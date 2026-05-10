Nam thanh niên 28 tuổi giảm gần 30% chỉ số viêm gan sau 4 tuần nhờ ăn loại rau này mỗi ngày
Để giảm áp lực thuốc men lên cơ thể, vị bác sĩ quyết định bổ sung thêm một loại thực phẩm đơn giản vào chế độ ăn hàng ngày.
Trên CafeF đăng tải, Tiến sĩ Lee Szu-hsien (Đài Loan, Trung Quốc) mới đây chia sẻ trường hợp một nam bệnh nhân 28 tuổi bị viêm gan nặng kèm kháng insulin nghiêm trọng. Người này đến khám sau thời gian dài xuất hiện các triệu chứng như đau tức vùng hạ sườn phải. Kèm hiện tượng chán ăn, vàng da nhẹ, mệt mỏi kéo dài. Dù đã dùng thuốc và điều chỉnh chế độ ăn, tình trạng viêm gan của bệnh nhân vẫn cải thiện chậm.
Để giảm áp lực thuốc men lên cơ thể, vị bác sĩ quyết định bổ sung thêm một loại thực phẩm đơn giản vào chế độ ăn hàng ngày: mầm bông cải xanh.
Đây là loại rau mầm được tạo ra từ hạt bông cải xanh sau khoảng 3-5 ngày nảy mầm. Ở Việt Nam, loại thực phẩm này còn được gọi là rau mầm súp lơ xanh hoặc giá đỗ bông cải xanh, bán khá phổ biến ở siêu thị và các chợ lớn.
Kết quả sau 4 tuần khiến nhiều người bất ngờ: Chỉ số viêm gan GPT giảm từ 95 xuống còn 67. Mức insulin lúc đói giảm khoảng 24%. Chức năng chuyển hóa được cải thiện rõ rệt. Theo đánh giá của bác sĩ, đây là mức cải thiện đáng kể chỉ trong thời gian ngắn.
Vì sao mầm bông cải xanh được ví như “siêu thực phẩm” cho lá gan?
Điểm đặc biệt của mầm bông cải xanh nằm ở hàm lượng Sulforaphane cực cao – hoạt chất chống oxy hóa nổi tiếng giúp hỗ trợ giải độc gan.
Nhiều nghiên cứu cho thấy Sulforaphane có khả năng kích hoạt cơ chế bảo vệ tự nhiên trong cơ thể thông qua việc thúc đẩy hoạt động của yếu tố Nrf2 – một “công tắc” giúp cơ thể tăng sản xuất enzyme chống oxy hóa và giải độc.
Nhờ đó, gan có thể tăng khả năng đào thải độc tố, giảm viêm tế bào gan. Mầm bông cải xanh cũng giúp hạn chế tổn thương do gốc tự do. Đồng thời giúp hỗ trợ phục hồi tế bào gan bị tổn thương.
Ngoài ra, hoạt chất này còn giúp giảm tích tụ mỡ trong gan, cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ và hỗ trợ ổn định đường huyết. Theo chia sẻ của Tiến sĩ Lee, bệnh nhân được khuyến nghị dùng khoảng 25g mầm bông cải xanh mỗi ngày dưới dạng ăn sống hoặc ép nước.
Món ngon với rau mầm hỗ trợ người bị viêm gan
Rau mầm xào thịt bò
Rau mầm xào tôm
Súp tôm rau mầm
Canh rau mầm
4 thực phẩm khác giúp bảo vệ gan tự nhiên
Ngoài mầm bông cải xanh, các chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và chất xơ để hỗ trợ gan khỏe mạnh.
Rau họ cải
Ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu
Các loại quả mọng
Cà phê đen không đường
