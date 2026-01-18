Ăn thử sầu riêng Việt Nam, khách Nhật làm ngay động tác khiến dân mạng đòi giữ lại, không cho về nước

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã được biết đến với sự phong phú, đa dạng, trong đó trái cây nhiệt đới luôn là một "điểm cộng" lớn trong mắt bạn bè quốc tế. Từ xoài, mít, măng cụt cho tới vú sữa, chôm chôm…, mỗi loại đều mang hương vị riêng, khó trộn lẫn. Thế nhưng, nếu phải chọn ra cái tên vừa được yêu thích, vừa gây tò mò lẫn tranh cãi nhiều nhất, chắc chắn không thể bỏ qua sầu riêng - thứ quả được mệnh danh là "vua của các loại trái cây".

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc 2 vị khách người Nhật Bản ghé một sạp trái cây tại Việt Nam để trải nghiệm thử các loại quả địa phương. Trong số đó, sầu riêng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đây vốn là loại trái cây khá phổ biến ở Việt Nam, nhưng với nhiều người nước ngoài, mùi hương đặc trưng của sầu riêng lại là "thử thách" không hề nhỏ.

(Nguồn: @mori_biahoi)

Theo chia sẻ trong video, người bán đã mời hai vị khách Nhật ăn thử một miếng sầu riêng nhỏ. Điều khiến dân mạng thích thú không nằm ở việc họ ăn hay không ăn được, mà là phản ứng ngay sau đó. Chỉ vừa nếm xong, một anh chàng người Nhật lập tức đưa tay vào… nách rồi đập đập cánh tay, kèm theo biểu cảm rất "đã".

Chứng kiến hành động này, chị bán hàng lập tức bật cười vì quá hiểu ý. Không cần phiên dịch, không cần giải thích dài dòng, động tác ấy được chị hiểu ngay là: "ngon nhức nách" - một cách diễn đạt rất Việt Nam, vừa hài hước vừa rất đời.

(Nguồn: @mori_biahoi)

Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Nhiều người để lại bình luận vui vẻ. Không ít cư dân mạng còn đùa rằng hai vị khách Nhật đã "hòa nhập quá nhanh", đến mức nên… không cho về nước nữa vì đã bắt trúng "tần số" văn hóa Việt: "2 anh này đã biết quá nhiều, nên giữ lại, không cho về nước nữa."

Bên cạnh những bình luận hài hước, nhiều người cũng bày tỏ sự thích thú và tự hào khi thấy trái cây Việt Nam được bạn bè quốc tế đón nhận một cách đầy hào hứng. Một tài khoản chia sẻ: "Một loại trái cây rất đặc trưng của Việt Nam mà được khen ngon như vậy, tự nhiên thấy tự hào ghê."

(Nguồn: @mori_biahoi)

Thực tế, sầu riêng không chỉ phổ biến trong nước mà còn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong những năm gần đây. Với hương vị béo ngậy, thơm đậm và kết cấu mềm mịn, sầu riêng được nhiều người ví như "món tráng miệng gây nghiện". Dù mùi hương có thể khiến người chưa quen e dè, nhưng khi đã vượt qua "rào cản ban đầu", không ít người lại nhanh chóng trở thành fan trung thành.

Khoảnh khắc nhỏ của hai vị khách Nhật không chỉ mang lại tiếng cười, mà còn cho thấy sức hấp dẫn rất riêng của trái cây Việt Nam - nơi hương vị, cảm xúc và cả những cách diễn đạt dân dã có thể kết nối con người với nhau một cách tự nhiên. Và biết đâu, từ một miếng sầu riêng và một động tác "ngon nhức nách", Việt Nam lại ghi thêm điểm trong lòng những vị khách phương xa.