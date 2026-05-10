Nam thanh niên 28 tuổi giảm gần 30% chỉ số viêm gan sau 4 tuần nhờ ăn loại rau này mỗi ngày

Nam thanh niên 28 tuổi giảm gần 30% chỉ số viêm gan sau 4 tuần

Trên CafeF đăng tải, Tiến sĩ Lee Szu-hsien (Đài Loan, Trung Quốc) mới đây chia sẻ trường hợp một nam bệnh nhân 28 tuổi bị viêm gan nặng kèm kháng insulin nghiêm trọng. Người này đến khám sau thời gian dài xuất hiện các triệu chứng như đau tức vùng hạ sườn phải. Kèm hiện tượng chán ăn, vàng da nhẹ, mệt mỏi kéo dài. Dù đã dùng thuốc và điều chỉnh chế độ ăn, tình trạng viêm gan của bệnh nhân vẫn cải thiện chậm.

Để giảm áp lực thuốc men lên cơ thể, vị bác sĩ quyết định bổ sung thêm một loại thực phẩm đơn giản vào chế độ ăn hàng ngày: mầm bông cải xanh.

Đây là loại rau mầm được tạo ra từ hạt bông cải xanh sau khoảng 3-5 ngày nảy mầm. Ở Việt Nam, loại thực phẩm này còn được gọi là rau mầm súp lơ xanh hoặc giá đỗ bông cải xanh, bán khá phổ biến ở siêu thị và các chợ lớn.

Kết quả sau 4 tuần khiến nhiều người bất ngờ: Chỉ số viêm gan GPT giảm từ 95 xuống còn 67. Mức insulin lúc đói giảm khoảng 24%. Chức năng chuyển hóa được cải thiện rõ rệt. Theo đánh giá của bác sĩ, đây là mức cải thiện đáng kể chỉ trong thời gian ngắn.

Vì sao mầm bông cải xanh được ví như “siêu thực phẩm” cho lá gan?

Điểm đặc biệt của mầm bông cải xanh nằm ở hàm lượng Sulforaphane cực cao – hoạt chất chống oxy hóa nổi tiếng giúp hỗ trợ giải độc gan.

Nhiều nghiên cứu cho thấy Sulforaphane có khả năng kích hoạt cơ chế bảo vệ tự nhiên trong cơ thể thông qua việc thúc đẩy hoạt động của yếu tố Nrf2 – một “công tắc” giúp cơ thể tăng sản xuất enzyme chống oxy hóa và giải độc.

Nhờ đó, gan có thể tăng khả năng đào thải độc tố, giảm viêm tế bào gan. Mầm bông cải xanh cũng giúp hạn chế tổn thương do gốc tự do. Đồng thời giúp hỗ trợ phục hồi tế bào gan bị tổn thương.

Ngoài ra, hoạt chất này còn giúp giảm tích tụ mỡ trong gan, cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ và hỗ trợ ổn định đường huyết. Theo chia sẻ của Tiến sĩ Lee, bệnh nhân được khuyến nghị dùng khoảng 25g mầm bông cải xanh mỗi ngày dưới dạng ăn sống hoặc ép nước.

Món ngon với rau mầm hỗ trợ người bị viêm gan

Rau mầm xào thịt bò

Để chế biến món rau mầm xào thịt bò, trước tiên, thịt bò rửa sạch và thái lát mỏng, ướp với tỏi băm, tiêu, một ít dầu ăn và nước mắm trong 10 phút. Rau mầm nhặt bỏ gốc già, rửa sạch và để ráo. Phi thơm tỏi với dầu ăn, cho thịt bò vào xào nhanh trên lửa lớn đến khi săn lại, sau đó cho rau mầm vào xào chung khoảng 2-3 phút, nêm nếm vừa ăn, giữ rau vẫn giòn và màu xanh tươi. Múc ra đĩa và thưởng thức ngay khi còn nóng.

Rau mầm xào tôm

Để chế biến món rau mầm xào tôm, tôm rửa sạch, bỏ vỏ và để ráo, sau đó ướp với tỏi băm, chút muối và tiêu. Rau mầm nhặt sạch, rửa kỹ và để ráo. Phi thơm tỏi với dầu ăn, cho tôm vào xào săn, rồi cho rau mầm vào xào nhanh khoảng 2–3 phút, nêm nếm vừa ăn để giữ rau xanh giòn và tôm ngọt đậm. Bày ra đĩa và thưởng thức ngay khi còn nóng để cảm nhận trọn vẹn hương vị.

Súp tôm rau mầm

Để chế biến món súp tôm rau mầm, đầu tiên, tôm rửa sạch, bóc vỏ và ướp với một chút muối, tiêu. Rau mầm nhặt sạch, rửa kỹ và để ráo. Phi thơm hành tỏi với dầu ăn, cho tôm vào xào săn, thêm nước dùng gà hoặc nước lọc, nấu sôi khoảng 5 phút. Cho rau mầm vào, nêm nếm vừa ăn, nấu thêm 1–2 phút để rau vẫn giữ độ giòn và màu xanh tươi. Múc ra bát, rắc ít hành lá hoặc tiêu xay để món súp thêm hấp dẫn.

Canh rau mầm

Để chế biến món canh rau mầm, chuẩn bị rau mầm sạch, rửa kỹ và để ráo. Phi thơm hành tỏi với dầu ăn, thêm nước dùng hoặc nước lọc, nấu sôi. Cho rau mầm vào nấu nhanh 1–2 phút, nêm nếm muối, hạt nêm vừa ăn để giữ rau giòn, xanh tươi và bổ dưỡng. Có thể thêm thịt băm, nấm hoặc tôm nhỏ để canh thơm ngon và giàu dinh dưỡng hơn.

4 thực phẩm khác giúp bảo vệ gan tự nhiên

Ngoài mầm bông cải xanh, các chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và chất xơ để hỗ trợ gan khỏe mạnh.

Rau họ cải

Các loại như: Súp lơ xanh, cải xoăn, bắp cải, … chứa glucosinolate giúp kích thích gan tăng sản xuất enzyme giải độc tự nhiên.

Ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu

Nguồn chất xơ dồi dào trong yến mạch, đậu đen, đậu đỏ hay gạo lứt giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ giảm tích tụ mỡ nội tạng. Đồng thời hỗ trợ phòng ngừa gan nhiễm mỡ.

Các loại quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi giàu polyphenol và vitamin C giúp giảm stress oxy hóa – yếu tố khiến tế bào gan tổn thương nhanh hơn.

Cà phê đen không đường

Nhiều nghiên cứu cho thấy uống cà phê điều độ có thể giúp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và xơ gan. Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Hoa Kỳ từng công bố việc dùng 1-3 tách cà phê đen mỗi ngày có thể hỗ trợ bảo vệ gan nếu sử dụng hợp lý.

