấu cơm của nhiều người Việt đang làm sai mà không hề biết

Mẹo nấu nướng
Đánh bại cả thịt bò và thịt lợn, người sành ăn đều chọn món này trong tháng 4 vì bổ não, hương vị lại tươi ngon khó cưỡng

Đánh bại cả thịt bò và thịt lợn, người sành ăn đều chọn món này trong tháng 4 vì bổ não, hương vị lại tươi ngon khó cưỡng

Ăn
Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đình

Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đình

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
