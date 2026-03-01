Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn đậm đà hương vị cung đình
GĐXH - Từ bỏ ánh hào quang showbiz để rẽ hướng sang ngành làm đẹp, cuộc sống viên mãn của "phú bà" Ngọc Loan luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng điều khiến mạng xã hội trầm trồ không phải là những món đồ hiệu xa xỉ, mà lại là món ăn "Nem công - Chả phượng" mang đậm hồn cốt cung đình Huế được thực hiện với sự khéo léo và tỉ mẩn đến kinh ngạc.
Nhiều người vẫn nhớ đến Ngọc Loan với hình ảnh một cô người mẫu kiêu kỳ bước ra từ cuộc thi The Face. Thế nhưng, người đẹp sinh năm 1993 lại quyết định rẽ ngang, không ồn ào vướng bận chốn showbiz thị phi mà lùi về kiến tạo một sự nghiệp rực rỡ trong ngành làm đẹp. Trên trang cá nhân, không khó để bắt gặp một Ngọc Loan toát lên khí chất của một "phú bà" chính hiệu với cuộc sống xa hoa, nhung lụa. Thế nhưng, nét quyến rũ nhất của cô gái này lại không nằm ở những chiếc túi hàng hiệu hay những chuyến du lịch đắt đỏ, mà tỏa sáng rực rỡ nhất khi cô bước vào gian bếp.
Một số mâm cơm cúng rằm tháng Giêng mang tài lộc, may mắn cả nămĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Vì vậy, vào ngày này các gia đình sẽ chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để dâng lễ lên tổ tiên.
Món ăn vặt hot nhất hiện nay, ngon "nhức nách" mà bạn nên thử ngayĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Khám phá ngay các món ăn vặt hot nhất hiện nay đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn ẩm thực. Từ những món quen thuộc đến các xu hướng mới, bài viết này sẽ là mẹo vào bếp tuyệt vời để bạn tự tay làm những món ăn vặt ngon lành.
Ăn chay đầu năm và món chay may mắn trong văn hóa ViệtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Vào những ngày đầu năm, việc lựa chọn món chay may mắn được xem như cách gửi gắm mong cầu về sự thuận lợi, an yên và hanh thông cho cả năm phía trước.
Những món 12 con giáp nên ăn ngày Rằm tháng Giêng, càng ăn càng đỏĂn - 4 ngày trước
GĐXH - Mỗi con giáp có một món ăn riêng giúp rước tài đón may trong ngày Rằm đầu tiên của năm mới. Hầu hết các món ăn này vẫn mang đậm dư âm của ngày Tết nhưng lại chứa đựng ý nghĩa tâm linh khác biệt.
Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 20 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống ViệtẨm thực 360 - 5 ngày trước
GĐXH - Sau Tết, tủ lạnh vẫn còn đầy ắp thịt kho, giò chả, bánh chưng… nhưng nhìn đến là thấy ngán. Đây chính là lúc bạn cần những món ngon mỗi ngày thanh mát, nhẹ bụng mà vẫn đậm vị truyền thống Việt. Dưới đây là 20 mâm cơm gia đình giải ngán vừa dễ làm, vừa giúp “dọn kho” hiệu quả.
Đây mới là món ăn, thức uống giúp thanh lọc cơ thể sau TếtĂn - 6 ngày trước
GĐXH - Sau kì nghỉ Tết dài, không ít người cảm thấy cơ thể bị nóng trong người, nổi mụn, tăng cân... Điều đó cho thấy bạn cần cân bằng lại cơ thể nhanh chóng bằng các thực phẩm sau. Cùng tìm hiểu bài viết sau.
Bí quyết ăn uống sau Tết để nhanh lấy lại vóc dángĂn - 6 ngày trước
GĐXH - Năm mới là dịp để ta có thể tận hưởng những giây phút sum vầy đầm ấm bên gia đình và bạn bè. Nếu như kế hoạch trước Tết là giảm cân, thì thời điểm sau Tết việc lấy lại vóc dáng là điều mà bạn nào cũng muốn sau những ngày Tết “no say”.
Bỏ túi những món ăn lạ miệng giúp chống ngán sau TếtĂn - 1 tuần trước
GĐXH - Bạn đã bắt đầu thấy ngán ngẩm khi suốt dịp Tết Nguyên đán này phải ăn mãi các món như bánh chưng và thịt kho tàu? Đừng lo, bài viết sau sẽ giúp bạn bỏ túi ngay những món ăn giúp chống ngán để làm đa dạng bữa ăn ngày Tết của gia đình.
Ăn uống đầu năm ở Hàn Quốc – khởi đầu bằng sự giản dị và gắn kếtẨm thực 360 - 1 tuần trước
GĐXH - Với người Hàn, ăn gì trong những ngày đầu năm không đơn thuần là chuyện ăn uống mà là một nghi thức đánh dấu sự khởi đầu mới. Tết truyền thống Seollal không ồn ào phô trương, nhưng lại rất chú trọng đến ý nghĩa tinh thần, được gửi gắm trọn vẹn trong từng món ăn quen thuộc.
Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngonẨm thực 360 - 1 tuần trước
GĐXH - Hòa Minzy tấm tắc khen khi ăn món này. Đây cũng là món quen thuộc với nhiều tín đồ ẩm thực.
Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngonẨm thực 360
GĐXH - Hòa Minzy tấm tắc khen khi ăn món này. Đây cũng là món quen thuộc với nhiều tín đồ ẩm thực.