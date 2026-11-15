Người phụ nữ 30 tuổi hiếm muộn đi khám phát hiện 3 bất thường ảnh hưởng khả năng mang thai

Phát hiện nhiều bất thường khi khám hiếm muộn

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, sau hơn 2 năm mong con, chị Hồng đi khám được chẩn đoán mắc lạc nội mạc tử cung kèm đa polyp lòng tử cung. Siêu âm bơm nước buồng tử cung ghi nhận nhiều polyp kích thước lớn đến 1 cm, xung quanh còn có những khối polyp nhỏ. Người chồng có sức khỏe bình thường.

Theo ThS.BS Trần Ngọc Vân Anh, IVF Tâm Anh TP.HCM, tình trạng đa polyp hình thành do sự tăng sinh bất thường của các tuyến và mô đệm nội mạc tử cung, tạo thành những khối lồi vào trong buồng tử cung. Các tổn thương này, kết hợp với bệnh lý lạc nội mạc tử cung, có thể làm biến đổi môi trường nội mạc, gây viêm mạn tính và cản trở khả năng bám dính, làm tổ của phôi.

ThS.BS Trần Ngọc Vân Anh tư vấn phác đồ điều trị hiếm muộn cho chị Hồng. ẢNh: BVCC

Đặc biệt, những khối polyp có kích thước lớn hoặc nằm ở vị trí nhất định có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai, sinh non trong thai kỳ. Polyp nằm gần lỗ trong ống dẫn trứng còn có thể cản trở sự di chuyển của tinh trùng, ảnh hưởng đến khả năng mang thai tự nhiên.

Chị Hồng đồng thời bị giảm dự trữ buồng trứng, chỉ số AMH ở mức 0,95 ng/mL, thấp hơn khoảng tham chiếu 2-6,8 ng/mL được nêu trong tư liệu. Sự kết hợp của các yếu tố trên làm giảm cơ hội thụ thai tự nhiên.

Theo bác sĩ Vân Anh, dự trữ buồng trứng sẽ giảm theo thời gian. Do đó, chị Hồng cần ưu tiên kích thích buồng trứng qua nhiều chu kỳ, gom noãn để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tăng cơ hội tạo phôi, sau đó xử lý các tổn thương trong buồng tử cung trước khi chuyển phôi.

Gom noãn qua 2 chu kỳ, tạo được 3 phôi

Bác sĩ tiến hành kích thích buồng trứng cho chị Hồng. Sau tổng cộng 2 chu kỳ, người bệnh thu được 7 noãn trưởng thành. Các noãn được thụ tinh bằng kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI).

Phôi được nuôi cấy trong hệ thống Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), giúp theo dõi quá trình phát triển liên tục. Kết quả, vợ chồng chị có 2 phôi ngày 3 loại 1 và 1 phôi ngày 6 để trữ đông.

Trước khi chuyển phôi, bác sĩ nội soi cắt toàn bộ khối polyp buồng tử cung cho chị Hồng nhằm hạn chế tối đa tổn thương nội mạc tử cung. Kết quả xét nghiệm mô bệnh phẩm ghi nhận viêm nội mạc tử cung mạn tính.

Tình trạng viêm kéo dài có thể làm thay đổi môi trường nội mạc, ảnh hưởng đến khả năng phôi làm tổ; đồng thời có liên quan đến sự hình thành polyp.

Chị Hồng được điều trị ức chế nội tiết trong 2 tháng. Khi sức khỏe ổn định, bác sĩ Vân Anh chuẩn bị nội mạc đủ điều kiện để chuyển một phôi ngày 3 loại 1. Kết quả, chị đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên. Hiện thai kỳ đạt 12 tuần, phát triển ổn định.

Hiếm muộn có thể liên quan đến những bệnh lý diễn tiến âm thầm

Theo bác sĩ Vân Anh, hiếm muộn ở nữ giới có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Các bệnh lý như polyp lòng tử cung, lạc nội mạc tử cung có thể tiến triển âm thầm, không gây triệu chứng rõ ràng và chỉ được phát hiện khi khám hiếm muộn.

Ngoài ra, tình trạng suy giảm dự trữ buồng trứng cũng thường không có biểu hiện đặc hiệu. Một số phụ nữ có thể nhận thấy lượng máu kinh ít dần hoặc chu kỳ kinh thay đổi.

Bác sĩ khuyến cáo các cặp vợ chồng nên chủ động thăm khám khi có kế hoạch mang thai. Phụ nữ dưới 35 tuổi nên khám hiếm muộn sau 12 tháng quan hệ đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai mà chưa có thai; thời gian này rút ngắn còn 6 tháng với người từ 35 tuổi.

Trường hợp có kinh nguyệt bất thường, tiền sử lạc nội mạc tử cung hoặc các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, phụ nữ nên thăm khám sớm để xác định nguyên nhân và có hướng can thiệp kịp thời.