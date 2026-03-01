Mới nhất
Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn đậm đà hương vị cung đình

Chủ nhật, 10:30 01/03/2026 | Ẩm thực 360
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Từ bỏ ánh hào quang showbiz để rẽ hướng sang ngành làm đẹp, cuộc sống viên mãn của "phú bà" Ngọc Loan luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng điều khiến mạng xã hội trầm trồ không phải là những món đồ hiệu xa xỉ, mà lại là món ăn "Nem công - Chả phượng" mang đậm hồn cốt cung đình Huế được thực hiện với sự khéo léo và tỉ mẩn đến kinh ngạc.

Ngọc Loan The Face hóa
Ngọc Loan The Face hóa
Ngọc Loan The Face hóa
Ngọc Loan The Face hóa

Nhiều người vẫn nhớ đến Ngọc Loan với hình ảnh một cô người mẫu kiêu kỳ bước ra từ cuộc thi The Face. Thế nhưng, người đẹp sinh năm 1993 lại quyết định rẽ ngang, không ồn ào vướng bận chốn showbiz thị phi mà lùi về kiến tạo một sự nghiệp rực rỡ trong ngành làm đẹp. Trên trang cá nhân, không khó để bắt gặp một Ngọc Loan toát lên khí chất của một "phú bà" chính hiệu với cuộc sống xa hoa, nhung lụa. Thế nhưng, nét quyến rũ nhất của cô gái này lại không nằm ở những chiếc túi hàng hiệu hay những chuyến du lịch đắt đỏ, mà tỏa sáng rực rỡ nhất khi cô bước vào gian bếp.

Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn cung đình Huế đậm đà hương vị tháng Chạp - Ảnh 1.

Giữa nhịp sống hối hả hiện đại, khi mâm cỗ đôi khi được công nghiệp hóa bằng những món đồ chế biến sẵn tiện lợi, thì hình ảnh một người phụ nữ trẻ, thành đạt lại kiên nhẫn ngồi cắt tỉa từng củ cà rốt, điêu khắc từng trái bí đỏ để tái hiện lại mỹ vị chốn cung đình đã chạm đến cảm xúc của rất nhiều người. Với Ngọc Loan, mâm cỗ cúng không chỉ đơn thuần là thức ăn, đó còn là một nghệ thuật sắp đặt, là sự giao hòa âm dương ngũ hành và là lời cầu chúc phú quý, an khang trọn vẹn nhất.

Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn cung đình Huế đậm đà hương vị tháng Chạp - Ảnh 2.

Ngọc Loan lặng lẽ khiến dân tình thả tim mỏi tay khi trình làng hai món ăn thuộc hàng "Bát trân" (8 món ăn quý hiếm) của ẩm thực cung đình Huế: Nem công và chả phượng. Trong văn hóa Á Đông, công và phượng không chỉ là những loài chim quý muôn vàn màu sắc sắc mà còn là biểu tượng tối cao của sự quyền quý, thanh cao.

Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn cung đình Huế đậm đà hương vị tháng Chạp - Ảnh 3.

Nhắc đến ẩm thực cố đô, người ta thường nghĩ ngay đến sự cầu kỳ, tinh tế và giàu tính biểu tượng. Trong kho tàng ấy, nem công, chả phượng được xem là một trong những món ăn tiêu biểu của ẩm thực cung đình, gắn liền với sự xa hoa và mỹ lệ của triều Nguyễn tại Huế. Không đơn thuần là món ăn, nem công, chả phượng còn là tác phẩm nghệ thuật, nơi tài hoa của đầu bếp xưa hòa quyện cùng triết lý thẩm mỹ phương Đông.

Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn cung đình Huế đậm đà hương vị tháng Chạp - Ảnh 4.

Theo sử liệu, dưới triều Triều Nguyễn, những bữa yến tiệc trong hoàng cung luôn được chuẩn bị công phu cả về hương vị lẫn hình thức. “Nem công, chả phượng” vốn là cách gọi tượng trưng, bởi công và phượng là hai linh vật cao quý, biểu trưng cho quyền uy, phú quý và thịnh vượng. Trong các đại yến, món ăn được tạo hình chim công xòe đuôi rực rỡ hoặc chim phượng uy nghi, tượng trưng cho vương quyền và sự cát tường. Qua thời gian, khi ẩm thực cung đình được phục dựng và giới thiệu rộng rãi, nem công, chả phượng dần trở thành món ăn đặc sắc trong các tiệc cưới, lễ hội hay sự kiện trang trọng.

Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn cung đình Huế đậm đà hương vị tháng Chạp - Ảnh 5.

Trong văn hóa Á Đông, chim công và chim phượng hoàng là biểu tượng của cao sang, hạnh phúc và quyền lực. Vì vậy, nem công, chả phượng thường xuất hiện trong các dịp trọng đại như cưới hỏi, lễ Tết hay tiếp đãi khách quý. Món ăn mang thông điệp về sự đủ đầy, viên mãn và thịnh vượng. Chính ý nghĩa biểu trưng này khiến nem công, chả phượng không chỉ là một món ngon, mà còn là lời chúc tốt lành gửi gắm qua từng bàn tiệc.

Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn cung đình Huế đậm đà hương vị tháng Chạp - Ảnh 6.

Khác với tên gọi dễ khiến người ta liên tưởng đến nguyên liệu “cao lương mỹ vị”, nem công, chả phượng ngày nay thường được chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc như thịt heo xay nhuyễn, da heo, mộc nhĩ, tiêu, tỏi và các loại gia vị truyền thống.

Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn cung đình Huế đậm đà hương vị tháng Chạp - Ảnh 7.

Phần “nem” thường được gói khéo léo, có vị chua nhẹ, giòn sần sật. Phần “chả” được quết mịn, hấp chín rồi chiên vàng để tạo độ dai và thơm. Điểm đặc biệt nằm ở kỹ thuật tạo hình: người đầu bếp phải tỉ mỉ sắp xếp từng lát chả, từng sợi rau củ để tạo thành hình chim công, chim phượng với đuôi xòe mềm mại, màu sắc hài hòa.

Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn cung đình Huế đậm đà hương vị tháng Chạp - Ảnh 8.

Công thức chả phượng của Ngọc Loan gồm 5 quả trứng gà, 5g bột năng, dầu điều, 500g giò sống, ướp với 1 thìa cà phê hạt nêm, 2 thìa cà phê tiêu, 2 củ cà rốt, 100g đậu ve, 5 cây xúc xích, nấm mèo khô 5 tai, rong biển lá.

Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn cung đình Huế đậm đà hương vị tháng Chạp - Ảnh 9.

Nhìn đĩa nem chả của Ngọc Loan, người ta không thấy mùi của khói lửa nhà bếp thông thường, mà thấy cả một bầu trời nghệ thuật. Lớp chả phượng lôi cuốn ánh nhìn bởi sự xen kẽ màu sắc đầy tính toán: Lớp viền vàng óng ả của trứng tráng mỏng, sắc cam rực rỡ của cà rốt, màu xanh ngọc của đậu ve, chút đen tuyền mộc mạc của rong biển và nấm mèo, bao bọc lấy phần giò sống trắng ngần. Để khi nhát dao đưa xuống cắt thành từng lát mỏng, người ta phải ồ lên vì mỗi miếng chả trông hệt như một chiếc lông phượng hoàng đang bung nở rực rỡ.

Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn cung đình Huế đậm đà hương vị tháng Chạp - Ảnh 11.

Giữa nhịp sống hiện đại, nem công, chả phượng vẫn giữ được vị thế đặc biệt nhờ sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và tính nghệ thuật cao. Đây không chỉ là món ăn của quá khứ, mà còn là niềm tự hào của ẩm thực Việt Nam hôm nay. Tinh hoa cung đình Huế vì thế không nằm ở sự xa xỉ, mà ở bàn tay khéo léo, sự chăm chút tỉ mỉ và tâm huyết của người làm bếp – những yếu tố đã làm nên một món ăn vừa đậm đà hương vị, vừa giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

