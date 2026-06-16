Ăn sứa đúng cách: Khuyến cáo từ chuyên gia để đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe
GĐXH - Sứa là món ăn quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, đặc biệt vào mùa hè, tuy nhiên nếu không được lựa chọn và sơ chế đúng cách có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người dân cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn từ khâu chọn mua đến chế biến và sử dụng để giảm thiểu rủi ro.
Sứa – món ăn quen thuộc nhưng không nên chủ quan
Sứa thường xuất hiện trong các món gỏi, nộm hoặc ăn kèm rau sống, mang lại cảm giác giòn, mát và dễ ăn. Tuy nhiên, theo TS.Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an), đây là thực phẩm cần được xử lý cẩn trọng trước khi sử dụng, đặc biệt là sứa muối hoặc sứa đóng gói sẵn.
Nếu không được sơ chế đúng cách, sứa có thể còn tồn dư lượng muối cao hoặc các chất dùng trong quá trình bảo quản, tiềm ẩn nguy cơ không tốt cho sức khỏe người dùng.
Sơ chế đúng cách trước khi ăn sứa
Đối với sứa muối hoặc sứa đóng gói, cần rửa lại nhiều lần bằng nước sạch, khoảng 3–5 lần để giảm độ mặn và loại bỏ phần dư lượng dung dịch bảo quản còn tồn đọng.
Sau khi rửa sạch, có thể chần sứa nhanh trong nước nóng khoảng 10–15 giây rồi để ráo. Cách xử lý này giúp giữ được độ giòn đặc trưng của sứa nhưng vẫn đảm bảo an toàn hơn khi sử dụng. Các chuyên gia lưu ý không nên ăn sứa theo kiểu "đổ ra trộn ăn ngay" khi chưa qua sơ chế kỹ lưỡng, nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và sức khỏe.
Sử dụng sứa với liều lượng hợp lý
Sứa chỉ nên được xem là món ăn phụ trong khẩu phần, không nên sử dụng thay thế bữa ăn chính. Lượng khuyến cáo phù hợp là khoảng 100–150g mỗi bữa ăn. Việc ăn quá nhiều sứa trong một lần hoặc sử dụng thường xuyên với số lượng lớn có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng, không phù hợp với chế độ ăn uống lành mạnh.
Những nhóm cần thận trọng khi ăn sứa
Một số nhóm đối tượng được khuyến cáo hạn chế hoặc tránh sử dụng sứa gồm trẻ em dưới 5 tuổi, người có tiền sử dị ứng hải sản, phụ nữ mang thai, người mới ốm dậy hoặc có hệ miễn dịch suy giảm.
Ngoài ra, những người mắc bệnh thận, tăng huyết áp, tim mạch hoặc đang áp dụng chế độ ăn nhạt cũng cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng thực phẩm này. Đối với người lần đầu ăn sứa, chỉ nên sử dụng một lượng nhỏ khoảng 20–30g để theo dõi phản ứng của cơ thể trước khi quyết định ăn thường xuyên.
Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, cho biết sứa là thực phẩm có giá trị ẩm thực nhưng chỉ thực sự an toàn khi được lựa chọn và chế biến đúng cách. Việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn thực phẩm không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ rủi ro sức khỏe mà còn góp phần nâng cao ý thức sử dụng thực phẩm an toàn trong cộng đồng.
Sứa là món ăn hấp dẫn nhưng không nên chủ quan trong quá trình sử dụng. Từ khâu lựa chọn, sơ chế đến liều lượng ăn đều cần tuân thủ đúng khuyến cáo chuyên môn để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.
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