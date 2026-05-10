Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Nam thanh niên 28 tuổi giảm gần 30% chỉ số viêm gan sau 4 tuần nhờ ăn loại rau này mỗi ngày

Chủ nhật, 10:01 10/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Để giảm áp lực thuốc men lên cơ thể, vị bác sĩ quyết định bổ sung thêm một loại thực phẩm đơn giản vào chế độ ăn hàng ngày.

Nam thanh niên 28 tuổi giảm gần 30% chỉ số viêm gan sau 4 tuần

Nam thanh niên 28 tuổi giảm viêm gan 30 % nhờ ăn rau mầm bông cải mỗi ngày - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trên CafeF đăng tải, Tiến sĩ Lee Szu-hsien (Đài Loan, Trung Quốc) mới đây chia sẻ trường hợp một nam bệnh nhân 28 tuổi bị viêm gan nặng kèm kháng insulin nghiêm trọng. Người này đến khám sau thời gian dài xuất hiện các triệu chứng như đau tức vùng hạ sườn phải. Kèm hiện tượng chán ăn, vàng da nhẹ, mệt mỏi kéo dài. Dù đã dùng thuốc và điều chỉnh chế độ ăn, tình trạng viêm gan của bệnh nhân vẫn cải thiện chậm.

Để giảm áp lực thuốc men lên cơ thể, vị bác sĩ quyết định bổ sung thêm một loại thực phẩm đơn giản vào chế độ ăn hàng ngày: mầm bông cải xanh.

Nam thanh niên 28 tuổi giảm viêm gan 30 % nhờ ăn rau mầm bông cải mỗi ngày - Ảnh 2.

Đây là loại rau mầm được tạo ra từ hạt bông cải xanh sau khoảng 3-5 ngày nảy mầm. Ở Việt Nam, loại thực phẩm này còn được gọi là rau mầm súp lơ xanh hoặc giá đỗ bông cải xanh, bán khá phổ biến ở siêu thị và các chợ lớn.

Kết quả sau 4 tuần khiến nhiều người bất ngờ: Chỉ số viêm gan GPT giảm từ 95 xuống còn 67. Mức insulin lúc đói giảm khoảng 24%.  Chức năng chuyển hóa được cải thiện rõ rệt. Theo đánh giá của bác sĩ, đây là mức cải thiện đáng kể chỉ trong thời gian ngắn.

Vì sao mầm bông cải xanh được ví như “siêu thực phẩm” cho lá gan?

Điểm đặc biệt của mầm bông cải xanh nằm ở hàm lượng Sulforaphane cực cao – hoạt chất chống oxy hóa nổi tiếng giúp hỗ trợ giải độc gan.

Nhiều nghiên cứu cho thấy Sulforaphane có khả năng kích hoạt cơ chế bảo vệ tự nhiên trong cơ thể thông qua việc thúc đẩy hoạt động của yếu tố Nrf2 – một “công tắc” giúp cơ thể tăng sản xuất enzyme chống oxy hóa và giải độc.

Nam thanh niên 28 tuổi giảm viêm gan 30 % nhờ ăn rau mầm bông cải mỗi ngày - Ảnh 3.

Nhờ đó, gan có thể tăng khả năng đào thải độc tố, giảm viêm tế bào gan. Mầm bông cải xanh cũng giúp hạn chế tổn thương do gốc tự do. Đồng thời giúp hỗ trợ phục hồi tế bào gan bị tổn thương.

Ngoài ra, hoạt chất này còn giúp giảm tích tụ mỡ trong gan, cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ và hỗ trợ ổn định đường huyết. Theo chia sẻ của Tiến sĩ Lee, bệnh nhân được khuyến nghị dùng khoảng 25g mầm bông cải xanh mỗi ngày dưới dạng ăn sống hoặc ép nước.

Món ngon với rau mầm hỗ trợ người bị viêm gan

Rau mầm xào thịt bò

Nam thanh niên 28 tuổi giảm viêm gan 30 % nhờ ăn rau mầm bông cải mỗi ngày - Ảnh 4.

Để chế biến món rau mầm xào thịt bò, trước tiên, thịt bò rửa sạch và thái lát mỏng, ướp với tỏi băm, tiêu, một ít dầu ăn và nước mắm trong 10 phút. Rau mầm nhặt bỏ gốc già, rửa sạch và để ráo. Phi thơm tỏi với dầu ăn, cho thịt bò vào xào nhanh trên lửa lớn đến khi săn lại, sau đó cho rau mầm vào xào chung khoảng 2-3 phút, nêm nếm vừa ăn, giữ rau vẫn giòn và màu xanh tươi. Múc ra đĩa và thưởng thức ngay khi còn nóng.

Rau mầm xào tôm

Nam thanh niên 28 tuổi giảm viêm gan 30 % nhờ ăn rau mầm bông cải mỗi ngày - Ảnh 5.

Để chế biến món rau mầm xào tôm, tôm rửa sạch, bỏ vỏ và để ráo, sau đó ướp với tỏi băm, chút muối và tiêu. Rau mầm nhặt sạch, rửa kỹ và để ráo. Phi thơm tỏi với dầu ăn, cho tôm vào xào săn, rồi cho rau mầm vào xào nhanh khoảng 2–3 phút, nêm nếm vừa ăn để giữ rau xanh giòn và tôm ngọt đậm. Bày ra đĩa và thưởng thức ngay khi còn nóng để cảm nhận trọn vẹn hương vị.

Súp tôm rau mầm

Nam thanh niên 28 tuổi giảm viêm gan 30 % nhờ ăn rau mầm bông cải mỗi ngày - Ảnh 6.

Để chế biến món súp tôm rau mầm, đầu tiên, tôm rửa sạch, bóc vỏ và ướp với một chút muối, tiêu. Rau mầm nhặt sạch, rửa kỹ và để ráo. Phi thơm hành tỏi với dầu ăn, cho tôm vào xào săn, thêm nước dùng gà hoặc nước lọc, nấu sôi khoảng 5 phút. Cho rau mầm vào, nêm nếm vừa ăn, nấu thêm 1–2 phút để rau vẫn giữ độ giòn và màu xanh tươi. Múc ra bát, rắc ít hành lá hoặc tiêu xay để món súp thêm hấp dẫn.

Canh rau mầm

Nam thanh niên 28 tuổi giảm viêm gan 30 % nhờ ăn rau mầm bông cải mỗi ngày - Ảnh 7.

Để chế biến món canh rau mầm, chuẩn bị rau mầm sạch, rửa kỹ và để ráo. Phi thơm hành tỏi với dầu ăn, thêm nước dùng hoặc nước lọc, nấu sôi. Cho rau mầm vào nấu nhanh 1–2 phút, nêm nếm muối, hạt nêm vừa ăn để giữ rau giòn, xanh tươi và bổ dưỡng. Có thể thêm thịt băm, nấm hoặc tôm nhỏ để canh thơm ngon và giàu dinh dưỡng hơn.

4 thực phẩm khác giúp bảo vệ gan tự nhiên

Ngoài mầm bông cải xanh, các chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và chất xơ để hỗ trợ gan khỏe mạnh.

Rau họ cải

Nam thanh niên 28 tuổi giảm viêm gan 30 % nhờ ăn rau mầm bông cải mỗi ngày - Ảnh 8.

Các loại như: Súp lơ xanh, cải xoăn, bắp cải, … chứa glucosinolate giúp kích thích gan tăng sản xuất enzyme giải độc tự nhiên.

Ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu

Nam thanh niên 28 tuổi giảm viêm gan 30 % nhờ ăn rau mầm bông cải mỗi ngày - Ảnh 9.

Nguồn chất xơ dồi dào trong yến mạch, đậu đen, đậu đỏ hay gạo lứt giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ giảm tích tụ mỡ nội tạng. Đồng thời hỗ trợ phòng ngừa gan nhiễm mỡ.

Các loại quả mọng

Nam thanh niên 28 tuổi giảm viêm gan 30 % nhờ ăn rau mầm bông cải mỗi ngày - Ảnh 10.

Dâu tây, việt quất, mâm xôi giàu polyphenol và vitamin C giúp giảm stress oxy hóa – yếu tố khiến tế bào gan tổn thương nhanh hơn.

Cà phê đen không đường

Nam thanh niên 28 tuổi giảm viêm gan 30 % nhờ ăn rau mầm bông cải mỗi ngày - Ảnh 11.

Nhiều nghiên cứu cho thấy uống cà phê điều độ có thể giúp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và xơ gan. Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Hoa Kỳ từng công bố việc dùng 1-3 tách cà phê đen mỗi ngày có thể hỗ trợ bảo vệ gan nếu sử dụng hợp lý.

Nam thanh niên 28 tuổi giảm viêm gan 30 % nhờ ăn rau mầm bông cải mỗi ngày - Ảnh 12.Phụ nữ U40 nên ăn 5 loại quả giúp chống nắng tự nhiên mùa hè: Hỗ trợ ngăn tia UV, tăng sinh collagen, làm chậm lão hóa

GĐXH - Nhiều chuyên gia da liễu cho rằng ngoài kem chống nắng, chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa cũng đóng vai trò quan trọng giúp da tăng khả năng tự bảo vệ trước tác động của ánh nắng.

Nam thanh niên 28 tuổi giảm viêm gan 30 % nhờ ăn rau mầm bông cải mỗi ngày - Ảnh 13.Đột quỵ cũng phải 'sợ' loại quả này, có thành phần hỗ trợ giảm ung thư, người Việt ăn nhiều mà ít biết

GĐXH - Nếu dứa thường được ví như “vua” của các loại trái cây, loại quả này lại được xem là “nữ hoàng”, được nhiều chuyên gia khuyến khích nên sử dụng thường xuyên.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Chế độ ăn uống lành mạnh cho người truyền hóa chất

Chế độ ăn uống lành mạnh cho người truyền hóa chất

Muốn sống thọ hơn, hãy nhớ 9 bí quyết ăn uống đơn giản, ai cũng thực hiện được

Muốn sống thọ hơn, hãy nhớ 9 bí quyết ăn uống đơn giản, ai cũng thực hiện được

Mẹo luộc vịt ngon, khử mùi hôi cực hiệu quả với nguyên liệu dễ tìm trong căn bếp

Mẹo luộc vịt ngon, khử mùi hôi cực hiệu quả với nguyên liệu dễ tìm trong căn bếp

Chế độ ăn cho người ung thư tuyến giáp rút ngắn thời gian hồi phục sau điều trị

Chế độ ăn cho người ung thư tuyến giáp rút ngắn thời gian hồi phục sau điều trị

Đừng chỉ xào khoai tây với cà chua hay nấu canh xương: Đây là 3 công thức giúp nguyên liệu quen thuộc trở nên "ngon bất tận"

Đừng chỉ xào khoai tây với cà chua hay nấu canh xương: Đây là 3 công thức giúp nguyên liệu quen thuộc trở nên "ngon bất tận"

Cùng chuyên mục

Các món ngon với thịt gà tốt cho người bị ung thư

Các món ngon với thịt gà tốt cho người bị ung thư

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là danh sách các món ăn giàu dinh dưỡng, có thành phần chính là thịt gà, được khuyến nghị đưa vào khẩu phần ăn của người bệnh ung thư.

Nói thật: Ra chợ thấy 4 loại đậu phụ này, được cho không cũng đừng dại mang "mầm bệnh" về nhà

Nói thật: Ra chợ thấy 4 loại đậu phụ này, được cho không cũng đừng dại mang "mầm bệnh" về nhà

Ăn - 3 giờ trước

Đậu phụ được mệnh danh là "thịt thực vật" trong thế giới ẩm thực. Thế nhưng, không phải ra chợ thấy hàng đậu nào bạn cũng được phép vội mua về nhà!

Ai đang dùng chảo chống dính cần đặc biệt lưu ý 7 điểm sau

Ai đang dùng chảo chống dính cần đặc biệt lưu ý 7 điểm sau

Ăn - 15 giờ trước

GĐXH - Chảo chống dính gần như đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong căn bếp hiện đại nhờ sự tiện lợi, dễ vệ sinh và giúp hạn chế dầu mỡ khi nấu ăn. Tuy nhiên, ít người biết rằng việc sử dụng sai cách có thể khiến lớp chống dính nhanh hỏng, làm giảm chất lượng món ăn, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Công thức món ăn cho bệnh nhân truyền hóa chất

Công thức món ăn cho bệnh nhân truyền hóa chất

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là gợi ý cách làm một số món ăn cho bệnh nhân truyền hóa chất để bạn tham khảo.

6 loại trái cây mùa hè dễ chứa ký sinh trùng nhất

6 loại trái cây mùa hè dễ chứa ký sinh trùng nhất

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu chỉ rửa qua loa dưới vòi nước rồi ăn ngay, nguy cơ nuốt phải côn trùng, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tôi cực kỳ thích món canh nấu hoàn hảo với 3 nguyên liệu: Húp 1 ngụm nước dùng mà ngon tuyệt, ấm lòng đến tận xương tủy

Tôi cực kỳ thích món canh nấu hoàn hảo với 3 nguyên liệu: Húp 1 ngụm nước dùng mà ngon tuyệt, ấm lòng đến tận xương tủy

Ăn - 1 ngày trước

Với đủ thịt và rau củ, đây là một món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, và lần nào nấu, gia đình tôi cũng ăn hết sạch!

Tranh thủ ăn ngay 4 món "rau" có hương vị tươi mát, giòn tan lại nhuận tràng, giải độc và tăng miễn dịch

Tranh thủ ăn ngay 4 món "rau" có hương vị tươi mát, giòn tan lại nhuận tràng, giải độc và tăng miễn dịch

Ăn - 1 ngày trước

Chúng tôi giới thiệu cho bạn 4 món ăn ngon được chế biến từ các loại đậu để bạn thưởng thức món ăn ngon đồng thời gặt hái được những lợi ích tốt cho sức khỏe.

Phụ nữ U40 nên ăn 5 loại quả giúp chống nắng tự nhiên mùa hè: Hỗ trợ ngăn tia UV, tăng sinh collagen, làm chậm lão hóa

Phụ nữ U40 nên ăn 5 loại quả giúp chống nắng tự nhiên mùa hè: Hỗ trợ ngăn tia UV, tăng sinh collagen, làm chậm lão hóa

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều chuyên gia da liễu cho rằng ngoài kem chống nắng, chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa cũng đóng vai trò quan trọng giúp da tăng khả năng tự bảo vệ trước tác động của ánh nắng.

Đột quỵ cũng phải 'sợ' loại quả này, có thành phần hỗ trợ giảm ung thư, người Việt ăn nhiều mà ít biết

Đột quỵ cũng phải 'sợ' loại quả này, có thành phần hỗ trợ giảm ung thư, người Việt ăn nhiều mà ít biết

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu dứa thường được ví như “vua” của các loại trái cây, loại quả này lại được xem là “nữ hoàng”, được nhiều chuyên gia khuyến khích nên sử dụng thường xuyên.

Chế độ ăn uống lành mạnh cho người truyền hóa chất

Chế độ ăn uống lành mạnh cho người truyền hóa chất

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Chế độ ăn cho bệnh nhân ung thư, đặc biệt là người truyền hoá chất cần đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng và các dưỡng chất thiết yếu như protein, carbohydrates, chất béo…

Xem nhiều

Đột quỵ cũng phải 'sợ' loại quả này, có thành phần hỗ trợ giảm ung thư, người Việt ăn nhiều mà ít biết

Đột quỵ cũng phải 'sợ' loại quả này, có thành phần hỗ trợ giảm ung thư, người Việt ăn nhiều mà ít biết

Ăn

GĐXH - Nếu dứa thường được ví như “vua” của các loại trái cây, loại quả này lại được xem là “nữ hoàng”, được nhiều chuyên gia khuyến khích nên sử dụng thường xuyên.

3 món ngon từ thịt gà chống ngán ngày nghỉ lễ

3 món ngon từ thịt gà chống ngán ngày nghỉ lễ

Ăn
Loại lá trồng làm cảnh, nấu thành món giải nhiệt, mát gan ngày hè

Loại lá trồng làm cảnh, nấu thành món giải nhiệt, mát gan ngày hè

Ăn
Loại quả ‘tốt nhất thế giới’ đang vào mùa ở Việt Nam, chế biến đúng cách được món giải nhiệt ngày hè cực tốt cho sức khỏe

Loại quả ‘tốt nhất thế giới’ đang vào mùa ở Việt Nam, chế biến đúng cách được món giải nhiệt ngày hè cực tốt cho sức khỏe

Ăn
Mẹo luộc vịt ngon, khử mùi hôi cực hiệu quả với nguyên liệu dễ tìm trong căn bếp

Mẹo luộc vịt ngon, khử mùi hôi cực hiệu quả với nguyên liệu dễ tìm trong căn bếp

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top